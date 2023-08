Aby nic nie popsuło upragnionego urlopu

Łukasz (42 l.) pojechał z narzeczoną w Alpy. Są zaprawieni we wspinaczce, a mimo to szlaki ich zaskoczyły.

- To trasy dla profesjonalistów. Poślizgnąłem się i wpadłem w rozpadlinę – mówi Łukasz.

Helikopter zabrał go do szpitala. Przeszedł operację. Kilka dni później został samolotem przetransportowany do Polski, a z lotniska trafił do kolejnego szpitala. Na szczęście wcześniej kupił ubezpieczenie z Assistance Rodzina i cały czas towarzyszyła mu narzeczona, bo PZU zapłaciło także za jej pobyt i transport.

– Na szczęście miałem dobrą opcję ubezpieczenia podróżnego, które obejmowało uprawianie sportów wysokiego ryzyka – mówi Łukasz.

Przykład Łukasza jest ekstremalny, a Zuzi (21 l.) - banalny. Dziewczyna poleciała zwiedzać Portugalię. Jak to studenci – tanie loty, spanie w schroniskach i parę groszy w kieszeni.

- Już w samolocie rozbolał mnie ząb. Na szczęście wykupiłam ubezpieczenie w PZU, a ono obejmowało takie sytuacje. Wakacje z bolącym zębem? Nikomu nie życzę! – mówi Zuzia.

Jesteś zawsze chroniony

Na wakacjach zagranicznych wszystko może cię zaskoczyć – wypadek, ból zęba… Czasem ktoś rusza do gorących krajów, pije za mało wody, do tego dochodzi zmęczenie daleką podróżą - zaostrzenie choroby przewlekłej to częsta reakcja. W takiej sytuacji także przyda się dobre ubezpieczenie podróżne np. PZU Wojażer. PZU pokryje koszty leczenia – (do 20 proc. sumy ubezpieczenia, z możliwością dodatkowego rozszerzenia do 100%).

Polisa działa nie tylko w krajach Unii Europejskiej, jak karta EKUZ, ale na całym świecie. Pozwala korzystać także z prywatnych przychodni. Pacjent nie ponosi żadnych opłat. Ubezpieczyciel zwraca także za wykupione leki, do wysokości sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie pokrywa koszty akcji ratunkowej czy poszukiwawczej oraz transport do kraju.

Nie tylko w podróży

PZU Wojażer można rozszerzyć o wiele dodatkowych opcji, np. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i OC w życiu prywatnym. To bardzo przydatne ubezpieczenia. Na przykład gdy twoje dziecko bawiąc się piłką wybije okno w hotelu, ubezpieczyciel pokryje straty. Gdy wykupisz wakacje w biurze podróży, ale musisz z powodu choroby odwołać wyjazd, dzięki PZU Wojażer z ubezpieczeniem rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku nie stracisz pieniędzy.

Ubezpieczenie chroni cię, gdy podróżujesz turystycznie, służbowo czy uprawiasz sporty. Ochrona trwa od momentu rozpoczęcia podróży, czyli od wyjścia z domu, do momentu powrotu. Działa nie tylko przy wyjazdach z biura podróży, ale także podczas wycieczek na własną rękę.

