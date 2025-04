Aleksandra Waligórska: Młoda miss pilnie trafiła do szpitala

Aleksandra Waligórska w ubiegłym roku przystąpiła do konkursu Miss Polonia. Młoda warszawianka dostała się do finałowej piątki. Kilka miesięcy później wyjechała do Tajlandii, gdzie reprezentowała Polskę podczas konkursu Miss Grand International 2024. Na co dzień studiuje na prestiżowym uniwersytecie w Göteborgu w Szwecji i ma wielkie ambicje.

Piękna miss zmaga się z cukrzycą typu 1. Ola stara się być przykładem dla innych chorych i pokazywać, że mimo diagnozy można prowadzić normalne życie. Co więcej, marzy o wynalezieniu skutecznego leku na cukrzycę.

To marzenie motywuje mnie do wsparcia badań naukowych i działań mających na celu znalezienie skutecznego sposobu leczenia tej choroby - cytuje jej słowa portal Misspolonia.com.pl.

Niedawno okazało się, że zmaga się również z poważniejszymi problemami zdrowotnymi, których nie była świadoma. Na początku kwietnia opublikowała na Instagramie nagranie prosto ze szpitala. Aleksandra Waligórska trafiła tam po tym, jak jej serce nagle przestało bić.

Aleksandra Waligórska przeszła operację. "Jestem w ogromnym bólu"

Finalistka konkursu Miss Polonia szła na sesję zdjęciową, gdy nagle jej serce przestało działać. Zasłabła przy przystanku, a nieznajomy mężczyzna ruszył jej na pomoc. O całej sytuacji opowiedziała na Instagramie. Na nagraniu ze szpitalnego łóżka widać, że z trudem łapie oddech. Mimo to chciała podziękować mężczyźnie, który rzucił się jej na pomoc.

Moje serce przestało działać. Dostałam pomoc jakiegoś obcego mężczyzny, który wykonał masaż serca i uratował mi życie, zadzwonił po karetkę. Do końca życia będę wdzięczna - powiedziała Aleksandra.

Waligórska zwróciła się do swoich obserwujących kilka dni po groźnym zdarzeniu. Wyznała, że niemal zupełnie nie pamięta, co się z nią w tym czasie stało. Zrozumiała za to jak kruche jest życie.

Miałam ogromne szczęście w tym całym nieszczęściu. Serce zatrzymało mi się na ulicy, gdzie był ktoś, kto wiedział jak mi pomóc. Ktoś nade mną czuwa. Dziękuję każdemu za wsparcie i słowa otuchy! - napisała miss.

W instagramowym wpisie zapewniła fanów, że powoli wraca do siebie i wierzy, że będzie dobrze. Aleksandra Waligórska przeszła już operację. poinformowała o tym na instagramowej relacji. Dodała, że już wkrótce zostanie wypuszczona do domu. Jednak chociaż operacja przeszła pomyślnie, to miss nadal odczuwa ból.

Operacja przeszła bardzo dobrze, bez komplikacji. Jestem w ogromnym bólu jedynie. W piątek zostanę wypuszczona do domu - cytuje jej słowa portal Fakt.

