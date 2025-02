Diabetyku, już nie musisz kłuć palców!¹ Istnieją nowoczesne metody mierzenia poziomu cukru

Cukrzyca nie musi oznaczać rezygnacji z normalnego życia. Możesz pracować, uprawiać sport, realizować swoje pasje. Kluczowa jest jednak regularna kontrola cukru, bo to od jego poziomu zależy dawkowanie leków, wielkość posiłków czy intensywność aktywności fizycznej. Tradycyjne pomiary cukru glukometrem są jednak kłopotliwe ze względu chociażby na wymóg wielkokrotnego, samodzielnego wykonania pomiaru w ciągu doby, a sam sposób pomiaru z krwi z palca często krępujący i bolesny. Na szczęście dostępne jest już wygodne i nowoczesne rozwiązanie – FreeStyle Libre 2, system ciągłego monitorowania glikemii bez konieczności nakłuwania palca.¹ Co więcej, rozwiązanie to jest objęte refundacją NFZ³, dzięki czemu coraz więcej osób może kontrolować cukrzycę wygodnie.

Hipoglikemia i hiperglikemia – ukryte zagrożenia

Zbyt niski poziom cukru (hipoglikemia) grozi zaburzeniami widzenia, utratą świadomości, a nawet śpiączką. To stan zagrażający życiu, który może wywoływać silny stres i niepokój. Z kolei zbyt wysoki poziom cukru (hiperglikemia) powoduje silne pragnienie, senność, bóle głowy czy przyspieszoną akcję serca. W obu przypadkach kluczowa jest szybka reakcja – dlatego regularne monitorowanie poziomu cukru to podstawa skutecznego leczenia cukrzycy. Tym bardziej, że długotrwale utrzymujące się duże wahania cukru to w konsekwencji ryzyko bardzo groźnych powikłań dotyczących serca, nerek i oczu.

Czy można kontrolować cukier bez kłucia?

Przez lata glukometr był jedynym narzędziem do pomiaru glikemii. Jednak jego stosowanie jest kłopotliwe – trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą pasków, nakłuwacza i samego urządzenia, znaleźć odpowiednie miejsce, zdezynfekować palec, ukłuć odpowiednio mocno, żeby wydobyć wystarczającą ilość krwi na pasek, a następnie wsunąć pasek do urządzenia i poczekać na wynik. Wie o tym dobrze każdy użytkownik glukometru.

Codzienne kłucie igłą sprawia, że palce są obolałe i tkliwe. A jeśli trzeba mierzyć poziom cukru kilka razy dziennie, to staje się to bardzo przykrym obowiązkiem. Na szczęście możesz już kontrolować poziom cukru wygodnie, o każdej porze dnia i nocy, w dodatku bez konieczności kłucia palcy¹. Pozwala na to system Free Style Libre 2.

Dzięki FreeStyle Libre 2 pomiar odbywa się automatycznie co minutę, a wyniki trafiają prosto na twój telefon!² Sprawdzasz wynik spoglądając po prostu na telefon, który w obecnych czasach każdy z nas ma zawsze przy sobie.

Jak działa?

✓Łatwa i bezbolesna aplikacja

Na tylnej powierzchni ramienia umieszczasz sensor wielkością przypominający monetę 5 złotych – całkowicie bezboleśnie!⁴ Następnie aktywujesz go, zbliżając do sensora smartfon z bezpłatną aplikacją FreeStyle LibreLink. Na stronie Libre.pl znajdziesz proste filmy instruktażowe wyjaśniające krok po kroku jak zakładać, używać i zdejmować sensor. Masz także możliwość zapisania się na bezpłatne szkolenie on-line lub stacjonarne. Sensor działa przez 14 dni, po czym wymieniasz go na nowy.

✓ Ciągły i dyskretny pomiar

System FreeStyle Libre 2 automatycznie mierzy poziom cukru co minutę i przesyła wyniki na twój telefon. Nie musisz robić nic więcej – wystarczy rzut oka na aplikację.²

✓ Przewidywanie trendów

Aplikacja na telefonie pokazuje aktualne stężenie glukozy oraz strzałkę trendu, wskazującą, czy poziom cukru rośnie, spada czy pozostaje stabilny. Dodatkowo generuje wykresy z ostatnich 8 godzin, dzięki czemu możesz lepiej planować swoje działania.

✓ Alarmy ostrzegawcze

Zbyt niski lub zbyt wysoki poziom cukru? FreeStyle Libre 2 natychmiast cię o tym poinformuje.⁵ Możesz włączyć alarmy, które ostrzegą cię o potencjalnym zagrożeniu – nawet w nocy.

