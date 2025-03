Audi A3 Sportback TFSI e – hybrydowy hatchback na miasto i dłuższe trasy

Costa Coffee startuje z franczyzą. Pierwszy lokal to współpraca z Klubem Fikołki

Model w ciekawy sposób łączy w sobie zalety hybrydy plug-in z dynamicznymi osiągami i stylistyką, która już na pierwszy rzut oka kojarzy się z niemiecką marką. Ten samochód doskonale sprawdza się zarówno w mieście i na krótkich dystansach, gdzie cechuje się bezemisyjną jazdą, jak i na długich trasach, na których docenicie jego osiągi.

Audi A3 Sportback TFSI e – hybrydowy układ napędowy

Audi A3 Sportback TFSI e wyposażone jest w hybrydowy układ napędowy, składający się z 1,5-litrowego silnika benzynowego TFSI oraz silnika elektrycznego. Łączna moc systemowa wynosi 200 kW (245 KM), a maksymalny moment obrotowy sięga 400 Nm. Dzięki temu samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 6,8 sekundy.

Przy korzystaniu wyłącznie z napędu elektrycznego, model oferuje zasięg elektryczny wynoszący nawet 143 kilometrów. W praktyce codzienna jazda właściwie nie wymaga więc tankowania paliwa. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi zaledwie 0,4 l/100 km, a energia zużywana przez silnik elektryczny to 16,6–16,2 kWh/100 km. Emisja CO₂ udało się ograniczyć do zaledwie 9–8 g/km.

Ten hybrydowy hatchback można ładować w domu przy użyciu prądu zmiennego do 11 kW lub na stacjach publicznych do 50 kW2. Audi oferuje również usługę Audi charging, zapewniając dostęp do ponad 500 000 publicznych punktów ładowania w Europie.

Audi A3 Sportback TFSI e – wygląd i wnętrze

Audi A3 Sportback TFSI e robi wrażenie nie tylko na papierze. Wewnątrz samochodu na kierowcę i pasażerów czeka zaawansowany system multimedialny z dotykowym panelem sterowania, zapewniający dostęp do funkcji takich jak nawigacja, system audio i połączenia telefonicznie. Model wyposażono ponadto w zaawansowane systemy bezpieczeństwa – w tym systemy wspomagania kierowcy i system wspomagania parkowania.

Na uwagę zasługuje również wygląd zewnętrzny. Szczególnie wariant Audi A3 Sportback TFSI e S line wyróżnia się sportowym charakterem dzięki takim elementom stylistycznym jak agresywnie zaprojektowane zderzaki, sportowe zawieszenie i sportowe fotele.

Audi A3 Sportback TFSI e to doskonały wybór dla kierowców szukających samochodu łączącego dynamiczne osiągi z energooszczędnością i bezemisyjną jazdą. Jego hybrydowy układ napędowy, zaawansowana technologia i stylowe wnętrze sprawiają, że jest to idealny samochód zarówno dla codziennych podróży, jak i dłuższych wyjazdów, a efektywny napęd elektryczny pozwala lepiej zatroszczyć się o środowisko.