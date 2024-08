Czy NATO boi się wojny z Rosją?

Nie jest tajemnicą, że Polska przygotowuje się do wojny z Rosją, jednocześnie mając nadzieję, że nigdy do niej nie dojdzie. Jednak widmo wojny zdominowało dyskusje o przyszłości i sumach wydawanych na zbrojenia. Wszyscy wsłuchują się w słowa Putina, który raz zarazem grozi ościennym państwom wojną. Czy Rosja rzeczywiście przygotowuje się do kolejnego ataku? W jakim stopniu prawdopodobieństwo ataku zależy od przebiegu wojny w Ukrainie i jakie scenariusze Rosja może wykorzystać? Nad tymi problemiami eksperci pochylą w debacie „Zachód vs. Rosja. Czy Kreml dokona kolejnego ataku?”.

Panelistami będą - Mika Aaltola, z Fińskiego Instytut Spraw Międzynarodowych, Paweł Latuszka, z Narodowego Zarządu Antykryzysowego z Białorusi, Mary Dejevsky, brytyjska felietonistka „The Independent”, Maia Otarashvili, dyrektor Programu Eurazja, Foreign Policy Research Institute (FPRI) w USA oraz Gordan Akrap, założyciel Instytutu ds. Badań nad Wojną Hybrydową w Chorwacji.

Czy Rosja zagrozi NATO?

Jednocześnie eksperci zastanawiają się, w jaki sposób wzmocnić bezpieczeństwo krajów NATO graniczących z Rosją i ich potencjał obronny. W debacie „Jak wzmocnić państwa frontowe NATO?” wezmą udział prof. Mark Voyger z Amerykańskiego Uniwersytetu w Kijowie, Iulian Chifu z Centrum Zapobiegania Konfliktom i Wczesnego Ostrzegania w Rumunii, Radu Burduja z Euroatlantyckiego Instytutu Budowania Odporności w Mołdawii, gen. bryg. Dariusz Mendrala z Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Polsce, Marcin Kuchciński, marszałek woj. warmińsko-mazurskiego, Filip Nerad, szef redakcji Wiadomości Zagranicznych i analityk ds. europejskich, Czeskiego Radia, Roman Lozynskyi, deputowany z Ukrainy i Robert Hamilton, dyr. Działu Badań nad Eurazją, Foreign Policy Research Institute (FPRI) z USA.

i Autor: materiały prasowe

Co będzie dalej z Ukrainą?

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie trwa już trzeci Rok i nic nie wskazuje na to, że miałaby się szybko skończyć. Wręcz przeciwnie, coraz częściej mówi się o tym, że to wojna na wyczerpanie. Kiedy mógłby nastąpić przełom i jak długo ta wojna może trwać? W dyskusji „Co będzie dalej z Ukrainą” wezmą udział Oleg ukraiński deputowany, Marek Budzisz, Senior Fellow, Strategy & Future w Polsce, Maia Otarashvili, Dyrektor Programu Eurazja, Foreign Policy Research Institute (FPRI) w USA, Jacek Kluczkowski z Rady Programowej Forum Ekonomicznego, Marek Kalwasiński z Wojskowej Akademi Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego i Daniel Rice z Amerykańskiego Uniwersytetu w Kijowie.

Jednocześnie z dyskusją o wojnie Rosji w Ukrainie, przychodzi na myśl pytanie, co z odpowiedzialnymi za okrucieństwa, tortury, morderstwa, bombardowanie szpitali czy porywanie dzieci? Jak rozliczyć Rosję za zbrodnie wojenne? W debacie „Czy ktoś poniesie odpowiedzialność za wojnę w Ukrainie?” uczestniczyć będą: Olivier Védrine ze Stowarzyszenia Jean Monnet we Francji,Sera Koulabdara, CEO, Legacies of War z USA, Benjamin L. Schmitt z University of Pennsylvania w USA, Grzegorz Motyka z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Maksimas Milta, The Reckoning Project: Ukraine Testifies z Litwy.

Co dalej z Chinami?

Rywalizacja między Chinami a Stanami Zjednoczonymi trwa i zmienia ład światowy w XXI wieku. Czy jesteśmy jeszcze w stanie powstrzymać ekspansję gospodarczą, kosmiczną i militarną Państwa Środka? Czy hegemonia Chin jest już tylko kwestią czasu? Paneliści debaty „Chiny - nowy hegemon?” to Dmytro Yefremov z Ukraińskiego Stowarzyszenia Sinologów, prof. Jean-Pierre Cabestan z Uniwersytetu Baptystów w Hong-Kongu, prof. Bogdan Góralczyk z Centrum Europejskie UW, prof. Łukasz Gacek z Zakładu Chin Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Roy D. Kamphausen z The National Bureau of Asian Research w USA.

