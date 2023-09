Bezpieczeństwo finansowe w nowej rzeczywistości geopolitycznej

MW: Czy Polska zapewnia obywatelom i gospodarce bezpieczeństwo finansowe? Jaką rolę odgrywają tu posiadane przez Skarb Państwa zasoby gospodarcze?

Henryk Kowalczyk, były wiceprezes i członek Rady Ministrów, minister:

– System finansów państwa rozumiem dwojako: jako system bankowy, ale też jako przychody, wydatki publiczne, budżetu państwa czy samorządów i odpowiedni poziom długu publicznego. W 2013 r. dług publiczny był na poziomie 58 proc. PKB, w 2020 r. sięgał 41-42 proc. Przez 8 lat wiele się zmieniło. Od 2015 r. bardzo mocno rząd, który reprezentuję, porządkuje finanse państwa, m.in. likwidując luki podatkowe np. VAT-owską. W Europie mamy prawie najniższe bezrobocie. Bezpieczny poziom zadłużenia pozwala na sprzedaż obligacji. Obligacje oparte o wskaźniki inflacji zwiększają poczucie bezpieczeństwa konsumentów. W konsekwencji bezpieczni finansowo są obywatele, którzy korzystają z takich rozwiązań jak m.in. Majątkowy Fundusz Gwarancyjny.

MW: Jakie zagrożenia dla stabilności systemu finansowego są teraz najważniejsze i jak im zapobiegać?

Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A. :

– Zagrożenie to ryzyko utraty bezpieczeństwa finansowego, którego filarem są finanse publiczne. Na razie tego zagrożenia nie ma, ale są pytania o globalną recesję, inflację, ceny energii, potencjalną wojnę w Azji, czy wpływ wojny na Wschodzie. Recesja niemieckiej gospodarki wpływa na polski eksport. Jedyne zagrożenia jakie widzimy, to te zza granicy. Bezpieczeństwem finansowym dzisiaj dla Polski jest posiadanie własnej waluty. Udział Skarbu Państwa we własności sektora bankowego też jest filarem bezpieczeństwa.

MW: Suwerenność gospodarcza i monetarna to warunek bezpieczeństwa finansowego. Czy dotyczy to również technologii?

Maciej Brzozowski, wiceprezes zarządu PKO Bank Polski:

– Tak. System finansowy to zbiór powiązanych elementów. Bezpieczeństwo finansowe zwiększa rozwój technologiczny oparty o nasz wkład, rozwiązania i wiedzę. Bank PKO intensywnie uczestniczy i wspiera rozwiązania ze strony administracji publicznych. Jako pierwsi wdrożyliśmy mObywatela.

MW: Czy mamy szansę stać się centrum finansowym Europy Środkowo-Wschodniej i przekonać inwestorów indywidualnych do tego, że rynek kapitałowy i giełda to bezpieczna alternatywa dla oszczędności?

Marek Dietl, prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych:

– Jesteśmy dla regionu centrum finansowym, jeśli chodzi o rynek kapitałowy. Jest potrzeba, aby wyjść poza dostawców technologii (Niemcy, USA). Na pomoc Ukrainie i zbrojenie wydaliśmy łącznie 8 proc. PKB, przechodząc w tryb gospodarki wojennej. Aby jednocześnie nie stracić impetu wzrostu gospodarczego musimy postawić na rozwój przemysłu, zwiększyć wydatki na innowacyjność i spopularyzować formy obrony np. tworzenie armii obywatelskich. Światowym fenomenem w przekonywaniu do tego bezpieczeństwa jest pasywne inwestowanie jak np. ETF. Jak się spojrzy na dane historyczne to te rynki kapitałowe rosną szybciej niż inflacje i wzrost gospodarczy.

MW: Czy pozostanie przy złotym ma wpływ na bezpieczeństwo finansowe Polski?

Prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

– Zalety wynikające ze strefy euro są oczywiste, jednak pozbawia NBP suwerenności w zakresie prowadzenia polityki gospodarczej. Jeśli spełnilibyśmy warunki o konwergencji, to powinniśmy rozpocząć przygotowania do wejścia do strefy euro.

MW: Jak wyjaśnić Polakom, że stabilne finanse państwa gwarantują im bezpieczeństwo?

Henryk Kowalczyk, były wiceprezes Rady Ministrów, minister, członek Rady Ministrów:

– Makrofinanse mają ogromny wpływ na poczucie bezpieczeństwa finansowego obywateli. W czasie pandemii i wojny było duże zapotrzebowanie na gotówkę - w bankomatach były pieniądze. Wiemy, czym jest inflacja i nie chcemy, by nasze pieniądze straciły na wartości, stąd popularność obligacji Skarbu Państwa. W ub.r. konsumenci indywidualni ulokowali w obligacjach ok. 57 mld zł. Stabilność finansowa dla konsumenta to też stabilne dochody, niskie bezrobocie, świadczenia społeczne. Kluczowe jest zaufanie do systemu bankowego, które w Polsce jest bardzo duże.

Partnerem materiału jest Bank Pekao S.A.