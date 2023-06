Allegro obniża koszty zakupów. Sprawdź, dlaczego warto dołączyć do Smartowiczów

Smart! – jak wynika z badania satysfakcji klientów (NPS) - to jedna z najlepszych usług Allegro! Program osiągnął poziom 92 – jeden z najwyższych na świecie, jeśli chodzi o satysfakcję klientów! Dzięki Allegro Smart! klienci zaoszczędzili do tej pory na kosztach dostawy przesyłek ponad 5,2 mld zł*! Możesz być jednym z nich! Dołącz do grona zadowolonych Smartowiczów!

Dlaczego warto być Smart!

Dołącz do Allegro Smart!, a zyskasz:

Smart! okazje, dzięki którym kupisz produkty w obniżonych cenach lub otrzymasz do nich dostęp wcześniej, niż inni,

nielimitowane darmowe dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru (minimalna kwota zamówienia - 45 zł)

nielimitowane darmowe przesyłki kurierskie do domu (minimalna kwota zamówienia - 65 zł)

darmowe zwroty.

W ramach Allegro Smart! miliony produktów zostają dostarczone użytkownikom jeszcze tego samego lub kolejnego dnia od momentu zamówienia. Wejdź na https://allegro.pl/smart i przełącz się na Smarta!

Nigdy wcześniej nie korzystałeś z tej usługi? Nic nie szkodzi, możesz ją przetestować – i to całkowicie za darmo! Umożliwi ci to program Smart! na Start. W ramach bezpłatnego okresu testowego dostajesz aż 5 darmowych dostaw, które powinieneś wykorzystać w ciągu 3 miesięcy. To nie będzie trudne, bo na Allegro znajdziesz swoje ulubione produkty topowych marek w najniższych cenach! Standardowo za roczny pakiet Allegro Smart! zapłaciłbyś 59,90 zł (lub 10,99 zł co miesiąc). Jednak Allegro przygotowało nową promocję dla klientów, którzy w dniu 25 czerwca 2023 r. pozostawali Członkami Grupy Rodzinnej. Ci klienci mogą wykupić usługę Smart! na rok aż o 20 zł taniej. To oznacza, że zapłacą jedynie 39,90 zł[1]! Pamiętaj, że aby skorzystać z darmowych dostaw, minimalna kwota zamówienia od jednego sprzedającego powinna osiągnąć wysokość 45 zł (dla dostaw do automatów paczkowych i punktów odbioru) i 65 zł (dla dostaw kurierem).

Na Allegro znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz! Oszczędzaj z usługą Smart! i ciesz się zakupami!

1. Promocja ważna od 26 czerwca do 30 września dla klientów, którzy w dniu 25 czerwca 2023 roku pozostawali członkami Grupy Rodzinnej oraz nie mają na swoim koncie włączonej usługi Allegro Smart! lub Allegro Smart! Student lub do końca okresu rozliczeniowego pozostało im mniej niż 15 dni. Rabat 20 zł udzielany jest tylko na jeden okres rozliczeniowy trwający 12 miesięcy. Najniższa cena rocznego abonamentu z ostatnich 30 dni przed promocją wynosiła 59,90 zł. Więcej informacji znajduje się w regulaminie promocji: https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-smart-dla-czlonkow-grup-rodzinnych-3APla51wYTY

