Darmowe narzędzia, które pomogą zdobyć wiedzę i lepiej komunikować się z nastolatkiem

Dlaczego warto zainteresować się tematem?

Dzieci oczekują od dorosłych akceptacji. Niezwykle ważna dla nich jest świadomość, że są na świecie bliskie osoby, które akceptują je niezależnie od wszystkiego, że zawsze mogą liczyć na ich wsparcie i zrozumienie, że kiedy przyjdzie gorszy moment będą potrafili słuchać i rozmawiać, a nie tylko mówić, oceniać i wydawać polecenia. Niestety opiekunowie często negują lub spłycają problemy młodych.

Kampania Forum Przeciw Depresji od lat angażuje społeczeństwo w walkę z depresją, a w ostatnich latach szczególnie skupia się na problemie depresji wśród nastolatków. Jej celem jest edukacja na temat choroby oraz uświadamianie społeczeństwa o potrzebie pomocy i wsparcia dla chorych oraz ich rodzin.

Autorski cykl szkoleniowy: Akademia Uważnego Rodzica

Najnowszym działaniem szeroko dostępnym dla społeczeństwa jest Akademia Uważnego Rodzica. To cykl spotkań edukacyjnych adresowany do rodziców nastolatków, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dzieci i doskonalić komunikację z nimi. Cykl spotkań składa się z 4 dwugodzinnych, całkowicie bezpłatnych warsztatów prowadzonych w godzinach popołudniowych, zawsze między 18:00 a 20:00. Pierwsza edycja warsztatów startuje już 8 maja i odbywać się będzie co tydzień, przez trzy kolejne środy, tj.15.05, 22.05, 29.05.2024.

Co obejmuje program szkoleń?

Program cyklu szkoleń obejmuje takie tematy jak rozpoznawanie kryzysów emocjonalnych, umiejętne rozmowy wspierające oraz gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach. Prowadzące szkolenia: Lucyna Kicińska – suicydolog, pedagog, terapeutka narracyjna oraz Jolanta Palma – suicydolog, konsultant i interwent kryzysowy współorganizator kampanii społecznej „Życie warte jest rozmowy” przedstawią rzetelną wiedzę oraz praktyczne wskazówki i narzędzia, które ułatwią kontakt z nastolatkiem. Pomogą uczestnikom wzmacniać potencjał nastolatków.

Harmonogram oraz tematyka szkoleń

Program cyklu zawiera następujące tematy:

Spotkanie 1: Nastolatek - już nie dziecko, jeszcze nie dorosły (8.05, godz. 18:00 a 20:00.)

Spotkanie 2: Kryzys emocjonalny - jak rozpoznać, jak reagować i jak się nim nie zarazić (15.05, godz. 18:00 a 20:00.)

Spotkanie 3: Rozmowy, które wspierają (22.05, godz. 18:00 a 20:00.)

Spotkanie 4: Gdzie i kiedy szukać pomocy (29.05, godz. 18:00 a 20:00)

Jak zapisać się na szkolenia?

Szkolenia są bezpłatne i odbywają się online. Warunkiem uczestnictwa jest deklaracja udziału we wszystkich spotkaniach danego cyklu. Rejestracji można dokonać przez stronę: forumprzeciwdepresji.pl. Na każde wydarzenie należy zapisać się osobno, poprzez wejście w odpowiedni link dostępny w aktualnościach.

Akademia Uważnego Rodzica to doskonała okazja dla rodziców, którzy chcą lepiej zrozumieć i wesprzeć swoje nastoletnie dzieci. Dzięki praktycznej wiedzy i narzędziom przekazanym podczas szkoleń, opiekunowie będą mogli lepiej poradzić sobie z ewentualnymi kryzysami emocjonalnymi i wesprzeć swoje dzieci w trudnych chwilach. Dołącz do szkoleń już dziś!

Organizatorami szkoleń są:

Forum Przeciw Depresji oraz Życie Warte Jest Rozmowy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

Mazowiecki Kurator Oświaty, Ośrodek Rozwoju Edukacji.