Zbigniew Boniek z poruszającym wpisem. Chce mu się płakać! "Jak można to tolerować?"

Izrael – Palestyna. Protesty kibiców przeciwko działaniom Izraela

Konflikt Izraela z Palestyną przybiera na sile od wielu miesięcy. Niestety, z terytorium Palestyny dochodzą kolejne tragiczne obrazki. Notoryczne ataki rakietowe trafiają nie tylko w lokalizacje Hamasu, ale także w szpitale, domy czy szkoły. W Gazie ginie wiele ludzi, a światowe organizacje donoszą o gigantycznym kryzysie humanitarnym, który dotyka nie tylko dorosłych, ale także dzieci. Problem głodu w Strefie Gazy jest coraz poważniejszy.

Świat coraz bardziej zwraca uwagę na kolejne ataki Izraela na Palestynę. Protesty pojawiają się także na wielu wydarzeniach sportowych, ostatnio m.in. na meczu Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa. Choć polski klub został ukarany przez UEFA, to analiza transparentu izraelskich kibiców „Mordercy od 1939 roku” dalej trwa. I nikt nie wierzy, że klub zostanie ukarany.

O tragicznych obrazkach z Palestyny, które zalewają media społecznościowe, zdecydował się wypowiedzieć Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN i wiceprezydent UEFA przyznał, że jest w szoku, widząc, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.

- Za każdym razem jak czytam co się dzieje w Gazie, to jako mąż , ojciec, dziadek chce mi się płakać i protestować. Chory świat, jak można to tolerować – napisał Zbigniew Boniek, dodając emotikony kciuka w dół.

W komentarzach pojawiło się wiele głosów oczekiwań związanych z wyrzuceniem klubów z Izraela z europejskich zmagań. - Mam nadzieję, że rozpoczął Pan już pracę nad wyrzuceniem ich klubów i reprezentacji z rozgrywek organizowanych przez UEFA? - napisał jeden z kibiców. - Dokładnie. Jak można też tolerować obecność Izraela w sporcie (np. w rozgrywkach klubowych w Europie)? - dodał kolejny.