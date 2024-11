Black Weeks to idealny moment na świąteczne zakupy. Tysiące produktów w cenach niższych nawet o 50 proc.!

Aż 73 proc. badanych jest zainteresowana sezonowymi wyprzedażami. Okazuje się, że dla 48 proc. osób Allegro to miejsce pierwszego wyboru, jeśli chodzi o wyjątkowe promocje w ramach Black Friday czy Black Weeks (badanie SW Research1). Festiwal zakupów trwa w najlepsze, a przed wciąż ponad tydzień niesamowitych promocji – markowe produkty w cenach niższych aż o 50 proc. i mnóstwo korzyści dla aktywnych użytkowników Allegro Smart!

Smartowicze zyskują podczas Black Weeks

Czy wiesz, że aktywny pakiet Allegro Smart! gwarantuje ci dostęp do najbardziej atrakcyjnych ofert? Dodatkowo smartowicze odczują obniżoną minimalną wartość zamówienia z darmową dostawą w ramach pakietu, która do 2 grudnia, czyli do końca Black Weeks wyniesie jedynie 30 zł dla przesyłek do punktów odbioru i automatów paczkowych. Ponadto użytkownicy pakietu Smart! – przy zakupach za min. 65 zł – mogą zamówić paczkę z darmową dostawą do domu. Subskrybenci i osoby, które przedłużą usługę, mogą skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Smart!, w ramach której czeka na nich aż 8 darmowych dostaw do wykorzystania w ciągu 8 kolejnych miesięcy2. Z okazji Black Weeks roczny pakiet Allegro Smart! to koszt zaledwie 39,90 zł, czyli o 20 zł mniej niż w regularnej cenie3. Z tej promocji mogą skorzystać zarówno nowi użytkownicy, jak i osoby przedłużające aktywną subskrypcję.

W jakich kategoriach warto szukać rabatów?

A w jakich kategoriach Polacy oczekują najlepszych promocji? Podczas tegorocznego Black Friday i Black Weeks największym zainteresowaniem Polaków cieszą się takie kategorie, jak „odzież i obuwie” – 45 proc. osób, „kosmetyki i perfumy” – 33 proc. ankietowanych, a co trzecia osoba wskazała na przedmioty z kategorii „sprzęt AGD i RTV” oraz „elektronika”. W jakich kategoriach warto rozpocząć polowanie na obniżki podczas Black Weeks? Podpowiadamy:

● elektronika (bezramkowy, 58-calowy telewizor marki Vivax, smartfon Motorola Moto G84 z 8-rdzeniowym procesorem i technologia przesyłania danych NFC, iPhone 15 Pro Max dla miłośników szybkości i niezawodności działania, wygodny czytnik e-booków od PocketBook)

● sprzęt i wyposażenie domu (ręczny odkurzacz pionowy polskiej marki Zeegma – bezworkowy, idealny do domu i samochodu, o mocy ssania nawet do 25 tys. Pa, ekskluzywny, automatyczny ekspres ciśnieniowy De'Longhi Dinamica ECAM 350.50.B z funkcją spieniania mleka i młynkiem z 13-poziomową regulacją stopnia mielenia ziaren kawy, rewelacyjny projektor (rzutnik) cenionej marki Manta, wyposażony w takie funkcje jak m.in. zoom, wirtualna mysz, odtwarzanie filmów z USB, korekcja zniekształceń),

● zdrowie (elektryczna szczoteczka Oral-B iO 4 z wygodnym, przenośnym etui.

Pamiętaj, że rabaty na Allegro startują o różnych godzinach - dodaj wymarzoną ofertę do ulubionych w aplikacji i otrzymaj powiadomienie o starcie promocji. Sprawdzaj też oznaczenia na stronie: https://allegro.pl/strefaokazji/black-friday. Przecenione produkty będą miały oznaczenie "Black Weeks". Nie przegap najlepszych promocji!

Pomysły na świąteczne prezenty

Jeśli należysz od osób, które planują świąteczne zakupy wcześniej, Black Weeks to najlepszy moment na poszukiwanie prezentów! W kategorii „zabawki” znajdziesz wyjątkowe zestawy klocków LEGO® m.in. zestaw konstrukcyjny LEGO® Speed Champions Lamborghini Countach (76908), LEGO® Speed Champions (76919) Samochód wyścigowy McLaren Formula1 dla dzieci od 9 r.ż. czy LEGO® City (60406) Samochód wyścigowy i laweta dla dzieci od lat 6. Jeśli masz w domu fana motoryzacji, to będzie prezent idealny!

Już wkrótce startują też wyjątkowe oferty z kategorii Uroda, a wśród nich:

● manicure i pedicure (wyjątkowy zestaw do manicure i pedicure hybrydowego od NEONAIL, zawierający top, bazę i bezkwasowy primer),

● uroda (woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million (fiolka 100 ml w kształcie sztabki złota) o świeżym, owocowo-kwiatowym zapachu, wzbogaconym ostrymi przyprawowymi nutami, krem do twarzy przeciw niedoskonałościom marki La Roche-Posay Effaclar Duo+ M, który wspomaga leczenie trądziku i niweluje zaskórniki),

● moda (buty ze skóry naturalnej adidas Originals Samba OG to wygodne obuwie na co dzień i do aktywności sportowych).

Pamiętaj, aby nie zwlekać z decyzją zbyt długo, bo ktoś inny może cię uprzedzić! Aby interesująca cię oferta nie przeszła ci koło nosa, możesz dodać wymarzony produkt do ulubionych i włączyć powiadomienia. Warto to zrobić, ponieważ najlepsze produkty znikają w mgnieniu oka!

Ciesz się komfortowymi dostawami z Allegro Delivery

Aby móc w pełni korzystać z wygodnych dostaw i mieć większą kontrolę nad przesyłkami, wybierz dostawę z Allegro Delivery. Dzięki temu będziesz mógł korzystać z dostaw do automatów i punktów odbioru Allegro One oraz ORLEN Paczka, a także z usługi One Kurier by Allegro. Oprócz tego, Allegro wesprze cię na każdym etapie dostawy – od nadania paczki po jej odbiór. Masz problem z przesyłką? Bez obaw, w razie jakiegokolwiek problemu uzyskasz wsparcie obsługi klienta. Dodatkowo możesz liczyć na wygodne zwroty, a reklamacje logistyczne będą rozpatrywane do 7 dni. Korzystając z Allegro Delivery w aplikacji, będziesz miał wszystkie dane dotyczące statusów swoich zamówień w jednym miejscu, a skrytkę w automacie paczkowym otworzysz zdalnie.

[1] SW Research na zlecenie Allegro, badanie zrealizowane metodą wywiadów online (CAWI) w dniach 21-24 października 2024 na reprezentatywnej próbie 800 osób.

[2] Promocja trwa do 23.12.2024 i mogą z niej korzystać tylko użytkownicy, którzy nie brali udziału w promocji “Aktywuj Smart! za darmo” i nie posiadali płatnej wersji Smart!

[3]Najniższa cena rocznego pakietu Smart! w ostatnich 30 dniach przed promocją to 59,90 zł