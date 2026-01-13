Brat zabił brata nożem, a potem uciekł. Gigantyczna obława. Ścigało go blisko 150 policjantów!

Jak podaje Radio Poznań, do tragedii doszło tuż przed północą w jednym z prywatnych domów na terenie gminy Krzemieniewo. Policja otrzymała zgłoszenie o ciężko rannym mężczyźnie ugodzonym nożem w brzuch. Jak ustalono, sprawcą ataku był jego 28-letni brat, który zbiegł z miejsca zdarzenia jeszcze przed przyjazdem patroli. Ranny 39-latek został w stanie krytycznym przewieziony do szpitala. Niestety, po kilku godzinach zmarł.

Ciężko ranny mężczyzna został natychmiast przetransportowany do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, po kilku godzinach zmarł w wyniku odniesionych obrażeń — powiedziała Monika Żymełka, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, cytowana przez Radio Poznań.

Zaraz po zgłoszeniu komendant miejski policji w Lesznie ogłosił alarm dla całej jednostki.

Przez całą noc sprawcy poszukiwało blisko 150 policjantów przy użyciu policyjnych psów służbowych — informuje dziennikarzy Żymełka.

Obława zakończyła się sukcesem we wtorkowy poranek (13 stycznia). Około godziny 8:00 28-letni mężczyzna został zatrzymany na terenie gminy Krzemieniewo. Jak podaje Radio Poznań, obecnie trwają intensywne czynności procesowe, które mają wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności tej rodzinnej tragedii.