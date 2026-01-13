Hanna Bakuła pokazała się po operacji. "Jeszcze miesiąc. To najgorsze"

75-letnia Hanna Bakuła do niedawna mierzyła się z dość poważnym problemem zdrowotnym, jakim jest zaćma. Ta choroba, inaczej zwana kataraktą, to zmętnienie naturalnej soczewki oka, która normalnie jest przezroczysta, co prowadzi do stopniowego pogarszania ostrości wzroku, zamazanego widzenia, problemów z rozpoznawaniem barw, oślepiania przez światło i trudności w widzeniu nocnym.

Artystka wcześniej nie opowiadała o swoich trudnościach, ale teraz, kiedy się ich pozbyła, zdradziła fanom śledzącym ją na Instagramie, jak się czuje.

Zobacz także: Hanna Bakuła święta spędziła w szpitalu. Teraz porusza się przy pomocy balkonika

Hanna Bakuła już po operacji. Z opaską na oku!

Bakuła 31 grudnia pokazała zdjęcie z celebrowania sylwestra. Pozowała do niego w przyciemnianych okularach, choć ujęcie wykonano we wnętrzu. Wtedy jednak nie opowiedziała, czemu chroni oczy przed światłem. Dopiero później wyznała:

Jestem po operacji zaćmy już 2 tyg. Wszystko super. Widzę aż za dużo. Tę ochronę przed światłem dostałam od Państwa Mleczków. Ale noszę tylko na wyjątkowe okazje.

Zobacz także: Hanna Bakuła trafiła do szpitala! "Właśnie wróciłam z sali operacyjnej"

Jak przyznała, jej wzrok jest teraz doskonały, ale pewne niedogodności wciąż dają jej się we znaki. Malarka musi odpoczywać, nie może się przeciążać i ma zakaz pływania, jednak już wróciła do pracy!

Nadal nie wolno mi się schylać, nosić nic ciężkiego i chodzić na basen. Jeszcze miesiąc. To najgorsze. Ale maluję, tyle że widzę dużo jaśniejsze kolory - napisała Bakuła na swoim instagramowym profilu.

Zobacz także: Hanna Bakuła gorzko o sytuacji starszych osób w Polsce. "To jest kłopot"

Problemy zdrowotne Bakuły

Rok 2025 nie był dla Bakuły szczęśliwy. W szpitalu musiała pojawiać się kilka razy - pod koniec grudnia ze względu na zaćmę, a w kwietniu z powodu kolana. Była hospitalizowana akurat podczas świąt wielkanocnych.

Wesołych Świąt. Ja z wymienionym na metalowe kolanem w szpitalu mam czas na pisanie i czytanie - wyznała.

Endoproteza kolana pozwoliła gwieździe na powrót do dawnej sprawności. Bakuła bardzo dba o siebie i gdy pojawia się problem, robi, co może, aby go naprawić. Tak było z nogą, a później ze wzrokiem. Pozostaje życzyć artystce dużo zdrowia!

Zobacz także: Bakuła wylądowała w szpitalu! "Tych świąt niestety nie rozumiem"

Zobacz więcej zdjęć. Syn Joanny Racewicz ma prawie 18 lat i jest prawdziwym przystojniakiem. Pokazała zdjęcia ze studniówki

Hanna Bakuła u Jaruzelskiej: „SERIAL O OSIECKIEJ TO SKANDAL!” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.