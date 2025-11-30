Zjawiskowe ring girls skradły show na gali Mateusza Borka. Porwały serca fanów! Zachwyt to mało powiedziane [GALERIA]

Gala MB Boxing Night 26 organizowana przez Mateusza Borka odbyła się w sobotę, 29 listopada

Osiem pojedynków w ringu zaserwowało efektowne nokauty i piorunujące wymiany

Na gali zachwycili nie tylko pięściarze, ale także zjawiskowe ring girls

MB Boxing Night 26: Welter mistrzem WBA Baltic, Wiktorzak zemścił się za Polaka

Polski boks ma się dobrze i znakomitym potwierdzeniem tego była gala MB Boxing Night 26 w KGHM Ślęza Arenie we Wrocławiu. Elektryzujący wieczór opiewał w wiele znakomitych pojedynków. Show skradły głównie dwa starcia, które kończyły galę.

Karol Welter pokonał przez nokaut Misto Abudlaeva, doświadczonego niemieckiego pięściarza. Polak dominował starcie od pierwszej minuty i zakończył starcie nokautem w czwartej rundzie. Welter został mistrzem Polski w kategorii średniej oraz zdobył pas WBA Baltic, który pozwoli mu celować w jeszcze poważniejsze wyzwania.

Nie tylko Szeremeta. Barbara Marcinkowska też złota na MME! A to nie wszystko

Znakomicie w ringu pokazał się także Sebastian Wiktorzak, który stawia coraz odważniejsze kroki w zawodowym boksie. Starcie z Ahmedem Dananoviciem mogło zakończyć się szybko. Bośniak był liczony dwukrotnie, ale w pewnym momencie się odrodził i pokazał, że jest naprawdę groźny do samego końca. Polak wygrał jednak na kartach punktowych.

Zjawiskowe ring girls skradły show na gali Mateusza Borka

Uwadze fanów nie umknęły także zjawiskowe ring girls, które pojawiły się na gali. Dwie Panie wyprowadzały zawodników przez całą galę i przypominały, jaka runda czeka teraz na kibiców zgromadzonych w hali i przed telewizorami.

Ring girls z dumą prezentowały pasy mistrzowskie, pilnowały również o godne wyeksponowanie flag podczas hymnów narodowych przy okazji mistrzowskich pojedynków. Zobacz zdjęcia w naszej galerii.