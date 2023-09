Czas na zgody, pozwolenia i rozpoczęcie budowy

Z początkiem lipca zaprezentowano projekt koncepcyjny terminala pasażerskiego, dworca kolejowego i węzła przesiadkowego. Pracowało nad nim ponad 300 projektantów, inżynierów i ekspertów. Na zaawansowanym etapie jest projekt budowlany, który może być gotowy jeszcze w tym roku. Rozpoczęły się też przygotowawcze prace budowlane: odwierty geologiczne i rozbiórki, a ponad 1300 osób zamieszkujących obszar, na którym ma powstać lotnisko, zdecydowało się na sprzedaż swoich mieszkań i domów. Projektowane są setki kilometrów nowych linii Kolei Dużych Prędkości (KDP).

Projekt CPK w dobrych rękach

Projektem terminala CPK zajmuje się pracownia Foster + Partners (master architekt). Firma projektowała huby m.in. w Wielkiej Brytanii, Chinach, Katarze i Hongkongu. Terminal będzie miał powierzchnię ok. 400 tys. mkw. To tak, jakby zestawić razem trzy Pałace Kultury! W centralnej części powstanie atrium – o pow. Rynku Starego Miasta w stolicy! Atrium połączy część lotniska, dworca kolejowego i autobusowego, co znacznie skróci czas przesiadek. Będzie pełne zieleni i naturalnego światła. Na dworzec kolejowy CPK złoży się 6 peronów pod ziemią (12 torów), gdzie będą kursowały pociągi regionalne i dalekobieżne, w tym KDP.

Jest decyzja Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Badania środowiskowe poprzedzające wydanie pozwolenia na realizację inwestycji objęły wielokrotnie większy teren niż samo lotnisko. Opracowany na ich podstawie raport (20 tysięcy str.) był podstawą wniosku do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Warszawie. W lipcu RDOŚ wydał decyzję środowiskową, co oznacza zielone światło do budowy CPK. W tym czasie także Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) wydał promesę zezwolenia na budowę lotniska, a wcześniej (w czerwcu) minister infrastruktury zatwierdził Plan Generalny CPK, określający plan rozwoju lotniska do 2060 r. I etap lotniska – dwie równoległe drogi startowe oraz infrastruktura, która ma obsługiwać 40 mln pasażerów – ruszy w 2028 r. Następnie port lotniczy będzie rozbudowywany, aby docelowo, w 2060 r. mógł obsługiwać do 65 mln pasażerów. Teraz spółka może złożyć wniosek do wojewody mazowieckiego o wydanie decyzji lokalizacyjnej, a następnie wniosek o pozwolenie na budowę.

Inwestycje z zagranicy w polskie lotnisko

Niebawem spółka dokona ostatecznego wyboru partnera strategicznego, który będzie odpowiedzialny za budowę i zarządzanie lotniskiem CPK. Skarb Państwa zachowa jednak co najmniej 51 proc. udziałów. Spośród trzech kandydatów – dwóch publicznie ujawniło swoje zainteresowanie współpracą: francuska Grupa Vinci (jeden z największych operatorów lotnisk na świecie) i Port Lotniczy Incheon (IIAC) z Korei Południowej, jeden z najlepszych hubów świata według rankingu Skytrax. Zainteresowanie zagranicznych partnerów inwestycją potwierdza, że część lotniskowa CPK to projekt rentowny, z wysoką stopą zwrotu.

Już 1300 osób chce sprzedać nieruchomości

Obszar inwestycji jest objęty Programem Dobrowolnych Nabyć (PDN), z którego chętnie korzystają mieszkańcy. Spółka płaci 140 proc. wartości rynkowej budynków i 120 proc. wartości gruntów. Już 1300 właścicieli zgłosiło chęć sprzedaży swoich nieruchomości (to ponad 3550 ha). Do tej pory CPK zorganizował i sfinansował 50 przeprowadzek. Od lipca są też realizowane tzw. przeprowadzki specjalistyczne, czyli transport ciężkiego sprzętu rolniczego. Prowadzone są odwierty i sondowania geologiczne w kilkuset lokalizacjach. Od miesięcy trwają rozbiórki – na ponad 20 nieruchomościach zostały ukończone. Łącznie roboty rozbiórkowe obejmują 250 obiektów.

Rewolucja transportowa dzięki szybkiej kolei

Spółka wybuduje w sumie ok. 2 tys. km nowych linii kolejowych. Kluczowy jest odcinek łączący Warszawę i Łódź. To element tzw. igreka (trasy KDP łączącej stolicę, CPK i Łódź z Wrocławiem oraz Poznaniem), powinien być przejezdny jednocześnie z pierwszym etapem portu lotniczego. Ważną część Programu Kolejowego CPK stanowi tunel dalekobieżny w Łodzi, który zapewni szybki przejazd przez miasto. Prace budowlane mają ruszyć w tym roku. W 2021 r. spółka otrzymała z UE na realizację inwestycji kolejowych ok. 110 mln zł. W czerwcu 2023 r. Komisja Europejska przyznała kolejnych 290 mln zł.

Partnerem materiału jest CPK Sp. z o.o.