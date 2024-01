Aż 5 tys. zł kary za jazdę bez kasku na nartach? Poznaj zasady bezpieczeństwa na stoku i pamiętaj o ubezpieczeniu, by cieszyć się urlopem

Jest mróz, pada śnieg. Z takiej zimy cieszą się i miłośnicy sanek i narciarze. Stoki zapełniają się miłośnikami białego szaleństwa. Należy jednak pamiętać o obowiązujących tu zasadach. Bezpieczeństwo to priorytet. Decydując się na wyjazd na narty z dzieckiem, pamiętaj o zapewnieniu mu należytej opieki. Maluch nie powinien poruszać się samodzielnie, bez stałego nadzoru, zwłaszcza po stoku. W trakcie zabawy na nartach lub snowboardzie trzeba mieć również kask. Przepisy jasno nakładają taki bezwzględny obowiązek dla osób do 16. roku życia. Inaczej opiekunowi grozi kara od 20 do 500 zł mandatu, a jeśli sprawa trafi do sądu – nawet do 5 tys. zł grzywny. Starsi też nie powinni nigdy rezygnować z ochrony głowy. Kask to istotny element zabezpieczający przed potencjalnymi poważnymi urazami, a na górce o wypadek nietrudno.

Nigdy nie szusuję po alkoholu

Ośrodki narciarskie są na ogół doskonale przygotowane do sezonu. Dysponują wyciągami, armatkami śnieżnymi, na wypadek, gdyby zabrakło białego puchu i trzeba było stworzyć go sztucznie. Przy większości z nich działają też punkty gastronomiczne. Nie tylko można się w nich posilić, ale także rozgrzać się popularnym grzańcem. Wielu narciarzy bez namysłu wychyla kufel piwa lub kieliszek wina, a potem pędzi na stok. Jazda pod wpływem alkoholu to skrajna nieodpowiedzialność, ale i wykroczenie. Jeśli masz powyżej 0,5 promila w organizmie, sprawa trafia do sądu. Grzywna może wynieść nawet 5 tys. zł.

O tym, że nie są to martwe przepisy, przekonują policjanci, którzy organizują zimowe patrole także na stokach. Przypominają też o innych ważnych zasadach:

Dostosuj prędkość jazdy do swoich umiejętności, trasy, pogody i natężenia ruchu. Ustąp pierwszeństwa osobom znajdującym się przed Tobą. Podczas wyprzedzania zachowaj bezpieczną odległość. Unikaj zatrzymywania się na trasie zjazdu, w szczególności w miejscach zwężeń i ograniczonej widoczności. W razie upadku, jak najszybciej usuń się z toru jazdy. Podchodź lub schodź tylko poboczem trasy. Dobierz trasę do swoich umiejętności: zielona – łatwa, niebieska – średnia, czerwona – trudna, czarna – bardzo trudna.

Oczywiście, w życiu zawsze mogą się zdarzyć niespodziewane sytuacje, zwłaszcza podczas aktywnego wypoczynku. Dlatego kluczowe jest zapewnienie sobie odpowiedniej ochrony. LINK4 Podróże to dobry wybór i sposób na spokojne podróżowanie. Polisa oferuje szeroką ochronę, a do tego jest bardzo elastyczna i ma wiele opcji do wyboru. Sam decydujesz, jakiego rodzaju ryzyka chcesz ubezpieczyć, aby w razie trudnych sytuacji zapewnić pomoc sobie oraz swoim bliskim, z którymi wypoczywasz. Co dokładnie może zawierać to ubezpieczenie?

Przede wszystkim zdrowie

W kwestiach zdrowotnych oczywiście podstawą jest ubezpieczenie zdrowotne ZUS. Jeśli jedziesz za granicę, warto wyposażyć się w EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest ona jednak dostępna wyłącznie dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia w ZUS. Nawet mając taką kartę, musisz być świadomy, że zakres świadczeń, który obejmuje, jest ograniczony. EKUZ na przykład nie pokrywa kosztów akcji ratunkowej górskiego pogotowia na Słowacji. Nie wystarczy też na pokrycie wysokich wydatków w razie skomplikowanych badań szpitalnych wg cennika w euro.

