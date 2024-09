Co zrobić, gdy nie stać cię na wizytę u weterynarza?

Staramy się zapewnić naszym zwierzęcym przyjaciołom spokój, komfortowe warunki i odpowiednią pomoc, gdy zajdzie taka potrzeba. Każda, nawet najdrobniejsza zmiana w ich wyglądzie i zachowaniu, powinna być skonsultowana z lekarzem weterynarii. Co w sytuacji, gdy jeszcze nie otrzymałeś wypłaty, a twój czworonóg potrzebuje pomocy natychmiast?

Bądź odpowiedzialnym właścicielem

U zwierząt, tak jak u ludzi, zwlekanie z wizytą u lekarza nigdy nie niesie z sobą niczego dobrego. Oczywiście, może się okazać, że w tym miesiącu niespecjalnie przejmowałeś się cenami produktów w markecie lub zaszalałeś na zakupach w odzieżowym. Może zwyczajnie wyskoczyła ci naprawa auta lub miałeś do opłacenia większe niż zwykle rachunki. Teraz próbujesz związać koniec z końcem, aby do wypłaty. A do wypłaty jeszcze daleko. Twój ukochany kot ostatnio jest apatyczny i nie chce jeść? Troskliwie testujesz nowe karmy, suche i mokre, próbujesz go zachęcić do jedzenia i zabawy, ale wszystkie twoje wysiłki są daremne? Sam dobrze wiesz, że to musi być problem natury zdrowotnej i bez weterynarza się nie obejdzie. Nie musisz czekać do wypłaty – weź Pre-pensję już teraz i ulżyj kociemu przyjacielowi w bólu.

Wizyta w połączeniu z zabiegiem

Postanawiasz zabrać kocura do weterynarza. Wreszcie twój czworonóg jest w dobrych rękach. Stać cię na opłacenie wizyty? Doskonale! Szkopuł w tym, że to nie będzie ostatnia wizyta… Kot ma chore zęby, trzeba je wyczyścić. To zabieg pod narkozą, wykonywany przez specjalistę – stomatologa zwierzęcego. Koszty będą dużo większe, niż się spodziewałeś. Dobra wiadomość jest taka, że firma Patento wypuściła na rynek nowy produkt finansowy, który odciąża z nagłych, niespodziewanych wydatków do czasu otrzymania wypłaty. Pre-pensja jest wyłącznie dla osób, które mają stałe wynagrodzenie. Dzięki temu rozwiązaniu niemal od razu możesz skorzystać ze środków, bo wypłacasz je nawet na 10 dni przed tym, jak wynagrodzenie pojawi się na twoim rachunku bankowym.

Dlaczego warto?

Zwierzę nie powie, że coś je boli. Musisz być wyczulony na jego zachowanie. Niektóre objawy potrafią być naprawdę dokuczliwe i nie można ich przeczekać, bo często same nie miną. W tej sytuacji warto rozważyć możliwość skorzystania z Pre-pensji. Jej maksymalna wartość to 30 proc. wartości twojej wypłaty. To jedno z bezpieczniejszych rozwiązań. W celu potwierdzenia wysokości Pre-pensji, jakiej potrzebujesz i terminy otrzymania wynagrodzenia od pracodawcy, wystarczy zalogować się na stronę www.patento.pl, a następnie do swojego banku. Odbywa się to online, za pośrednictwem bezpiecznego systemu, bez ukrytych kosztów.

i Autor: materiały prasowe

Zachowaj płynność finansową

Do wyboru masz pakiet 200 zł przy Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania (RRSO) równej 0 proc. Pozostałe pakiety (300 zł, 500 zł lub 1000 zł) możesz łączyć, jak tylko chcesz. Jeśli pożyczasz pieniądze na krótko, to zawsze RRSO jest wysokie. Jednak w przypadku Pre-pensji w wysokości 1000 zł, w praktyce oddasz tylko 1045 zł. (Odsetki wyniosą 0 proc., a prowizja 4,5 proc., co daje RRSO 192,71 proc. - jest wysokie, bo umowa jest tylko na 15 dni, ale i tak całkowity koszt Pre-pensji w kwocie 1000 zł to 45 zł). Ten produkt finansowy pomoże Cisię uporać z nagłymi wydatkami. Twój kot, pies, chomik lub pupil innego gatunku – jeszcze ci podziękują za szybką pomoc i ulgę w cierpieniu – może nie słownie, ale tuląc pysk do ramion czy ocierając się z czułością o twoje nogi.

Partnerem materiału jest Patento RRSO 192,71%