W mediach społecznościowych ukochana reprezentanta Polski pokazała liczne zdjęcia i filmiki, na których prezentowała swoje wdzięki, między innymi w stroju kąpielowym, gdy moczyła rozgrzane ciało w morskiej wodzie. Para bawiła się świetnie, radość zakochanych przebijała z każdego ujęcia. Prowadzili beztroskie i luksusowe życie urlopowiczów odwiedzających luksusowe przybytki.

Piotr Żyła z dziewczyną Marceliną Ziętek na wakacjach! Miłosny żar w basenie

„Pieter” przy okazji pełnego relaksu nie zaniedbuje jednak sportowej formy. Na jednym z filmów z Cannes pokazał jak robi serię „żabek” przez wysokie płotki. I od razu wywołał tym spore zamieszanie w sieci.

Piotr Żyła ma moc w nogach

Żyła, od lat znany niezwykle mocnych nóg, zademonstrował swoje legendarne odbicie, tak ważne w skokach narciarskich – przy kolejnych „żabkach” wystrzeliwał jak z katapulty, frunąc z łatwością nad poprzeczką.

To znakomicie wróży przed olimpijskim sezonem 2025/26 (w 2026 roku igrzyska zimowe odbędą się we Włoszech; dla Żyły to zapewne będzie pożegnanie z ZIO). Kibice wpisujący komentarze na Instagramie byli pełni podziwu. To zresztą nie pierwszy raz, kiedy Żyła demonstruje w mediach społecznościowych wybitną motorykę i skoczność, bez której próżno marzyć o sukcesach w tej dyscyplinie. Jakiś czas temu wykonał skok obunóż przez jeszcze wyższą przeszkodę.

Piotr Żyła układa sobie życie u boku Marceliny Ziętek, ale nie zapomina o dzieciach z poprzedniego małżeństwa. – Piotrek jako ojciec moich dzieci bardzo mnie wspiera. Dogadujemy się lepiej niż gdy byliśmy małżeństwem. Tak samo dobrze dogaduje się z moim partnerem. Jesteśmy taką patchworkową rodziną – mówiła Justyna Żyła w grudniu 2023 r. w rozmowie z "Plejadą".

Z kolei sama Żyła niedawno (27 czerwca) w dniu 38. urodzin wzięła ślub ze swoim ukochanym. Wcześniej dbała o ich prywatność, ale po sformalizowaniu małżeństwa była żona Piotra Żyły rozpoczęła nowe życie. Oficjalnie potwierdziła przyjęcie nowego nazwiska, zmieniając dane profilu na Instagramie. Od teraz widnieje na nim jako Justyna Żyła-Pilch.

