Dobry ruch dla zdrowia młodzieży. Nowa edycja Drużyny Energii wystartowała!

Drużyna Energii wspiera zdrowie i kondycję fizyczną polskich uczniów. Główną ideą projektu jest zachęcanie do regularnego ruchu, zwłaszcza tych, którzy na co dzień rzadziej uczestniczą w lekcjach WF-u lub niechętnie uprawiają sport w czasie wolnym.

– Ruch buduje nie tylko formę fizyczną, stanowi również doskonałe „paliwo” dla mózgu. Regularna aktywność fizyczna poprawia pamięć i przyspiesza uczenie się. Dzieci, które się ruszają, lepiej przyswajają wiedzę, są bardziej skupione i chętne do działania Już nawet 4000 kroków dziennie potrafi zrobić ogromną różnicę. A to oznacza, że każdy spacer, jazda na rowerze do szkoły, gra w berka czy pomoc przy zbieraniu liści ma sens – mówi Julia Ilczyszyn, nauczycielka WF-u, która wygrała 6. edycję projektu, a teraz została ambasadorką Drużyny Energii.

Program skierowany jest do uczniów klas 4–8 szkół podstawowych, a jego głównym celem jest promowanie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz budowania pozytywnych relacji przez wspólne, aktywne spędzanie czasu. Uczestnictwo polega na wykonywaniu prostych zestawów ćwiczeń opracowanych przez sportowców i udostępnianych na stronie DruzynaEnergii.pl.

Zwłaszcza w dużych szkołach, gdzie ma się 2 tysiące uczniów, zachęcić młodzież i innych nauczycieli do współpracy by sprostać zadaniom Drużyny Energii to nie lada wyczyn. Jednak da się – co widać na moim przykładzie. Dlatego będę dzielić się swoimi doświadczeniami i mobilizować innych do podjęcia wyzwania. Bo naprawdę warto – mówi Julita Ilczyszyn.

Magnesem przyciągającym młodzież do Drużyny są ambasadorzy, utytułowani sportowcy współpracujący z Energą z Grupy ORLEN, ale również trenerzy, motywatorzy i osobowości medialne. Drużyna Energii to program realizowany w sposób kompleksowy, wielopłaszczyznowy i angażujący uczestników na wielu różnych poziomach.

– Chcemy zachęcić uczniów do ruchu i pokazać, że aktywność fizyczna to nie tylko zdrowie, ale też świetna zabawa. Niezależnie od tego, czy na lekcji WF-u, czy po szkole – wspólne działanie pomaga budować relacje z rówieśnikami, spędzać czas z bliskimi i poznawać nowych ludzi. W tym sezonie Drużyna Energii daje też niepowtarzalną szansę, by spotkać na żywo wyjątkowych sportowców, takich jak Anna Rogowska czy Piotr Gruszka, oraz znane twarze, które inspirują zarówno młodszych, jak i starszych – mówi Magdalena Marszałkowska, dyrektor Departamentu Marketingu Energa SA. – Główną ideą Grupy Energa w działalności sponsoringowej i projektach takich jak ten jest budowanie wspólnoty, promowanie współpracy, walka z wykluczeniem i angażowanie całych społeczności w działania, które naprawdę mają znaczenie. Do Drużyny może dołączyć każdy uczeń – bez względu na płeć czy poziom sprawności. Liczy się chęć działania, współpraca i wzajemne wsparcie. Trzymam kciuki za wszystkich nauczycieli i uczniów – jestem pewna, że i w tym roku Drużyna Energii uwolni mnóstwo pozytywnej energii i przyniesie wiele radości i dobrej zabawy – dodaje.

Jak zgłosić szkołę do udziału w projekcie

Zapisy do Drużyny Energii prowadzone są na stronie DruzynaEnergii.pl. Aby wziąć udział w kwalifikacjach pozwalających ubiegać się o 1 ze 100 zestawów strojów sportowych należy przygotować krótki film ukazujący sportowy charakter placówki lub prezentację w formacie PPT.

Spośród wszystkich szkół jury wybierze aż 100 najciekawszych zgłoszeń i każdego z ich autorów nagrodzi 30 kompletami biało-czerwonych koszulek i spodenek dla uczniów oraz 3 bluzami dresowymi dla nauczycieli.

Nauczyciel rejestrujący swoją placówkę, może również zrezygnować z udziału w kwalifikacjach. W takim przypadku wystarczy akceptacja regulaminu 8. edycji projektu, która gwarantuje automatyczny udział w etapie sportowym.

