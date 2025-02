Celebruj dzień zakochanych z Lokatą Walentynkową od VeloBanku

VeloBank także świętuje dzień zakochanych pod hasłem: VeloLove – celebruj relacje i doceniaj chwile. Aby docenić i pogłębić relacje z klientami, instytucja przygotowała specjalną Lokatę Walentynkową! Dzięki niej, z myślą o finansowej pomyślności, Ty również możesz docenić ważne dla Ciebie osoby, a z Pakietem Medycznym VeloBanku – zatroszczysz się o ich zdrowie.

W trosce o najbliższych

Zdaniem amerykańskiego psychologa i psychoterapeuty, Carla Rogersa, to jak traktujemy innych, pokazuje nasz stosunek do samych siebie. A w odniesieniu do dnia zakochanych oznacza to, że aby kochać innych, trzeba najpierw pokochać samego siebie. Jak pokazują wyniki badania zleconego przez VeloBank, aż 23 proc. osób w walentynki zatroszczy się właśnie o siebie. Z kolei 7 proc. ankietowanych tego dnia swoją uwagę skupi na dzieciach, rodzicach i rodzeństwie, a 4 proc. o na znajomych i przyjaciołach. W dniu św. Walentego chcemy pokazać naszym bliskim, że są dla nas ważni. Jeśli chcesz w nietuzinkowy sposób docenić kochaną osobę, możesz to zrobić, zabezpieczając jej przyszłość finansową i zdrowotną.

To już druga edycja!

Lokata Walentynkowa to limitowany produkt, który umożliwia oszczędzanie środków na ważne cele i marzenia. Jest dostępny wyłącznie dla osób korzystających z bankowości mobilnej VeloBanku. W 2024 r. zainteresowanie Lokatą Walentynkową było wyjątkowo duże – znacznie wyższe niż innych produktów – a jej sprzedaż wzrosła aż o 56 proc. rok do roku!

– Lokatę Walentynkową wprowadzamy do naszej oferty już po raz drugi. Rok temu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, co pokazuje, że w walentynki coraz częściej troszczymy się nie tylko o drugą połówkę, ale także o dzieci, rodziców, rodzeństwo, a nawet o siebie. Zapraszamy do świata bardziej velo, który w połowie lutego staje się światem bardziej love. VeloLove to sztuka doceniania chwil i celebrowania relacji. – mówi Adam Frankowski, Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Bankowych w VeloBanku. Aby skorzystać z Lokaty Walentynkowej VeloBanku, należy założyć ją do 20 lutego 2025 r. Pamiętaj, że w danym momencie możesz mieć aktywną jedną Lokatą Walentynkową. Szczegóły dotyczące Lokaty Walentynkowej znajdziesz na stronie: https://www.velobank.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci/lokata-walentynkowa.html.

Bezpieczna przyszłość z Lokatą Walentynkową

Lokata Walentynkowa pozwala gromadzić środki nawet do 20 tys. zł przez 3 miesiące z oprocentowaniem 5 proc. w sakli roku. Minimalna kwotą, jaką możesz wpłacić na lokatę to 1 tys. zł. A potem wszystko dzieje się samo – zdeponowane na lokacie środki ulegają pomnożeniu. W ten sposób możesz np. zabezpieczyć przyszłość swojego dziecka, które zyska lepszy start w dorosłym życiu lub pomnażać środki gromadzone wspólnie z partnerem, aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i jeszcze pełniej korzystać z życia we dwoje.

Troska o zdrowie to wyraz miłości

Oddanie i czułość można okazywać na wiele sposobów. Z badania przeprowadzonego na zlecenie VeloBanku wynika, że nawet 42 proc. z nas w walentynki obdarowuje ważne osoby.

– A jeśli troska o bliskich to dla Was najcenniejszy prezent, warto rozważyć zakup Pakietu Medycznego w VeloBanku – by zadbać o zdrowie tych, których kochamy, szanujemy i doceniamy – dodaje Adam Frankowski, Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Bankowych w VeloBanku. Jeśli i Ty chcesz podarować ukochanej osobie zdrowie, możesz to zrobić, wybierając Pakiet Medyczny VeloBanku. W ten sposób podarujesz swojej walentynce nielimitowany dostęp do internisty, pediatry i możliwość skorzystania z porad lekarzy aż 25 specjalizacji! Ponadto ważna dla Ciebie osoba zyska:

dostęp do badań diagnostycznych i laboratoryjnych,

możliwość szybkiego uzyskania e-recepty lub zwolnienia lekarskiego podczas rozmowy telefonicznej, czatu lub wideoczatu,

wariant ubezpieczenia dla całej rodziny.

Będąc Velo, możesz więcej

Czy wiesz, że jeśli należysz do najaktywniejszych klientów VeloBanku i uczestniczysz w programie lojalnościowym VeloKorzysci i masz odpowiednią liczbę punktów lojalnościowych, Pakiet Medyczny w wariancie indywidualnym możesz mieć za darmo? Spokojnie, nawet jeżeli nie udało ci się zgromadzić wystarczającej liczby punktów, wciąż jako aktywny uczestnik programu VeloKorzyści możesz liczyć na preferencyjną cenę pakietu. Jego podstawowa cena dla jednej osoby wynosi 108 zł, a na kolejnych poziomach:

36 zł miesięcznie (poziom 1. i 2.),

18 zł miesięcznie (poziom 3.),

0 zł miesięcznie (poziom 4.).

W walentynki zatroszcz się o zdrowie swoich i bliskich, wybierając Pakiet Medyczny. Szczegóły dostępne są na stronie: https://www.velobank.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/ubezpieczenie-pakiet-medyczny.html.

Materiał sponsorowany przez VeloBank

i Autor: materiały prasowe

Noty prawne:

Pakiet Medyczny: do Pakietu Medycznego możesz przystąpić bez programu VeloKorzyści w standardowej ofercie VeloBanku, ale możesz też obniżyć ten koszt przystępując do VeloKorzyści. Zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokość składki uzależnione są wówczas od wybranego wariantu ubezpieczenia i osiągniętego poziomu w programie VeloKorzyści. Przed zakupem ubezpieczenia koniecznie przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia - w dokumencie znajdziesz szczegółowy zakres ochrony, ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności. OWU oraz pozostałe dokumenty dostępne są na stronie velobank.pl lub w naszych placówkach. Ubezpieczycielem jest AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Allianz Partners) w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12. VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie pełni rolę Ubezpieczającego.

Lokata Walentynkowa: Lokata na 3 miesiące dostępna od 7.02.2025 r. do 20.02.2025 r. wyłącznie w bankowości mobilnej. Oprocentowanie 5% w skali roku dla kwoty od 1 tys. zł do 20 tys. zł. Można posiadać tylko 1 aktywną Lokatę Walentynkową z tej oferty. Oprocentowanie jest stałe. Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego. Termin wpłaty środków na lokatę wynosi 7 dni od daty złożenia wniosku. Szczegóły oferty, w tym zasady założenia lokaty odnawialnej i nieodnawialnej zamieściliśmy w Tabeli Oprocentowania Lokat Terminowych. Jeżeli klient ma lokatę odnawialną, po upływie okresu umownego oprocentowanie lokaty będzie zgodne z Tabelą Oprocentowania Lokat Terminowych. Więcej informacji, opłaty i prowizje dostępne na velobank.pl i w naszych placówkach.

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W reklamie posługujemy się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych znajdziesz na velobank.pl/słownik. Produkty oferuje VeloBank S.A

[1] Metodologia: Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1171 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 17 - 20 stycznia 2025. Metoda: CAWI.