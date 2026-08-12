Częściowe zaćmienie Słońca nad Polską. Na pełne przyjdzie nam trochę poczekać

Gdzie i kiedy oglądać zaćmienie Słońca w Polsce 12.08.2026

W środę, 12 sierpnia, polskie niebo zaoferuje nam niecodzienny astronomiczny spektakl. Wieczorem będziemy świadkami głębokiego zaćmienia częściowego, które rozpocznie się jeszcze przed zachodem słońca, ale zakończy się, gdy tarcza słoneczna zniknie już za horyzontem.

Najlepsze miejsca do podziwiania tego zjawiska znajdą się w zachodnich i północnych rejonach naszego kraju. W Kotlinie Kłodzkiej Księżyc przesłoni aż 88% słonecznej tarczy. Znacznie słabszy efekt zobaczą turyści w Bieszczadach, gdzie maksymalne przysłonięcie wyniesie tylko 42%.

W zależności od regionu, początek astronomicznego widowiska w Polsce przewidywany jest między godziną 19:10 a 19:20. Zachód Słońca nastąpi najwcześniej w Rzeszowie (około 20:00), a najpóźniej w Szczecinie (około 20:30).

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram dla wybranych miast (początek, faza maksymalna, zachód Słońca):

Białystok – 19.13, brak maksimum, 20.01;

Gdańsk – 19.11, 20.05, 20.23;

Kraków – 19.18, brak maksimum, 20.04;

Łódź – 19.16, 20.08, 20.12;

Poznań – 19.15, 20.10, 20.24;

Szczecin – 19.14, 20.08, 20.26;

Warszawa – 19.15, 20.07, 20.07;

Wrocław – 19.17, 20.12, 20.19.

Przypominamy, że obserwacja zaćmienia bez odpowiedniego zabezpieczenia jest bardzo niebezpieczna. Należy zaopatrzyć się w okulary ze specjalnymi filtrami, aby uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia wzroku.

Całkowite zaćmienie Słońca w Polsce: Kiedy się wydarzy?

Nadchodzące zaćmienie, choć niewątpliwie ciekawe, będzie w naszym kraju jedynie częściowe. Pełne widowisko będzie można podziwiać na niebie nad Islandią i północną Hiszpanią. W Polsce ostatnia szansa na zobaczenie całkowitego zaćmienia nadarzyła się dawno, bo 30 czerwca 1954 roku w okolicach Suwałk i Sejn. W ciągu całego tysiąclecia takich wydarzeń na naszych ziemiach było zaledwie 17.

Dla przypomnienia, ostatnie tak wyraźne i głębokie zaćmienie częściowe obserwowaliśmy w Polsce 11 sierpnia 1999 roku.

Kiedy więc znowu doczekamy się momentu, gdy Księżyc w pełni zakryje Słońce nad polską ziemią? Trzeba uzbroić się w ogromną cierpliwość, bo nastąpi to dopiero w kolejnym stuleciu. Astronomowie wyznaczyli tę datę na 7 października 2135 roku (widoczne głównie na Dolnym Śląsku i w Małopolsce). Mimo że termin wydaje się abstrakcyjnie odległy, to przy obecnym tempie rozwoju medycyny istnieje cień szansy, że niektóre z dzisiejszych noworodków i niemowląt dożyją tego rzadkiego zjawiska w już bardzo zaawansowanym wieku.

Zaćmienie słońca 2022. Tłumy warszawiaków pod obserwatorium astronomicznym UW