Amerykańska legenda rocka

Dave Matthews Band powraca do Polski!

Dave Matthews Band - amerykańska legenda rocka powraca do Polski na jedyny występ w Warszawie. Misterne improwizacje i długie solówki są tym, na co fani zespołu zawsze czekają i nie zabraknie ich także tym razem! Muzyczna uczta rockowa czeka nas 12 kwietnia 2024 r. w COS Torwar w Warszawie. Bilety do sprzedaży trafią 22 września.