Intensywny okres Igi Świątek. Finał w Cincinnati i walka o US Open

Dla czołowej tenisistki świata (WTA 3) to niezwykle pracowity czas. Po serii turniejów w Europie przyszedł czas na zmagania w Ameryce Północnej, które są ostatnim sprawdzianem przed wielkoszlemowym US Open. Polka udowadnia, że jest w znakomitej formie, docierając do finału prestiżowego turnieju WTA 1000 w Cincinnati, gdzie zmierzy się z Włoszką Jasmine Paolini.

Niezależnie od wyniku, kalendarz nie daje jej chwili wytchnienia. Ciągłe podróże, mecze i treningi sprawiają, że Iga Świątek jest gościem we własnym domu. Kiedy jednak znajduje chwilę, by wrócić do Polski, jej azylem staje się rodzinny dom w Raszynie.

Gdzie mieszka Iga Świątek? Nie wybrała Monte Carlo

Wielu czołowych sportowców, w tym tenisiści tacy jak Hubert Hurkacz, decyduje się na przeprowadzkę do miejsc takich jak Monte Carlo, które oferują nie tylko wspaniałą pogodę, ale i korzyści podatkowe. Iga Świątek, mimo że jej zarobki na korcie liczone są w dziesiątkach milionów dolarów, pozostaje wierna rodzinnym stronom. Na zdjęciach, które czasem udostępnia, widać, że jej dom to miejsce przede wszystkim do życia i odpoczynku, a nie manifestacja bogactwa.

W domu w Raszynie nie widać luksusów ani złotych klamek. Choć Świątek jest milionerką, jej cztery kąty urządzone są w sposób komfortowy i nowoczesny, ale bez zbędnego przepychu. To pokazuje, że liderka rankingu WTA twardo stąpa po ziemi i ceni sobie normalność, którą stara się zachować, mimo ogromnej sławy.

Skromność na co dzień, luksus od święta

Fakt, że na co dzień wybiera skromne życie w Polsce, nie oznacza, że całkowicie ucieka od luksusów. Wręcz przeciwnie – w pełni na nie zasłużyła. Podczas rzadkich wakacji czy pobytów na zagranicznych turniejach siłą rzeczy trafia do luksusowych hoteli, które mogą przyprawić o zawrót głowy. To jednak zasłużona nagroda za jej tytaniczną pracę, jaką wykonuje na treningach i podczas meczów, która pozwala jej od lat utrzymywać się na szczycie światowego tenisa.

