Hanna Bakuła święta spędziła w szpitalu

Za nami Wielkanoc, czas który wiele osób spędza razem z bliskimi. Jednak nie wszyscy mogli być w domu na święta. Hanna Bakuła (75 l.) świąteczny okres spędziła w szpitalu, o czym poinformowała na Instagramie w Wielką Sobotę.

Artystka nie wydawała się jednak zbytnio przejęta tym faktem. Co więcej, okazało się, że Hanna Bakuła nie ceni za bardzo świąt Wielkiej Nocy.

Wesołych Świąt. Ja z wymienionym na metalowe kolanem w szpitalu mam czas na pisanie i czytanie . Tych świąt niestety nie rozumiem. Wolę Boże Narodzenie , bo jest powód do świętowania. Noga boli umiarkowanie. Szpital czysty i na dobrym poziomie. Alleluja! - napisała.

Hanna Bakuła przeszła operację, która polega na wstawieniu endoprotezy kolana. Takie zabiegi są stosowane w sytuacjach, kiedy naturalna rzepka kolanowa z powodu urazów i lub wieku nie nadaje się do użytku. Endoproteza to szansa na powrót do dawnej sprawności.

Hanna Bakuła: "Chodzę z balkonikiem po domu"

W nowym wpisie Hanna Bakuła wyznała, że już dawno powinna poddać się tej operacji. Odwlekała ją jednak niemal do ostatniej chwili. Na szczęście, jest już po operacji. Wróciła również do domu.

To moje prawe kolano po operacji z implantem. Zwlekałam 3 lata. Nie wiem dlaczego. Wreszcie wyszłam po udanej operacji w SZPITALU PRASKIM PO CUD REMONCIE. To ważne, bo z najgorszego, stał się najlepszym w Warszawie - stwierdziła artystka.

Bakuła ma problemy z poruszaniem się i musi wspomagać się balkonikiem. Nie ma jednak zamiaru leżeć w łóżku. Czas rekonwalescencji spędza na malowaniu obrazów.

Chodzę z balkonikiem po domu, piszę i maluję w łóżku. Jeszcze dziś pokażę co. B brakowało mi słońca i powietrza. Wreszcie mogę werandować na moich ślicznych balkonach, bo mam dwa. Od wschodu i od zachodu - wyznała.

Hanna Bakuła to polska malarka, scenografka i pisarka, znana ze swojego charakterystycznego stylu i kontrowersyjnych poglądów. Jest również autorką wielu książek, w tym powieści, opowiadań, esejów i poradników. Jej pisarstwo charakteryzuje się dowcipnym, często ironicznym stylem i odważnym podejściem do tematów społecznych i obyczajowych.

