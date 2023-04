warto czytać

Czytanie ma tylko dobre strony – miniserial „Mole książkowe” już na YouTube

Tekst sponsorowany

Wyobraźcie sobie, że tuż obok was od tysięcy lat żyją mole książkowe. Te maleńkie istoty żywią się tym, co niszy papier – zarodnikami grzybów, bakteriami i innymi mikroorganizmami. To prawdziwi przyjaciele książek i ludzi – dzięki ich ciężkiej pracy przetrwały egipskie papirusy, średniowieczne manuskrypty, pierwsze egzemplarze książek drukowanych przez Gutenberga, a nawet Konstytucja 3 maja. Wśród moli książkowych pojawiają się jednak „zjadacze papieru”. Przyszłość książek i relacji moli z ludźmi staje pod znakiem zapytania. Wszystko wskazuje na to, że w intrydze swoje palce, a raczej nóżki, maczały mole spożywcze i ubraniowe. Miniserial „Mole książkowe” – opowieść, która ma zaintrygować, pobudzić wyobraźnię, skłonić do refleksji, jak ubogi byłby świat bez książek – staje się też pretekstem do przypomnienia, że książki są dobrymi towarzyszami naszego codziennego życia. Produkcja powstała w ramach kampanii społecznej Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.