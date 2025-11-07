Bezpieczne sposoby oszczędzania na emeryturę. Poznaj IKE i IKZE

PKO Bank Polski
2025-11-07 0:01 Materiał sponsorowany

Jaką chcesz mieć emeryturę? Pełną wyrzeczeń czy spokojną i umożliwiającą Ci realizowanie pasji? Po zakończeniu aktywności zawodowej świadczenia emerytalne raczej będą sporo niższe niż ostatnia pensja, dlatego warto pomyśleć o oszczędzaniu. Wygodnym, nieobciążającym budżetu i bezpiecznym rozwiązaniem są produkty emerytalne IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) oraz IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).

starsza pani skarbonka

i

Autor: Anatoliy Cherkas/ Shutterstock

IKE i IKZE to dobrowolne formy oszczędzania. Są przeznaczone zarówno dla osób indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Pozwalają zaoszczędzić środki na emeryturę, do czego wykorzystywane są różne instrumenty finansowe. Zarówno IKE, jak i IKZE dają oszczędzającemu dużą swobodę w korzystaniu ze zgromadzonych środków – można je wypłacić w każdej chwili. Środki są dziedziczone, a dodatkowo IKE i IKZE pozwalają zmniejszyć podatek.

Jak to działa?

Produkty takie jak IKE czy IKZE to możliwość odkładania pieniędzy na jesień życia. Mogą mieć formę np. konta oszczędnościowego w banku, funduszu inwestycyjnego czy rachunku maklerskiego. Aby zacząć oszczędzać w IKE lub IKZE, musisz podpisać umowę z instytucją finansową. Następnie dokonujesz wpłat (najlepiej regularnych), jednak należy pamiętać o limitach wpłat, które co roku są ustalane na nowo. W tym roku limit IKE to ok. 26 tys. zł, a limit IKZE to ok. 10,4 tys. zł i ponad 15,6 tys. zł dla osób prowadzących działalność pozarolniczą.

Ulgi podatkowe

Oszczędzanie w IKE i IKZE niesie z sobą ulgi podatkowe, po spełnieniu określonych warunków. Jeśli wypłacisz oszczędności z IKE po osiągnięciu 60. r.ż. to zostaniesz zwolniony z płacenia tzw. podatku Belki., czyli podatku od zysków kapitałowych (pieniędzy, które wypracowały Twoje środki na IKE). W przypadku IKZE także nie płacisz podatku Belki i dodatkowo możesz odliczyć roczną wpłatę od dochodu w rozliczeniu PIT. Środki gromadzone w IKZE najbardziej opłaca się wypłacić po 65.r.ż. (bądź po 55 r.ż. pod warunkiem nabycia uprawnień emerytalnych), gdy minie co najmniej 5 lat wpłat na konto – wówczas pobierany jest tylko 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy. Oszczędzanie w IKZE to korzystne rozwiązanie dla osób, które osiągnęły wyższy próg podatkowy.

Wcześniejsza wypłata środków

Środki możesz wypłacić wcześniej - przed osiągnięciem 60 r.ż. (IKE), czy 65 r.ż. (IKZE). Z IKE możesz wypłacić wszystkie oszczędności lub część (wówczas zobowiązany będziesz do zapłacenia podatku Belki). W IKZE można wypłacić wyłącznie całą kwotę, a zwrócone na rachunek środki zwiększą podstawę opodatkowania podatkiem PIT w danym roku.

Oszczędzaj w IKE i IKZE jednocześnie

Możesz oszczędzać jednocześnie w IKE i IKZE lub zdecydować się tylko na jeden produkt – taką możliwość oferuje Pakiet Emerytalny PKO TFI. Pierwsza wpłata wynosi min. 500 zł, a każda kolej na do 100 zł. Dlaczego warto oszczędzać w PKO TFI? Ponieważ:

• budujesz poduszkę finansową na przyszłość,

• zabezpieczasz bliskich (środki w IKE i IKZE są dziedziczone – bez płacenia podatku od spadku czy darowizn),

• w zamian za długoterminowe oszczędzanie korzystasz z ulg podatkowych,

• sam decydujesz o terminach i wysokości wpłat do IKE i IKZE w obowiązujących limitach rocznych,

• w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI uczestnictwo kategorii E wiąże się zniższymi opłatami za zarządzanie,

• twoje środki są w rękach specjalistów z prawie 30-letnim doświadczeniem w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.

Partnerem materiału jest PKO Bank Polski

Już dziś w dzienniku Super Express krzyżówka z nagrodami. Regulamin znajduje się tutaj!

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki