Dlaczego pressing stał się kluczowym elementem nowoczesnej piłki nożnej?

Pressing narzędziem kontrolowania przestrzeni

Warto podkreślić tu jedną rzecz – współczesny pressing to nie tylko efektowny doskok do rywala, który pędzi przez boisko z piłką w stronę bramki. Głównym zadaniem jest tu kontrola przestrzeni, a nie tylko to, czy samą futbolówkę da się odebrać. Drużyna, która naprawdę potrafi pressować, decyduje o tym, gdzie gra może się toczyć i w jakich strefach rywal będzie zmuszony podejmować decyzje.

Czas się kończy, przestrzeń się kurczy, a w efekcie przeciwnik przestaje już tak swobodnie budować akcje. Nawet jeśli pressing nie skończy się odbiorem, to i tak wpływa to na samą jakość podejmowanych decyzji, a rywal musi grać w warunkach, które nie są mu sprzyjające.

Filozofia gry bez piłki

To dość normalne, że nasz wzrok podąża za tym, gdzie coś aktualnie się dzieje. Na boisku to miejsce, w którym znajduje się piłka. Często kibice dość mylnie zakładają, że gra toczy się tylko tam, gdzie po murawie toczy się futbolówka. Obecnie gra bez piłki to już jednak nie tylko bierna faza rozgrywki.

Pressing sprawił, że obrona to równie aktywny element budowania przewagi, co atak. Drużyna nie czeka teraz cierpliwie na błąd rywala, ale sama próbuje go wymusić. To całkowicie zmienia sposób, w jaki myślimy o defensywie. Odbiór piłki to już nie cel sam w sobie, to początek nowej fazy ataku. Dystans między zawodnikami się skraca, dzięki czemu można szybciej przechodzić do działań z piłką.

Pressing też dyktuje tempo gry

Jeśli wystarczająco długo oglądasz piłkę nożną lub interesujesz się nią na tyle żywo, by pamiętać, jak kiedyś wyglądało tempo gry, to wiesz, że nowoczesny futbol jest po prostu szybki. Nie w kontekście samej fizyczności, ale też decyzyjności. Pressing niewątpliwie przyspiesza mecz, bo skraca się czas reakcji dostępny dla zawodników. Decyzje trzeba podejmować tu i teraz, a i margines błędu jest niewybaczalny.

Wysoki pressing powoduje, że na boisku więcej się dzieje, a statyczność schodzi na dalszy plan. Nie można już pozwolić sobie na tak częste spokojne i długie rozgrywanie piłki. Traci to sens, bo rywal stale będzie próbował skrócić przestrzeń i dystans.

Pressing nie zadziała, jeśli nie angażuje się w to cała drużyna

Pressing działa, o ile cała drużyna się w niego angażuje. Indywidualne doskoki bez wsparcia kolegów szybko doprowadzą do rozciągnięcia struktury. Dobrze zgrane zespoły bacznie obserwują akcję i starają się do niej dopasować. Jeśli widzą, że zawodnik z ich drużyny próbuje skrócić dystans, oni wówczas zamykają linię podań i zabezpieczają przestrzeń za plecami pressującego.