✓ Mniejsza liczba epizodów hiperglikemii

Dzięki błyskawicznym powiadomieniom masz czas na reakcję, co pomaga ograniczyć epizody hiperglikemii i zmniejszyć ryzyko powikłań.⁶

✓ Pełna kontrola nad chorobą

System umożliwia nieustanne monitorowanie glikemii i określanie ilości czasu, kiedy poziom cukru jest zbyt wysoki lub zbyt niski.

✓ Historia pomiarów i raporty

Aplikacja FreeStyle Libre przechowuje dane z ostatnich 90 dni. Możesz łatwo sprawdzić starsze wyniki, a nawet udostępnić raporty swojemu lekarzowi.

✓ Możliwość refundacji³

Wejdź na stronie Libre.pl i sprawdź szczegóły w zakładce Refundacja.

Dla kogo FreeStyle Libre 2?

Z systemu FreeStyle Libre 2 mogą korzystać wszystkie osoby chorujące na cukrzycę od ukończenia 4. roku życia.⁷ Jest to szczególnie ważne dla rodziców małych diabetyków, bo dzięki dedykowanej aplikacji mogą monitorować poziom cukru dziecka na swoim telefonie w czasie rzeczywistym, nawet gdy śpi lub przebywa poza domem.⁸

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

FreeStyle Libre 2 system monitorowania glikemii flash (czujnik), wyrób medyczny używany wraz ze zgodnym czytnikiem lub aplikacją do monitorowania poziomu glukozy w płynie śródtkankowym u osób z cukrzycą i zaprojektowany, aby zastąpić oznaczanie stężenia glukozy we krwi w samodzielnym kontrolowaniu cukrzycy, w tym w dawkowaniu insuliny. Producent: Abbott Diabetes Care Ltd., Upoważniony przedstawiciel: Abbott B.V., Reklamodawca: Abbott Laboratories Poland sp. z o.o. Obudowa czujnika, FreeStyle, Libre oraz powiązane z nimi znaki są własnością firmy Abbott.

ADC-107864 v. 1.0 © Abbott 2025

1. Jeżeli użytkownik odczuwa objawy niezgodne z odczytem stężenia glukozy lub podejrzewa, ze odczyt może być niedokładny, należy sprawdzić odczyt, przeprowadzając test z opuszki palca za pomocą glukometru.

2. Aplikacja FreeStyle LibreLink jest kompatybilna tylko z niektórymi urządzeniami mobilnymi i systemami operacyjnymi. Przed jej użyciem odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej na temat zgodności aplikacji z poszczególnymi urządzeniami. Korzystanie z FreeStyle LibreLink może wymagać rejestracji w systemie LibreView. Odczyty stężenia glukozy są automatycznie wyświetlane w aplikacji FreeStyle LibreLink tylko wtedy, gdy smartfon i sensor pacjenta są połączone i znajdują się w pobliżu. Automatyczne przesyłanie danych wymaga połączenia z Internetem (połączenie sieci komórkowej lub sieci bezprzewodowej).

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

4. FreeStyle Libre 2 – podręcznik użytkownika systemu.

5. Powiadomienia będą pojawiać się tylko, jeśli alarmy są włączone, a sensor znajduje się w odległości do 6 metrów od telefonu.

6. Beck RW et al. Diabetes Care 2019;42:400–405; Lu J, et al. Diabetes Technol Ther. 2020 Feb;22:72-78.

7. W przypadku dzieci w wieku 4-12 lat wymagana jest obecność przynajmniej 18 letniej osoby, która będzie odpowiedzialna za nadzorowanie, zarządzanie i pomoc w używaniu systemu FreeStyle Libre 2 oraz interpretacji wyników.

8. Aplikacja LibreLinkUp jest kompatybilna tylko z niektórymi urządzeniami mobilnymi i systemami operacyjnymi. Przed skorzystaniem z aplikacji należy sprawdzić informacje dotyczące zgodności na stronie www.librelinkup.com. Korzystanie z LibreLinkUp może wymagać rejestracji w systemie LibreView. Aplikacja mobilna LibreLinkUp nie jest przeznaczona do stosowania jako główny monitor stężenia glukozy: użytkownicy domowi muszą dokonać pomiaru za pomocą urządzenia głównego oraz skonsultować się z lekarzem przed dokonaniem jakiejkolwiek medycznej interpretacji danych i modyfikacji terapii na podstawie informacji uzyskanych z aplikacji. Automatyczne przesyłanie danych wymaga połączenia z Internetem (połączenie sieci komórkowej lub sieci bezprzewodowej).