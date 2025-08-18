Zaglądamy do domu Igi Świątek. Zarobiła miliony, a woli Raszyn od Monte Carlo. Zobaczcie te zdjęcia!

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2025-08-18 13:15

Iga Świątek nie zwalnia tempa. Była liderka rankingu WTA kończy właśnie zmagania w turnieju w Cincinnati, a już za chwilę rozpocznie walkę w wielkoszlemowym US Open. Z racji napiętego kalendarza rzadko bywa w domu. Dzięki zdjęciom, które publikuje w mediach społecznościowych, możemy jednak zobaczyć, jak wygląda jej azyl w podwarszawskim Raszynie. Luksusów próżno tam szukać.

Intensywny okres Igi Świątek. Finał w Cincinnati i walka o US Open

Dla czołowej tenisistki świata (WTA 3) to niezwykle pracowity czas. Po serii turniejów w Europie przyszedł czas na zmagania w Ameryce Północnej, które są ostatnim sprawdzianem przed wielkoszlemowym US Open. Polka udowadnia, że jest w znakomitej formie, docierając do finału prestiżowego turnieju WTA 1000 w Cincinnati, gdzie zmierzy się z Włoszką Jasmine Paolini.

Przeczytaj także: Niebywałe wieści przed finałem Igi Świątek w Cincinnati. To aż nie mieści się w głowie!

Niezależnie od wyniku, kalendarz nie daje jej chwili wytchnienia. Ciągłe podróże, mecze i treningi sprawiają, że Iga Świątek jest gościem we własnym domu. Kiedy jednak znajduje chwilę, by wrócić do Polski, jej azylem staje się rodzinny dom w Raszynie.

Gdzie mieszka Iga Świątek? Nie wybrała Monte Carlo

Wielu czołowych sportowców, w tym tenisiści tacy jak Hubert Hurkacz, decyduje się na przeprowadzkę do miejsc takich jak Monte Carlo, które oferują nie tylko wspaniałą pogodę, ale i korzyści podatkowe. Iga Świątek, mimo że jej zarobki na korcie liczone są w dziesiątkach milionów dolarów, pozostaje wierna rodzinnym stronom. Na zdjęciach, które czasem udostępnia, widać, że jej dom to miejsce przede wszystkim do życia i odpoczynku, a nie manifestacja bogactwa.

Zobacz też: Iga Świątek wróci na 2. miejsce rankingu WTA? Co musi się stać? Scenariusz na finał WTA Cincinnati

W domu w Raszynie nie widać luksusów ani złotych klamek. Choć Świątek jest milionerką, jej cztery kąty urządzone są w sposób komfortowy i nowoczesny, ale bez zbędnego przepychu. To pokazuje, że liderka rankingu WTA twardo stąpa po ziemi i ceni sobie normalność, którą stara się zachować, mimo ogromnej sławy.

Skromność na co dzień, luksus od święta

Fakt, że na co dzień wybiera skromne życie w Polsce, nie oznacza, że całkowicie ucieka od luksusów. Wręcz przeciwnie – w pełni na nie zasłużyła. Podczas rzadkich wakacji czy pobytów na zagranicznych turniejach siłą rzeczy trafia do luksusowych hoteli, które mogą przyprawić o zawrót głowy. To jednak zasłużona nagroda za jej tytaniczną pracę, jaką wykonuje na treningach i podczas meczów, która pozwala jej od lat utrzymywać się na szczycie światowego tenisa.

Zobaczcie zdjęcia prywatne Igi Świątek w galerii poniżej

Tak mieszka Iga Świątek
25 zdjęć
Przeczytaj także:
WTA Cincinnati PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek za finał? Nagrody pieniężne są …
QUIZ: Czy rozpoznasz gwiazdy światowego tenisa? Nie znać ich to wstyd dla kibica! Sprawdź się
Pytanie 1 z 14
Kim jest ta tenisistka?
Iga Świątek
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IGA ŚWIĄTEK
WTA