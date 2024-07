Co po wakacyjnej stłuczce? Możesz naprawić samochód szybko i taniej niż myślisz. Sprawdziliśmy to dla ciebie!

Wyjazd na wakacje lub weekend za miasto, zwłaszcza na początku weekendu, to koszmar. Korki na wyjazdówkach, wszyscy się spieszą, nierzadko wymuszają pierwszeństwo, wpychają się pomiędzy wolno jadące samochody. W takich warunkach nietrudno o stłuczkę. Jednak tego rodzaju problemy zdarzają się też na parkingu, choćby pod odwiedzanym codziennie centrum handlowym - często trafia się ktoś, kto niedbale parkuje albo kto z powodu braku umiejętności obtłucze twój samochód, mocno otrze karoserię czy oberwie lusterka. Nieraz zdarza się, że sprawca zdarzenia nie zostawi swojego numeru telefonu, a kwestia naprawy i konieczności poniesienia sporych kosztów pozostanie po stronie właściciela auta. Bywa, że uszkodzenie jest tak duże, że nie opłaca się naprawiać elementu blacharskiego - prostować, szpachlować i lakierować. Czasem odsłania też korozję, która już wcześniej poczyniła spustoszenie w nadwoziu samochodu. Co wtedy?

Oczywiście, możesz pokusić się o kupienie oryginalnych części w autoryzowanym warsztacie, ale taka naprawa zwykle kosztuje majątek - niekiedy przekracza wartość samochodu! Na szczęście są alternatywy. Możesz postawić na zamienniki - musisz jednak pamiętać, że ich jakość często różni się od oryginałów i lepszym wyborem będą dobrze zachowane, używane, oryginalne części. Wyróżnia je nie tylko często większa wytrzymałość (w porównaniu do tanich zamienników), ale też korzystniejsza cena. Na OTOMOTO bez większego problemu kupisz zderzaki, atrapy chłodnicy, lusterka zewnętrzne, elementy tylnego i przedniego pasa, a także drzwi, elementy dachu, klapy bagażnika, przednią maskę, progi, nadkola, klapy bagażnika, błotniki i inne. Co więcej - szukając elementów możesz znaleźć je w dopasowanym do Twojego samochodu kolorze - wtedy naprawa nie będzie pociągać za sobą konieczności korzystania z usług lakiernika.

Czego warto poszukać wśród używanych części?

Jeśli miałeś stłuczkę, zapewne musisz wymienić reflektory. Używane lampy są lepsze niż niskiej jakości zamienniki oryginalnych. Ważne jest, by przy wyborze zwrócić uwagę na poziom ich zużycia - może się okazać, że lepszym wyborem będzie zakup nieco droższych,nowych lamp. Te jednak (ksenonowe, biksenonowe czy typu LED), niezależnie, czy myślimy o oryginałach, czy zamiennikach - bywają bardzo drogie. Znalezienie dobrze zachowanych używanych reflektorów może się więc bardzo opłacać.

Szukając używanych lamp nie kupuj kodowanych ledów, ani tych przeznaczonych na rynek angielski. Są stosunkowo tanie, ale dostosowanie ich do polskich warunków to ingerencja w homologację reflektora. W przypadku kolizji możesz mieć problemy z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela, a co ważniejsze w trakcie policyjnej kontroli drogowej dowód rejestracyjny auta może zostać zatrzymany.

- Możesz samodzielnie wymienić reflektory w aucie! Warto jednak potem wyregulować je w warsztacie, żeby przypadkiem nie oślepiać innych kierowców i mieć dobrą widoczność - radzi mechanik Marek Mozga.

Lakierowanie drenuje portfel

Lusterka boczne możesz naprawić, ale jest to kłopotliwe – kompletowanie, lakierowanie itp. Za podobną cenę kupisz używane, a jeśli poświęcisz chwilę dłużej na przeszukiwanie dostępnych ofert, masz dużą szansę na znalezienie ich w kolorze twojego auta. Kupując lusterko elektryczne, zwróć uwagę na to, czy liczba pinów we wtyczce jest taka sama i czy masz do czynienia z europejskim odpowiednikiem.

Z tego samego powodu opłaca się także kupić używany zderzak czy błotniki. Nawet te w wyjątkowo dobrym stanie, bez zarysowań czy wgnieceń są tańsze niż nowe wraz z malowaniem. W przypadku zderzaków upewnij się czy mają wszystkie mocowania, nie mają śladów korozji oraz czy nie są poważnie odkształcone. Ceny napraw blacharsko-lakierniczych bywają naprawdę zawrotne - jednak znajdując używane, dopasowane do swojego samochodu pełnowartościowe części można zaoszczędzić sporo pieniędzy. W momencie pisania tego artykułu na OTOMOTO jest dostępnych ponad 1,1 mln różnych części karoserii, więc szansa na dopasowanie odpowiedniego zderzaka albo drzwi do Twojego modelu samochodu jest naprawdę spora!

Jak kupić używane części?

Jeśli nie wystarczy ci opis produktu (nie sugeruj się samym zdjęciem!), łatwo możesz skontaktować się ze sprzedającym i zadać mu dodatkowe pytania.

Masz obawy, że kupisz złą część lub w złym stanie technicznym lub kompletnie się na tym nie znasz? Zdaj się na wsparcie mechanika.

