BARBÓRKA – święto łączące pokolenia

Dziś, po niemal trzech wiekach, Barbórka pozostaje żywym świadectwem górniczej kultury, łącząc duchowość z zawodową dumą i tradycją. Uroczystości rozpoczynają się mszą świętą, podczas której górnicy modlą się o bezpieczeństwo i pomyślność w pracy. Następnie ulicami miast przechodzą orkiestry górnicze, wygrywając tradycyjne pieśni. Kulminacją dnia jest uroczysta akademia, podczas której wręczane są odznaczenia i stopnie górnicze. Wieczorem zaś przychodzi czas na mniej oficjalne, ale równie ważne dla tradycji karczmy piwne i babskie combry.

i Autor: materiały prasowe

Nie przypadkiem więc tradycje górnicze, wraz z Barbórką, znalazły się na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Co więcej, Polska, wspólnie z Austrią i Luksemburgiem, ubiega się obecnie o wpisanie ich na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Decyzja w tej sprawie zapadnie w grudniu 2025 roku podczas sesji Komitetu Międzyrządowego.

i Autor: materiały prasowe

W Grupie ORLEN Barbórka to szczególny dzień dla tysięcy pracowników związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy i gazu. To święto zarówno górników naftowych i gazowników pracujących na lądzie, jak i tych na morskich platformach wydobywczych, górników soli oraz wszystkich pracowników segmentów dystrybucji i handlu gazem. To właśnie oni, każdego dnia, często w trudnych warunkach, pracują by zapewnić Polsce strategiczne surowce.

