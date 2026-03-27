Bezpieczeństwo finansowe. Jak chronić domowy budżet?

Pamiętajmy, że nawet z najtrudniejszą sytuacją życiową można sobie poradzić. Istnieją proste, zrozumiałe i praktyczne narzędzia ochronne, które stanowią realne wsparcie dla zdrowia, podnoszą jakość życia i dają poczucie bezpieczeństwa. Są to usługi, w których zrozumieniu i dopasowaniu do potrzeb pomagają Doradcy Klienta.

Do kogo po wsparcie?

Poważna choroba czy złamanie kości to sytuacje, które skutecznie potrafią zdestabilizować życie. Ale można się na nie wcześniej przygotować. Wystarczy porozmawiać z odpowiednią osobą. Doradcy Klienta w Provident mogą oferować różne usługi. Ci, którzy mają odpowiednie uprawnienia do oferowania ubezpieczeń, wsłuchają się w Twoje potrzeby i dopasują ofertę. Wyjaśnią, jak dodatkowe ubezpieczenie pomoże ochronić domowy budżet w razie nieprzewidzianych zdarzeń, np. polisa zdrowotna pomaga pokryć koszty leczenia i diagnozy. Dobrze, gdy ktoś doradzi, wskaże konkretne rozwiązanie i przeprowadzi przez całą procedurę.

Zaufanie ma twarz Doradcy Klienta

Jak wynika z raportu Siła Zaufania1, Polacy mają niskie zaufanie do firm, instytucji i nieznajomych. Aż 70 proc. Polaków ufa tylko rodzinie. Z kolei w dobie postępującej cyfryzacji coraz większą rolę odgrywa bezpośredni kontakt z człowiekiem, takim jak m.in. Doradca Klienta. Wśród blisko 2 tys. Doradców Klienta w Providencie, ponad 1,5 tys. stanowią kobiety2. Doradcy Klienta o usługach innych niż kredyty wiedzą wszystko. Każdy z nich ma średnio ponad 9 lat doświadczenia we wspieraniu klientów, co sprawia, że dobrze znają ich potrzeby. To zwiększa poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Na jaką pomoc możesz liczyć? Zdrowie jest najważniejsze. Doskonale wiedzą o tym osoby walczące z nowotworami – w Polsce co roku taką diagnozę słyszy ponad 170 tys. Polaków. Decydując się na dodatkowe świadczenia, zyskujesz wsparcie finansowe adekwatne do potrzeb. Złamania, ciężkie choroby wymagające hospitalizacji czy rehabilitacji – to wszystko kosztuje ogromne pieniądze. Ubezpieczając się, nie musisz się martwić organizacją transportu do placówki medycznej ani tym, że koszt zakupu kul czy chodzika Cię przerośnie. Oszczędzasz czas i pieniądze, odzyskujesz spokój.

Masz wsparcie, gdziekolwiek jesteś

Provident jest agentem ubezpieczeniowym, natomiast Doradca Klienta ma status osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne w imieniu Provident3. To osoba, która Cię wysłucha i może doradzić ubezpieczenie odpowiednie dla Twoich potrzeb. Warto szczegółowo określić swoje potrzeby i rzetelnie odpowiadać na pytania Doradcy Klienta, co pozwoli na najlepsze dopasowanie oferty. Wówczas będąc w domu, w biurze czy możesz liczyć na pomoc np. w razie złamania, konieczności hospitalizacji, zachorowania na nowotwór czy śmierci. Z kolei przebywając na terenie Polski, dodatkowo skorzystasz z assistance medycznego, a w razie potrzeby zasięgniesz drugiej opinii medycznej. Możesz też objąć ochronę bliskich: dziecko, partnera lub rodzica. A co mówią na ten temat Doradcy Klienta?

„Klienci chwalą, że dostają lepsze odszkodowania niż w prywatnych ubezpieczeniach”,

„Działa przy krótkich pobytach w szpitalu”,

„Mam klienta, który podpisał ubezpieczenie żony. Po trzech miesiącach była w szpitalu dwa miesiące – dostał ponad 4 tysiące i kupił łóżko rehabilitacyjne4”.

Warto mieć u boku zaufaną osobę, która w ciężkich chwilach przeprowadzi Cię przez finansowy labirynt.

[1] M. Kulbacki, P. Sobolewski, Raport „Siła zaufania. Jak zaufanie wpływa na gospodarkę i konsumentów”, 2025 r.

[2] Dane za 31 grudnia 2025 r.

[3] Provident Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11235060/A. Ochronę ubezpieczeniową świadczy w zależności od wybranego produktu ubezpieczeniowego: UNIQA TUnŻ S.A. lub UNIQA TU S.A.

[4] Wewnętrzne opinie Doradców Provident Polska.

Materiał sponsorowany przez Provident Polska S.A.