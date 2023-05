Djokovic i Świątek królem i królową Paryża? TOTALbet typuje faworytów French Open!

Łowcy promocji, to wasz czas – Allegro Smart! Week i obniżki nawet do -50 procent

Iga Świątek ubiegłoroczny turniej na kortach Rolanda Garrosa przeszła niczym burza. Polska zawodniczka w siedmiu meczach oddała rywalkom zaledwie jednego seta, w finale natomiast nie pozostawiła najmniejszych złudzeń Amerykance Coco Gauff, zwyciężając 6:1, 6:3. Także i podczas zbliżającej się wielkimi krokami tegorocznej edycji niespełna 22-latka była uważana za główną faworytkę. Optykę mógł jednak nieco zmienić uraz, którego Iga doznała podczas ćwierćfinałowego meczu turnieju WTA 1000 w Rzymie, w którym jej przeciwniczką była Elena Rybakina. Liderka światowego rankingu w trzecim secie musiał poddać mecz, co wśród jej fanów wywołało naturalnie spore zaniepokojenie. Niedługo po zakończeniu tego spotkania „Maszyna z Raszyna” uspokoiła nieco całą sytuację. „Update. Potrzebuję na pewno kilku dni odpoczynku. Bilety do Paryża rezerwujemy, więc… trzymajcie kciuki. Mam nadzieję – do zobaczenia niedługo” – napisała na Twitterze. Czy jednak polska zawodniczka będzie w stanie w tak krótkim czasie powrócić do pełnej dyspozycji i po raz trzeci w zawodowej karierze zostać „królową Paryża”? Zdaniem TOTALbet – jak najbardziej. Legalny polski bukmacher widzi w Świątek wyraźną faworytkę zbliżającego się turnieju, a mogące jej zagrozić rywalki możemy wyliczyć na palcach jednej ręki. Kurs na triumf Polki wynosi bowiem 1.70, a kolejne lokaty w tym zestawieniu zajmują Aryna Sabalenka (4.90), Elena Rybakina (8.60) oraz Barbara Krejcikova (13.00). W przypadku reszty stawki kursy są kształtują się na poziomie od 16.00 aż do 100.00.

Nieco bardziej wyrównaną stawkę mamy natomiast w przypadku turnieju panów. Wielu ekspertów ocenia, że największe szanse na zwycięstwo ma młodziutki Carlos Alcaraz. 20-latek jest w tym sezonie w niesamowitej formie, wygrywając aż 30 z dotychczasowych 33 meczów, co przełożyło się na cztery triumfy turniejowe. Urodzony w El Palmar zawodnik zwyciężał już w Buenos Aires, Indian Wells, Barcelonie i Madrycie, a teraz ma ogromną chrapkę na swój pierwszy skalp na kortach Rolanda Garrosa. Przed rokiem Alcaraz dotarł do półfinału, gdzie musiał jednak uznać wyższość Alexa Zvereva, przegrywając w czterech setach. Teraz rewelacyjny młodzian celuje już w zwycięstwo, a zdaniem TOTALbet ma na to duże szanse. Kurs na jego triumf legalny polski bukmacher wycenił bowiem na 2.25. Szyki pokrzyżować będzie chciał mu jednak o 16 lat starszy Novak Djokovic. Legendarny Serb ma już w swoim dorobku aż 22 zwycięstwa w turniejach Wielkiego Szlema, w tym dwa we French Open. 36-latkowi najwyraźniej ciągle jednak mało, teraz celuje bowiem w swój trzeci tytuł na kortach Rolanda Garrosa. Choć oczywiście jest to prawdopodobne (kurs na triumf Nole wynosi w TOTALbet 2.85), jeden z najbardziej utytułowanych tenisistów w historii nie jest obecnie w najwyższej dyspozycji. Ostatnim turniejem wygranym przez Serba było bowiem… Australian Open. W kolejnych tygodniach odpadał on jednak m.in. z turniejów w Dubaju, Monte Carlo czy nawet w Banja Luce. Przed kilkoma dniami rozczarował także w zawodach w Rzymie, przegrywając w ćwierćfinale z Holgerem Rune. Nie ma jednak wątpliwości, że Djokovic stworzony jest do wielkich meczów i niewykluczone – a nawet prawdopodobne – że na paryskich kortach zobaczymy jego najlepszą wersję. Oprócz dwóch wymienionych zawodników realną szansę na końcowy triumf mają w opinii TOTALbet także wspomniany powyżej Holger Rune (7.80), Stefanos Tsitsipas (9.20), Jannik Sinner (14.00) oraz Casper Ruud (16.00).

Kursy TOTALbet – zwyciężczyni French Open

Iga Świątek – 1.70

Aryna Sabalenka – 4.90

Elena Rybakina – 8.60

Barbara Krejcikova – 13.00

Paula Badosa – 16.00

Ons Jabeur – 19.00

Kursy TOTALbet – zwycięzca French Open

Carlos Alcaraz – 2.25

Novak Djokovic – 2.85

Holger Rune – 7.80

Stefanos Tsitsipas – 9.20

Jannik Sinner – 14.00

Casper Ruud – 16.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.