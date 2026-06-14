Keir Starmer zleca przejęcie rosyjskiego tankowca na kanale La Manche

Szef brytyjskiego rządu Keir Starmer przekazał informację o wydaniu rozkazu zatrzymania statku Smyrtos, który stanowi element nielegalnej rosyjskiej floty cieni. Służbom udało się skutecznie zablokować trasę jednostki, która planowała bez przeszkód pokonać wody kanału La Manche.

Brytyjski resort obrony poinformował, że operację przeprowadzili świetnie wyszkoleni agenci Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA) we współpracy z komandosami Royal Navy. Przejęty okręt zacumował u południowych brzegów kraju, gdzie poczeka pod ścisłą kontrolą na wyniki wszczętego właśnie dochodzenia.

W opublikowanym w internecie oświadczeniu Keir Starmer uznał tę akcję za potężny cios w organizacje finansujące rosyjską inwazję zbrojną na terytorium Ukrainy. Premier stanowczo przypomniał, że kraje ułatwiające reżimowi omijanie globalnych zakazów z pewnością poniosą tego surowe konsekwencje.

Przedstawiciele rządu w Londynie oficjalnie zapewnili, że cała procedura zatrzymania tankowca przebiegła z pełnym poszanowaniem przepisów prawa międzynarodowego oraz lokalnych regulacji państwowych.

Sankcje na Moskwę omijane przez rosyjską flotę cieni

Rosyjska flota cieni składa się z potężnej siatki statków handlowych oraz tankowców, które dla niepoznaki rejestruje się w państwach trzecich. Kreml wykorzystuje te jednostki głównie do potajemnego eksportu ropy naftowej, aby skutecznie ignorować zachodnie obostrzenia gospodarcze nałożone po ataku na Ukrainę.

Ostatnie miesiące pokazują rosnącą determinację państw europejskich w zwalczaniu tego nielegalnego procederu transportowego, który stanowi dla Moskwy potężny zastrzyk gotówki. Zachód doskonale zdaje sobie sprawę, że odcięcie tych gigantycznych strumieni finansowych jest kluczowe dla powstrzymania rosyjskiej machiny wojennej.