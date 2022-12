Bezpieczny zimowy wyjazd

Zaufanie do samochodu w trudnych zimowych warunkach jest bardzo ważne. Auto trzeba dokładnie do wyjazdu przygotować.

Gruntowny przegląd

Jeśli do tej pory nie zmieniłeś opon na zimowe, nie zwlekaj. Zimą pogoda jest nieprzewidywalna, a guma, z której wykonane są letnie opony sztywnieje już w temperaturze poniżej 7 stopni na plusie. Samochód traci przyczepność i wystarczy jeden gwałtowny ruch, by wylądował w rowie albo na drzewie. Poza tym głęboki bieżnik zimowek bez porównania lepiej radzi sobie z ośnieżoną i pokrytą lodem nawierzchnią. Sprawdź przy okazji ciśnienie w oponach (dostosuj je do obciążonego samochodu) i pamiętaj, żeby je dopompować. Skontroluj też koło zapasowe. Musi być w każdej chwili gotowe do pracy.

Jeśli jedziesz w góry albo w miejsca, w których drogi mogą być nie odśnieżone, albo oblodzone, zabierz ze sobą łańcuchy śniegowe. Trzeba ich używać na takich drogach.

Sprawdź poziom i stan płynów eksploatacyjnych – hamulcowego, chłodniczego, do spryskiwaczy. Ten ostatni nalej do pełna. Bezpiecznie będzie zabrać ze sobą coś na „dolewki”.

Niska temperatura obniża sprawność akumulatora. Jeśli sprawiał ci już kłopoty, nie zwlekaj, kup nowy. Jeśli nie zawodził, doładuj go do pełna prostownikiem. Prostownik weź ze sobą. Zapakuj też kable rozruchowe lub booster rozruchowy. Ten drugi lepiej sprawdzi się na odludziu, bo nie wymaga pomocy ze strony innego kierowcy.

Sprawdź oświetlenie - żarówki muszą być sprawne, a lampy nie mogą być zmatowiałe, wypalone, porysowane lub zaparowane, bo wtedy strumień światła jest ograniczony. Weź ze sobą zapasowy komplet żarówek, mogą być potrzebne na wymianę. Źle ustawione lampy, świecące zbyt wysoko, mogą oślepiać kierowców jadących z naprzeciwka. Zwróć na to uwagę.

Jeśli wycieraczki zostawiają na szybach smugi, wymień ich pióra. Padający śnieg i błoto lecące spod kół jadących przed tobą pojazdów szybko zasłonią ci szybę i ograniczą widoczność.

Przed wyjazdem

Przede wszystkim zaplanuj trasę. Weź pod uwagę także przystanki. Najlepsze są do tego stacje benzynowe. Czyste toalety, napoje, także gorące, ciepły posiłek, niezbędne akcesoria samochodowe itd. – znajdziesz tam wszystko, czego potrzebujesz. Odpoczniesz, rozprostujesz nogi, wyprowadzisz pupila na krótki spacer.

Weź ze sobą nawigację samochodową i atlas samochodowy. Nawigacja pokaże ci zmieniające się warunki na drodze, ale nie jest nieomylna. W awaryjnej sytuacji przydaje się dobry i aktualny atlas.

Przed wyjazdem zatankuj do pełna. Nie warto oszczędzać na paliwie, ale tankować zimowe, to lepszej jakości. Dojedziesz na miejsce bardziej ekonomicznie, a silnik twojego samochodu będzie lepiej chroniony.

Umyj dobrze szyby, lusterka, kamerę i czujniki cofania oraz tablicę rejestracyjną.

Dobre pakowanie

Pamiętaj, żeby nie pakować niczego w kabinie pasażerskiej. Jeśli coś ze sobą zabierasz do auta, wkładaj do schowka. Bagaże zapakuj do bagażnika, najlepiej do przedniej części. Jeśli coś się nie mieści, wykorzystaj bagażnik dachowy. Nie musisz go kupować, taki bagażnik można wypożyczyć. Pupila przewoź w specjalnym kontenerze przypiętym pasami bezpieczeństwa, albo zabezpieczonego specjalnym pasem wpiętym do pasów bezpieczeństwa.

Pamiętaj, żeby przewozić dziecko w foteliku dobranym do jego wagi i wzrostu. Zapnij pasy i noga z gazu!

To koniecznie zabierz ze sobą!

Poza akcesoriami, które musisz wozić zgodnie z przepisami – apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica itp., pamiętaj o zapakowaniu latarki czołówki oraz kamizelki odblaskowej. Weź ze sobą akcesoria do odśnieżania samochodu i odmrażania zamków i szyb. Pamiętaj o rękawicach! Warto mieć saperkę albo niewielką łopatę do usuwania śniegu spod kół.

Pamiętaj o ładowarce samochodowej i powerbanku.

Na wypadek korków, miej ze sobą termos z ciepłą herbatą, kanapki, czekoladę i koc. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy jadą z tobą dzieci.

Taka podróż może być bardzo uciążliwa dla najmłodszych. Dobrze mieć przygotowane jakieś zabawy dla nich, piosenki na płycie, audiobooki, bajki na tablecie czy gry.

Nikt nie jest kierowcą idealnym

- mówi Kajetan Kajetanowicz, polski kierowca rajdowy, trzykrotny rajdowy mistrz Europy, czterokrotny rajdowy mistrz Polski, trzykrotny zwycięzca Rajdu Polski. Wicemistrz Świata WRC-2 2019 oraz II Wicemistrz Świata WRC-3 2020. Siedmiokrotny zwycięzca Rajdu Barbórka

- Najbardziej niebezpieczna sytuacja jaka przydarzyła się panu zimą na drodze?

- Odkąd mam przyjemność bycia ambasadorem wielu akcji dotyczących bezpieczeństwa na drogach, jestem bardziej świadom tego, co może mnie zaskoczyć za kierownicą. Może właśnie dlatego nie przypominam sobie takiej sytuacji w ruchu codziennym. Moja narzeczona Aneta sugeruje mi czasem, że jeżdżę za wolno…

- Czy warto się doszkalać w bezpiecznej jeździe?

- Nie bądźmy przeświadczeni o swojej doskonałości, zbytnia pewność siebie może nas łatwo zgubić. Nikt nie jest idealnym kierowcą i nie powinien się tego wstydzić. Wiele umiejętności warto i trzeba wypracować po prostu trenując. Szkolenie z techniki jazdy, podobnie jak podnoszenie kwalifikacji w każdej innej dziedzinie, poszerza nasze horyzonty. Jeśli mamy taką możliwość, to rozwijajmy się, doskonalmy swoje umiejętności. Róbmy to z myślą o bezpieczeństwie własnym, swoich najbliższych oraz innych użytkowników ruchu drogowego.

