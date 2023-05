335 mld zł z BGK wsparcia dla gospodarki

Wyniki Lotto z 20.05.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

W 2022 r. polska gospodarka wciąż doświadczała ekonomicznych skutków pandemii Covid-19, rosyjska agresja na Ukrainę przyniosła kolejne wyzwania – wysoką inflację, problem z dostępem do surowców energetycznych i wzrost ich cen.

Pomoc dla Ukrainy

BGK od pierwszych dni rosyjskiej inwazji aktywnie wspierał Ukrainę. We współpracy z operatorem systemu BLIK oraz Narodowym Bankiem Ukrainy uruchomił specjalny rachunek, na który z własnych środków przekazał 30 mln zł na niezbędne wydatki humanitarne i wojskowe. Rachunek jest otwarty dla wszystkich i wciąż można na niego wpłacać pieniądze.

Pracownicy banku aktywnie angażowali się w pomoc wolontariacką, m.in. wspierając uchodźców w warszawskim punkcie recepcyjnym na hali Torwar. BGK był również pomysłodawcą programu VDOMA, mającego na celu pomaganie uchodźcom w znalezieniu pracy w Polsce.

i Autor: Shutterstock

Bezpieczeństwo Polski

BGK był także zaangażowany w działania związane z bezpieczeństwem strategicznym Polski. Był zaangażowany w organizację finansowania zakupów wzmacniających zdolności obronne kraju. Wspierał finansowo działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju, gdy w związku z wojną w Ukrainie zabrakło na rynku surowców z Rosji. Bank finansował konieczne zakupy interwencyjne i inwestycje na szczeblu krajowym i lokalnym. Wspierał też finansowo przedsiębiorstwa, które z powodu wojny musiały szukać nowych rynków eksportowych.

Na działania związane z bezpieczeństwem strategicznym BGK wydał ponad 109 mld zł.

Dla firm

W 2022 r. szczególnie ważne było zapewnienie firmom dostępu do finansowania. Chodziło nie tylko o to, które pozwala zachować płynność, ale także o finansowanie inwestycji i rozwoju. Bank przeznaczył na to ponad 84 mld zł.

Bank wspiera eksport i ekspansję zagraniczną krajowych firm na 85 rynkach. W ubiegłym roku przeznaczył na to 3,3 mld zł. BGK wsparł 130 projektów zagranicznych polskich przedsiębiorstw.

Zrównoważony rozwój

BGK, którego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w swojej działalności przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 84 proc. kwoty wydanej przez bank na wsparcia gospodarki wspomogło realizację 11 z 17 Celów ONZ. Większość, bo aż 74 proc. kwoty wsparcia, realizowało 4 cele:

Wzrost gospodarczy i godna praca (24 proc.),

Innowacyjność, przemysł i infrastruktura (22 proc.),

Czysta i dostępna energia (20 proc.),

Zrównoważone miasta i społeczności (8 proc.).

BGK przyczynia się do realizacji pozostałych Celów Zrównoważonego Rozwoju, ale już innymi działaniami niż finansowe: Dobre zdrowie i jakość życia, Dobra jakość edukacji, Wzrost gospodarczy i godna praca, Mniej nierówności i Działania w dziedzinie klimatu.

Realizowane przez bank działania znajdują odzwierciedlenie w wysokich ocenach międzynarodowych agencji.

i Autor: Shutterstock

Odnawialne źródła energetyczne

BGK jest zaangażowany w finansowanie transformacji energetycznej, przede wszystkim wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) i nowoczesne ciepłownictwo. Przykładem są tu przede wszystkim kredyty dla spółek energetycznych na projekty związane z elektrowniami wiatrowymi (offshore-morskimi i onshore-lądowymi), fotowoltaiką, rozwojem niskoemisyjnych technologii wodorowych oraz modernizacją istniejących elektrowni i systemu sieci elektroenergetycznych.

Jednym z projektów OZE w 2022 r. było finansowanie przez BGK budowy w Kazimierzu Biskupim farm wiatrowych o łącznej mocy 17,5 MW.

BGK realizuje rządowy program TERMO, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych. W 2022 r. ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów bank przyznał ponad 1000 premii na kwotę ponad 100 mln zł. Zaoszczędzono w ten sposób ponad 77 tys. MWh energii i uniknięto emisji 18 tys. ton CO2 – to tyle, ile rocznie pochłania ponad 2,5 mln drzew.

Innowacje

Polski bank rozwoju kontynuuje działalność Idei 3W (woda, wodór, węgiel) – autorskiego projektu, w którym naukowcy, przedsiębiorcy i liderzy sektora publicznego łączą swe siły, by w oparciu o kluczowe zasoby życia, jakimi są woda, wodór i węgiel nieenergetyczny (chodzi m.in. o włókno węglowe czy nanotechnologię), budować lepszą, nowoczesną i zrównoważoną przyszłość. W 2022 r. do Idei 3W dołączyło blisko 100 nowych podmiotów. Powołano również, wraz z wiodącymi polskimi uczelniami, Interdyscyplinarne Centrum Innowacji, które dba o wzmocnienie współpracy biznesu i świata nauki oraz wspiera środowisko naukowe w komercjalizacji innowacji.

i Autor: Shutterstock

Mieszkania

BGK realizuje programy, które ułatwiają dostęp do mieszkań dla osób o umiarkowanych i niskich dochodach. Efekty programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa społecznego i komunalnego w 2022 r. to m.in. rozpoczęcie realizacji ponad 470 przedsięwzięć, w wyniku których ma powstać ponad 11 tys. lokali i miejsc noclegowych. Bank realizuje też program wspierania Społecznego Budownictwa Czynszowego, w którym od 2016 r. udzielił 1,2 mld zł preferencyjnych kredytów na budowę ponad 9 tys. mieszkań.

Inwestycje

W Rządowym Programie Inwestycji Strategicznych, BGK wspiera inwestycje publiczne prowadzone przez samorządy i wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców kraju.

Jak potwierdzają analizy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, gdy zainwestujemy 1 proc. PKB, otrzymamy zwrot w średnio- i długoterminowej perspektywie w wysokości nawet 2,5 proc. PKB. W 2022 r. bank udzielił dofinansowania na blisko 5 tys. inwestycji na kwotę 24,6 mld zł.

BGK jest fundatorem fundacji, które działają na rzecz edukacji, aktywizacji społecznej, kultury, odnowy zabytków.

Oprac. Na podstawie komunikatu prasowego BGK