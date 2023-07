Andrea Bocelli powraca na PGE Narodowy!

Niezrównany artysta, człowiek, którego głos przeszywa serca i dusze na całym świecie. Do niego należy ten czas! Od kilku lat nazwisko Andrei Bocellego nie schodzi z afiszy, a jego koncerty na wszystkich kontynentach gromadzą tłumy i niemal zawsze są wyprzedawane do ostatniego miejsca. Wyjątkowy tenor o anielskim głosie przenosi swoich słuchaczy w świat piękna, pasji i niesamowitych emocji. Jego muzyka jest mostem łączącym różne kultury i narody, dotykającym najgłębszych zakamarków ludzkich dusz, wprowadza ukojenie i radość w serca.

Andrea Bocelli śpiewa w Polsce niemal co roku, czasem nawet dwukrotnie, a jego koncerty wciąż cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W ubiegłym roku wystąpił po raz pierwszy na PGE Narodowym. Był to zarazem pierwszy klasyczny koncert na tej warszawskiej arenie. Świetnie nagłośniony stadion sprawił, że doskonale zabrzmiały zarówno głośne dźwięki, jak i te zupełnie ciche. Wpływ na to miało zastosowanie najlepszego sprzętu, czyli najnowocześniejszej cyfrowej konsolety i oprogramowania oraz powieszenie dodatkowych głośników. Już tydzień przed koncertem trwała kalibracja nagłośnienia - wszystko po to, aby dźwięk był doskonały. Brzmieniem głosu artysty zachwycił się w Warszawie komplet publiczności. Frekwencyjnym sukcesem zapowiada się także tegoroczny koncert Andrei Bocellego – na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zainteresowanie tym wydarzeniem jest przeogromne. Słuchacze bardzo często nie poprzestają na jednym koncercie i wracają na kolejne wieczory z piękną muzyką Bocellego, aby ponownie przeżywać magiczne chwile. Świadczy to o olbrzymiej popularności tego obecnie największego tenora świata.

Utwory, na które polska publiczność zawsze czeka i które niemal na pewno również zabrzmią w Warszawie, to prawdziwa kolekcja perełek. Wśród nich jest ikoniczna kompozycja „Time To Say Goodbye”, która stała się twórczym emploi artysty. Bez niej nie może odbyć się żaden koncert. Ten wyciskający łzy z oczu utwór śpiewany na żywo zawsze jest bardzo wyczekiwany. „Nessun Dorma” - ta aria z opery "Turandot" Giacomo Pucciniego należy do jednych z najsłynniejszych dzieł wykonywanych przez Bocellego. Jego wyjątkowy głos dodaje tej kompozycji nowego życia i głębi. Niezwykle emocjonalny utwór podnosi na duchu i dostarcza chwili muzycznej ekstazy. Podczas występów na żywo nie brakuje także utworów śpiewanych w duetach. Goście włoskiego tenora to uznani artyści, czasem też instrumentaliści zarówno poruszający się w kręgach muzyki pop jak i klasyki. Ogromną niespodzianką dla publiczności ubiegłorocznego koncertu w Warszawie był przyjazd Matteo Bocellego, syna Andrei. Obaj panowie zaśpiewali wtedy wspólnie „Fall On Me” - poruszającą balladę o więzach rodzinnych. Kto tym razem przyjedzie do Warszawy, aby u boku wielkiego tenora stanąć na scenie – tego dowiemy się zapewne przed przyszłorocznym wydarzeniem.

- Już dzisiaj możemy powiedzieć: czeka nas wyjątkowy koncert. Andrea Bocelli przyzwyczaił nas do wielkich wzruszeń i występów, które pozostają na zawsze w pamięci. Wcale nie dziwię się, że publiczność wciąż jest nienasycona i powraca na muzyczne spotkania z tym wielkim artystą. Jego koncerty nigdy się nie nudzą! I zawsze są gwarancją niesamowitych przeżyć. Zapraszam na koncert na PGE Narodowym – mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizuje wydarzenie. Będzie to kolejny stadionowy koncert tego artysty w Polsce. W ostatnich latach włoski tenor zaśpiewał na Stadionie Poznań i PGE Narodowym, a w tym roku czeka nas kolejne spotkanie z artystą na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Andrea Bocelli jest artystą o wielkim sercu i od wielu lat angażuje się w charytatywną działalność, wykorzystując swoją pozycję i talent, aby pomagać innym. Jego zaangażowanie obejmuje wiele różnych obszarów, a całością kieruje specjalnie powołana organizacja Andrea Bocelli Foundation - ABF. Na cele statutowe tej fundacji przeznaczone zostaną 4 złote z każdego sprzedanego biletu na warszawski koncert.

Koncert Andrei Bocellego na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się 24 sierpnia 2024 roku. Bilety w przedsprzedaży kupić będzie można już od 4 lipca od godziny 10:00. Nabędą je użytkownicy platformy Bilet Serwis zapisani do newslettera. Sprzedaż ogólna na www.biletserwis.pl ruszy 5 lipca o godzinie 10:00.