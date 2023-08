Bliskość, która leczy. Wkrótce rusza budowa trzeciego Domu Ronalda McDonalda

Już od 20 lat Fundacja Ronalda McDonalda wspiera rodziny i małych pacjentów w ramach misji „Aby rodzina mogła być razem”. Z inicjatywy Fundacji w Polsce powstały dwa Domy Ronalda McDonalda, a w czerwcu tego roku ruszyły przygotowania do budowy trzeciego Domu, który będzie się znajdował w Międzylesiu. To jednak nie jedyne działania Fundacji. W szpitalach publicznych pojawiły się też rozkładane łóżka dla rodziców i tzw. Pokoje Rodzinne Ronalda McDonalda, w których mali pacjenci i ich rodziny mogą spędzić czas zapominając o chorobie.

Dom poza domem

Fundacja Ronalda McDonalda od lat pomaga najciężej chorym dzieciom i ich rodzicom być blisko siebie, wierząc w to, że bliskość ma pozytywny wpływ na rekonwalescencję i poczucie bezpieczeństwa dziecka. Kluczowe w tym obszarze są Domy Ronalda McDonalda. To miejsca przygotowane z myślą o tych, którzy mierzą się nie tylko z chorobą dziecka, ale także licznymi trudnościami wynikającymi z hospitalizacji małego pacjenta. Obecnie w kraju są dwa takie Domy. Pierwszy powstał w 2015 r. przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Do tej pory mieszkało w nim ok. 650 rodzin (ponad 60 tys. bezpłatnych noclegów). Kolejny Dom znajduje się przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie (od 2021 r. gościł 279 rodzin).

Zostajesz tak długo, jak potrzebujesz

W Domu Ronalda McDonalda może bezpłatnie zamieszkać cała rodzina. Zwykle mieszkańcami są rodziny pacjentów onkologicznych, hematologicznych i oczekujących na przeszczepy. Dla chorych dzieci wielotygodniowy, czasem trwający miesiącami pobyt w szpitalu to jak wyprowadzka z własnego domu. Jednak w Domu Ronalda McDonalda mogą mieszkać i rodzice i rodzeństwo małego pacjenta, co niweluje stres, jaki towarzyszyłby rozłące. Domy są świetnie wyposażone, a ich lokalizacja w bliskim sąsiedztwie szpitali całkowicie zmienia perspektywę. Zamiast dojazdów, odwiedzin, rodziny są razem, blisko, na wyciągnięcie ręki. To nowoczesne i jednocześnie przytulne miejsca, w których do dyspozycji gości są komfortowe apartamenty z łazienkami. Tu każda rodzina ma swoją przestrzeń. Jednak gdy tylko jej członkowie poczują potrzebę rozmowy z innymi rodzicami – mogą to zrobić przy kawie w kuchni, jadalni lub w salonie. Wspólne dbanie o Dom, gotowanie i obcowanie z rodzinami będącymi w podobnej sytuacji to namiastka normalności. Do dyspozycji mieszkańców jest też ogród, biblioteka i pralnia, niezbędna przy długich pobytach, a te są uzależnione od pobytu chorego dziecka w szpitalu. Najdłuższy (w warszawskim Domu) trwał ponad 500 dni!

Trzeci Dom powstanie w Międzylesiu

Fundacja nie osiada na laurach – już 29 czerwca br. został podpisany akt notarialny dla budowy kolejnego Domu Fundacji Ronalda McDonalda przy Instytucie „Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania McDonald’s Polska, który aktywnie wspiera Fundację Ronalda McDonalda. W nowym budynku ma się znaleźć 20 pokoi, a sam obiekt powstanie w nowoczesnej technologii CLT – z drewnianych komponentów zapewniających m.in. stałą wilgotność, dobrą izolację, akustykę i energooszczędność.

Murem za rodziną

U Gabrysi wykryto wrodzoną przepuklinę przeponową. Kiedy okazało się, że leczenie będzie odbywać się daleko od domu, w Warszawie, od razu skierowano nas do Domu Ronalda McDonalda. Spędziliśmy tam łącznie 133 dni, które dzięki atmosferze, jaką tworzą pracujący tam ludzie, stały się łatwiejsze do przetrwania. Relacje, jakie się tam tworzą, są niemal rodzinne. Oczywiście rozmawia się o tym, co dzieje się w szpitalu, ale przy tym także o zwykłych sprawach życia codziennego, czyli o pracy i o tym, jak wyglądał świat przed leczeniem. Wspólne przygotowywanie i jedzenie posiłków, picie kawy – to wszystko nabiera wyjątkowego znaczenia – opowiadają rodzice Gabrysi.