Punktuje każdy uczeń, który wykona zadanie

W etapie sportowym wszyscy uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia przygotowane przez ambasadorów, które będą publikowane na stronie DruzynaEnergii.pl. Podobnie jak w latach ubiegłych szkoły zostaną podzielone na cztery grupy według wielkości: małe, średnie, duże i wielkie, dzięki temu rywalizacja będzie bardziej sprawiedliwa, bo konkurować będą ze sobą placówki o podobnej liczbie uczniów. Zmianie nie uległa podstawowa zasada oceniania polegająca na tym, że im więcej uczniów z klas 4–7 ćwiczy (klasy ósme nieobowiązkowo), tym większe szanse szkoły na wygraną.

– W Drużynie Energii podoba mi się to, że liczy się drużynowość i współpraca, jak w siatkówce. Im więcej osób się włączy do ćwiczeń, tym większa szansa na sukces szkoły – żeby uzyskać dobry wynik, wszyscy muszą się zaangażować i wzajemnie mobilizować. W ten sposób kształtujemy postawy prospołeczne, pokazujemy, że każdy uczeń jest ważny, również ten który na co dzień nie przepada za lekcjami WF-u. A wszystko odbywa się w wyjątkowej atmosferze wypełnionej endorfinami i udzielającej się zarówno uczestnikom jak i ambasadorom, zwłaszcza podczas wizyt w szkołach i finału w Gdańsku, którego już nie mogę się doczekać – mówi Piotr Gruszka, legenda polskiej siatkówki.

Dodatkowo, jedna z placówek, która nie zwycięży w żadnej kategorii, ale wykaże się wyjątkowym zaangażowaniem, otrzyma tzw. „dziką kartę” – nagrodę specjalną, która również gwarantuje wizytę ambasadorów i udział w finale. Do wspólnej zabawy mogą dołączyć także uczniowie klas ósmych, jednak ze względu na napięty grafik w ostatnim semestrze, ich udział jest dobrowolny.

Zrównoważony rozwój i troska o społeczności lokalne

Drużyna Energii nie skupia się wyłącznie na promowaniu aktywności fizycznej. Program porusza ważne tematy związane ze zdrowiem, świadomym stylem życia i środowiskiem, podkreślając znaczenie zrównoważonego rozwoju i odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce, wiatr, woda, które są blisko związane z działalnością Energi z Grupy ORLEN. Do OZE nawiązuje również podział ambasadorów na drużyny symbolizujące zielone źródła energii: wodę, wiatr, słońce oraz energię ziemi. Całość dopełnia symbol pozytywnej energii, relacji międzyludzkich i współpracy, czyli serce, które codziennie napędza człowieka do działania.

Lista ambasadorów 8. edycji Drużyny Energii

Piotr Gruszka, legenda polskiej siatkówki, złoty medalista mistrzostw Europy

Kamil „Kaluch” Kaliński, esportowiec i YouTuber

Oskar Gierszewski, trener piłki nożnej i nauczyciel WF-u w SP w Kościerzynie, zwycięzca 7. edycji projektu, kapitan Drużyny Wody

Hanna Maliszewska, reprezentantka Polski w Rugby 7, kapitan Drużyny Ziemi

Jan „Tatar” Tatarowicz, zwycięzca Ninja Warrior Polska, kapitan Drużyny Słońca

Kacper „Kacpa” Lachowicz, trener i promotor koszykówki, kapitan Drużyny Serca

Julita Ilczyszyn, ultramaratonka i nauczycielka WF-u w SP w Józefosławiu, zwyciężczyni 6. edycji projektu, kapitan Drużyny Wiatru

Anna Rogowska, legenda polskiej tyczki, ławka trenerska

Piotr Zeszutek, kapitan reprezentacji Polski w rugby i promotor rugby, ławka trenerska

Patrycja Olejarczyk, dietetyczka sportowa, ławka trenerska

Ramowy harmonogram projektu

Etap I - Zgłoszenia do udziału w konkursie, 4-25 kwietnia 2025

Etap II - Kwalifikacje do etapu sportowego, 4-25 kwietnia 2025

Etap III - Etap sportowy, 7-29 maja 2025

Etap IV – Wizyty w 5 szkołach 9-18 czerwca i finał w Gdańsku 23-24 czerwca 2025

Więcej informacji o projekcie na DruzynaEnergii.pl