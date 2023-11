Co firma zyskuje dzięki e-podpisowi

Do czego służy podpis elektroniczny i dlaczego warto go mieć?

Podczas pandemii przekonaliśmy się, że praca i prowadzenie biznesu bez wychodzenia z domu są jak najbardziej możliwe. Dziś wróciliśmy już do biur, ale to nie znaczy, że zapomnieliśmy o narzędziach, których zalety wtedy odkryliśmy. Wciąż chętnie z nich korzystamy, a także poznajemy nowe. Kiedyś podpis elektroniczny uważany był za luksus, na który mogli sobie pozwolić tylko nieliczni. Teraz może go wyrobić właściwie każdy. W świecie biznesu, gdzie jest mnóstwo dokumentów, okazuje się on szczególnie przydatny. Trzeba jednak pamiętać, że istnieje kilka rodzajów e-podpisów i tylko kwalifikowany podpis elektroniczny ma taką samą moc prawną, jak podpis odręczny.

E-podpis w Twojej firmie

E-podpis możesz zastosować przy każdym firmowym, ale też prywatnym dokumencie , o ile będzie on występował w wersji elektronicznej, zapisanym w dowolnych formatach, np. XML lub PDF. Dobra wiadomość jest taka, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na ograniczenie, a nawet całkowite odejście od papieru. Oszczędzają w ten sposób czas i pieniądze, a przy okazji wykazują się dbałością o środowisko.

Jeśli zatrudniasz osoby na umowach-zlecenie lub o dzieło, mieszkające w innym mieście albo kraju, dzięki e-podpisowi bez problemu podpiszesz z nimi wszystkie niezbędne dokumenty na odległość.

Jako usługodawca sprawnie dołączysz do przetargu i złożysz ofertę zleceniodawcy. Ponadto podpis elektroniczny usprawni także wystawienie e-faktury, podpisanie umowy handlowej, pełnomocnictwa, wniosków i to zaledwie dzięki kilku kliknięciom. Jeśli potrzebujesz podpisać wiele dokumentów, dzięki temu narzędziu zrobisz to za jednym razem. Na rynku znajdziesz specjalne wielofunkcyjne platformy, które pomogą zachować porządek w dokumentach i w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje kwalifikowany podpis elektroniczny.

Znajdź zaufanego dostawcę

Niezwykle ważne jest, aby dostawca, którego wybierzesz znajdował się w rejestrze kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których spis znajduje się na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji. Jednym z nich jest KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa). Firma, która od 20 lat jest dostawcą usług zaufania, ma w swojej ofercie standardowy kwalifikowany podpis elektroniczny Szafir (z kartą i czytnikiem) oraz wersję mobilną - na telefon mSzafir. Pamiętaj, że im mniej czasu spędzisz nad dokumentami, tym więcej zostanie ci go na realne rozwijanie swojego biznesu.

Więcej informacji znajdziesz na stronach: www.kir.pl/ oraz www.elektronicznypodpis.pl/.

