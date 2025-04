Roxie Węgiel strzela minki i zajada kanapeczkę. Mąż do walizek, a ona do limuzyny

Dopiero co, media obiegła wiadomość, że Joanna Opozda trafiła do szpitala. I to tuż przed Wielkanocą 2025. Zaraz potem artystka Hanna Bakuła pokazała zdjęcia, na których widać ją po operacji. Także ona święta spędzi w szpitalu. Co się stało?

Wielkanoc 2025. Kolejna gwiazda w szpitalu!

Hanna Bakuła, kontrowersyjna artystka malarka, kostiumografka i pisarka opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym widać ją tuż po operacji. Tak właśnie gwiazda spędzi święta wielkanocne. Na szczęście nie wydaje się tym faktem szczególnie przejęta. Otóż okazuje się, że legenda polskiej kultury specjalnie sobie tych świąt nie ceni. Zobacz też, jak Hanna Bakuła gorzko mówi o sytuacji starszych osób w Polsce. „To jest kłopot”

Wesołych Świąt. Ja z wymienionym na metalowe kolanem w szpitalu mam czas na pisanie i czytanie . Tych świąt niestety nie rozumiem. Wolę Boże Narodzenie , bo jest powód do świętowania. Noga boli umiarkowanie. Szpital czysty i na dobrym poziomie. Alleluja.!

Jedni szpanują, drudzy chorują

Gwiazdy, jak wszyscy katolicy także starają się zaprezentować w te święta z jak najlepszej strony. Na Instagramie trwa pokaz koszyczków, kwiatów i wszelkiej innej obfitości, jaką polscy celebryci chcą się pochwalić. Co miały gwiazdy w koszyczkach zobacz tutaj. Niestety, nie wszyscy mają tę okazję. Opozda i Bakuła świąteczny czas spędzą w szpitalu.

Hanna Bakuła zapewne przeszła operację, która polega na wstawieniu endoprotezy kolana. Takie zabiegi są stosowane w sytuacjach, kiedy naturalna rzepka kolanowa z powodu urazów i lub wieku nie nadaje się do użytku. Endoproteza to szansa na powrót do dawnej sprawności.

Opozda i Bakuła walczą z bólem

Jak się okazuje, także Joanna Opozda walczyła przez długi czas z bólem kolana. Także u niej znalazły się schorzenia, które wymagają operacji - szczegóły znajdziesz tutaj. Jak widać, w Wielkanoc 2025 obie gwiazdy postanowiły zrobić wszystko, aby znów móc biegać i to na szpilkach!

Obu paniom życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

Sonda Jak wspominasz Wielkanoc w czasach PRL-u? Z sentymentem – to były prawdziwe, rodzinne święta Z sentymentem – to były prawdziwe, rodzinne święta Negatywnie – brakowało wielu rzeczy, było biednie Nie pamiętam – byłem zbyt młody To nie moje czasy. Urodziłe(a)m się po 89'