Tymczasem LINK4 Podróże obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy assistance. W razie wyprawy za granicę za niewielką dzienną opłatą daje dostęp – w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku – do szeregu usług medycznych, badań i zabiegów ambulatoryjnych, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, hospitalizacji czy leczenia stomatologicznego w nagłych stanach bólowych.

Co ważne, możliwe jest także objęcie opieką dzieci i zwierząt podczas pobytu w szpitalu ubezpieczonego rodzica/opiekuna.

W razie wyjazdu krajowego ubezpieczony chroniony jest w razie nieszczęśliwego wypadku do wysokości sumy ubezpieczenia i może liczyć m.in. na pokrycie kosztów badań i zabiegów ambulatoryjnych, zakupu lekarstw czy przepisanych przez lekarza kul albo temblaka, a także pokrycie kosztów konsultacji lekarskich wraz z dojazdem, gdy wymaga tego stan poszkodowanego.

Zakres ochrony możesz rozszerzyć również o choroby przewlekłe. Jeżeli obawiasz się nagłego nasilenia (zaostrzenia) swoich dolegliwości podczas podróży zagranicznej i chcesz, aby takie zachorowanie było objęte ubezpieczeniem do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia Kosztów Leczenia i Pomocy Assistance, to powinieneś wykupić to ryzyko. W innym wypadku ubezpieczyciel także nie pozostawi ubezpieczonego bez pomocy, jednak odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego będzie wówczas ograniczona do 20% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance.

Co jeszcze zyskujesz z ubezpieczeniem turystycznym w LINK4?

W LINK4 Podróże można skorzystać z różnych wariantów. W zależności od tego, gdzie wyjeżdżasz, możesz wybrać: wariant Polska, a do tego wariant Europa i basen Morza Śródziemnego albo wariant Świat.

Pakiet, prócz ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance, można także rozszerzyć o ubezpieczenie NNW, które wesprze Cię finansowo na wypadek uszczerbku na zdrowiu, jakiego możesz doznać za granicą. Dodatkowo możesz skorzystać również z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Zapewnia ono ochronę na wypadek wyrządzenia szkód osobie trzeciej (choćby w czasie kolizji na stoku), co w wielu przypadkach mogłoby kosztować prawdziwą fortunę.

Chroń bagaż i majątek w domu

Boisz się o swój bagaż? Ubezpieczenie bagażu podróżnego i ubezpieczenie sprzętu sportowego to rozwiązania, dzięki którym ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za utracone lub uszkodzone rzeczy. Jeżeli natomiast z jakichś przyczyn wystąpi opóźnienie w dostarczeniu Twojego bagażu podróżnego powyżej 6 godzin, LINK4 pokryje wydatki poniesione na zakup niezbędnych środków higieny osobistej, leków oraz artykułów spożywczych.

Masz także możliwość dodatkowego zabezpieczenia majątku pozostawionego w miejscu zamieszkania. Dzięki temu możesz cieszyć się urlopem, zamiast martwić o to, czy dom lub mieszkanie nie zostało okradzione.

Ubezpieczenie turystyczne LINK4 to praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu każdy krajowy czy zagraniczny wyjazd możesz w całości poświęcić na relaks. Ewentualne kłopoty pomoże Ci rozwiązać LINK4, a Ty bezpiecznie wrócisz do domu.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia zagranicznego?

Po pierwsze zorientuj się, jakie dokładnie ryzyka objęte są ochroną ubezpieczeniową. Następnie dokładne przejrzyj wyłączenia i inne warunki polisy, dostępne w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ubezpieczenie turystyczne w LINK4 dopasowywane jest do Twoich potrzeb, dlatego też sam możesz wybrać jego zakres.

Ważne! Kup polisę co najmniej 1 dzień przed wyjazdem.

Jak wykupić polisę turystyczną?

Ubezpieczenie może być zarówno krótkoterminowe, jak i całoroczne. Oferta towarzystwa jest bardzo elastyczna. Chcąc kupić polisę bez wychodzenia z domu, wystarczy skorzystać z kalkulatora na stronie www.link4.pl. Można też porozmawiać z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziesz w OWU PODRÓŻE na stronie www.link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą PZU.