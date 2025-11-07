Bezpieczne sposoby oszczędzania na emeryturę. Poznaj IKE i IKZE

IKE i IKZE to dobrowolne formy oszczędzania. Są przeznaczone zarówno dla osób indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Pozwalają zaoszczędzić środki na emeryturę, do czego wykorzystywane są różne instrumenty finansowe. Zarówno IKE, jak i IKZE dają oszczędzającemu dużą swobodę w korzystaniu ze zgromadzonych środków – można je wypłacić w każdej chwili. Środki są dziedziczone, a dodatkowo IKE i IKZE pozwalają zmniejszyć podatek.

Jak to działa?

Produkty takie jak IKE czy IKZE to możliwość odkładania pieniędzy na jesień życia. Mogą mieć formę np. konta oszczędnościowego w banku, funduszu inwestycyjnego czy rachunku maklerskiego. Aby zacząć oszczędzać w IKE lub IKZE, musisz podpisać umowę z instytucją finansową. Następnie dokonujesz wpłat (najlepiej regularnych), jednak należy pamiętać o limitach wpłat, które co roku są ustalane na nowo. W tym roku limit IKE to ok. 26 tys. zł, a limit IKZE to ok. 10,4 tys. zł i ponad 15,6 tys. zł dla osób prowadzących działalność pozarolniczą.

Ulgi podatkowe

Oszczędzanie w IKE i IKZE niesie z sobą ulgi podatkowe, po spełnieniu określonych warunków. Jeśli wypłacisz oszczędności z IKE po osiągnięciu 60. r.ż. to zostaniesz zwolniony z płacenia tzw. podatku Belki., czyli podatku od zysków kapitałowych (pieniędzy, które wypracowały Twoje środki na IKE). W przypadku IKZE także nie płacisz podatku Belki i dodatkowo możesz odliczyć roczną wpłatę od dochodu w rozliczeniu PIT. Środki gromadzone w IKZE najbardziej opłaca się wypłacić po 65.r.ż. (bądź po 55 r.ż. pod warunkiem nabycia uprawnień emerytalnych), gdy minie co najmniej 5 lat wpłat na konto – wówczas pobierany jest tylko 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy. Oszczędzanie w IKZE to korzystne rozwiązanie dla osób, które osiągnęły wyższy próg podatkowy.

Wcześniejsza wypłata środków

Środki możesz wypłacić wcześniej - przed osiągnięciem 60 r.ż. (IKE), czy 65 r.ż. (IKZE). Z IKE możesz wypłacić wszystkie oszczędności lub część (wówczas zobowiązany będziesz do zapłacenia podatku Belki). W IKZE można wypłacić wyłącznie całą kwotę, a zwrócone na rachunek środki zwiększą podstawę opodatkowania podatkiem PIT w danym roku.

Oszczędzaj w IKE i IKZE jednocześnie

Możesz oszczędzać jednocześnie w IKE i IKZE lub zdecydować się tylko na jeden produkt – taką możliwość oferuje Pakiet Emerytalny PKO TFI. Pierwsza wpłata wynosi min. 500 zł, a każda kolej na do 100 zł. Dlaczego warto oszczędzać w PKO TFI? Ponieważ:

• budujesz poduszkę finansową na przyszłość,

• zabezpieczasz bliskich (środki w IKE i IKZE są dziedziczone – bez płacenia podatku od spadku czy darowizn),

• w zamian za długoterminowe oszczędzanie korzystasz z ulg podatkowych,

• sam decydujesz o terminach i wysokości wpłat do IKE i IKZE w obowiązujących limitach rocznych,

• w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI uczestnictwo kategorii E wiąże się zniższymi opłatami za zarządzanie,

• twoje środki są w rękach specjalistów z prawie 30-letnim doświadczeniem w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.

Partnerem materiału jest PKO Bank Polski

