BAJKOWA WIOSNA W WARSZAWSKIM TEATRZE CAPITOL

Przekonajcie się, że hejt nie jest ok podczas musicalu „Friends”. Zobaczcie współczesną interpretację klasycznej baśni Braci Grimm – musical „#kopciuszek” i otwórzcie się na marzenia z roztańczonym i emocjonującym musicalem „Dreams”. Nie przegapcie też przebojowej, musicalowej nowości dla młodzieży pt.”KONGO”.

Przeżyjcie wspólnie szkolne przygody wychowanków „The Capitol School of Warsaw” w spektaklach „Brzechwa 2020” i „Projekt Tuwim”. Popłyńcie w daleki rejs do Afryki z Doktorem Dolittle, śledźcie z zapartym tchem ponadczasową historię Pinokia, przeniesiecie się do pełnej magii Krainy Lodu w przedstawieniu „Królowa Śniegu” oraz dajcie się porwać w świat największych odkryć i wynalazków w spektaklu „Wanna Archimedesa”.

Ostatni z wymienionych tytułów - „Wanna Archimedesa” - już w niedzielę, 16 kwietnia o godz.11:00 będzie świętował swoje 300 przedstawienie na deskach Teatru Capitol. Na widzów z tej okazji po spektaklu będzie czekał przepyszny tort i roztańczone animacje. Krystyna Kwiatkowska - kompozytorka i szefowa Fundacji im.Ireny Kwiatkowskiej FIK, producentka przedstawienia oraz Krzysztof Jaślar - reżyser spektaklu, tak mówią o jubileuszowym przedstawieniu:

„Niemalże 7 lat temu rozpoczęła się dla Fundacji im. Ireny Kwiatkowskiej FIK capitalna przygoda, która trwa do dziś! W 2017 roku otrzymaliśmy propozycję współpracy od dyrekcji Teatru Capitol. Tym samym wypełniona wiedzą, muzyką i humorem nasza „Wanna Archimedesa” dopłynęła do swojego bezpiecznego portu - do repertuaru Teatru Capitol”. Ku wspólnej radości płynie z powodzeniem dalej. Aktor Krzysztof Tyniec, odtwórca roli Profesora Rozumnego w spektaklu również niezmiennie z radością wskakuje od lat do „Wanny” witając czule dzieciaki: „Cześć promyki”, a dorosłych „Cześć doroślaki”. Od razu atmosfera robi się przyjazna. Pytany, czy lubi grać dla dzieci odpowiada „To chyba widać. Dla mnie dzieciak to najważniejszy widz. Kropka”. Cieszy go kontakt z dziećmi, ich żywa reakcja. Odpowiadając na jego „profesorskie” pytania „Promyki” nie muszą podnosić rąk jak w szkole. Widownia wspaniale też reaguje na pozostałych aktorów wcielających się w role uczniów. Jest radośnie, jest cudownie, a wiedza zawarta w piosenkach w łatwy sposób wskakuje do głów. Zapraszamy do wspólnego świętowania jubileuszu 300 przedstawienia Wanny Archimedesa zachęcając piosenkowym cytatem „…wskakujcie do wanny, nie tylko od święta!” Szczegóły, dotyczące wszystkich przedstawień dla dzieci i młodzieży w Teatrze Capitol oraz bilety znajdziecie Państwo na stronach: *https://teatrcapitol.pl/spektakle/dla-dzieci/ *www.teatrcapitol.pl/scena-bajkowa-zaprasza

Teatr Capitol bierze udział w programie m.st.Warszawy „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” więcej informacji pod numerem telefonu: (+48) 22 620 21 42.