Dr Tomasz Han: Rozwój to nasze drugie imię

Królowa i Królowie US Open. Kto najczęściej wygrywał na nowojorskich kortach?

US Open historia - KRÓLOWIE I KRÓLOWE US OPEN

Z perspektywy czasu każdy moment dla Hasco-Lek S.A. był przełomowy, a wszelki kamień milowy był tak samo istotny. To właśnie dzięki nim staliśmy się liderem w branży. Obecnie produkcja odbywa się w dwóch nowoczesnych fabrykach, a w portfolio znajduje się ponad 350 produktów. Naszą firmę od zawsze tworzą wykwalifikowani specjaliści i eksperci z różnych dziedzin, którzy dbają o utrzymywanie jakości oraz najwyższego standardu wytwarzanych leków. O naszych innowacyjnych inwestycjach mógłbym więc mówić długo, ale skupię się na tych najważniejszych. Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która uzyskała międzynarodowy certyfikat GMP – Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practice). Mimo że nasz kraj nie był członkiem Unii Europejskiej, certyfikat GMP pozwolił na rozszerzenie ekspansji na zagraniczne rynki. Jako pierwsze przedsiębiorstwo w branży farmaceutycznej w Polsce otrzymaliśmy certyfikat Dobra Praktyka Laboratoryjna (ang. Good Laboratory Practice – GLP) przyznawany przez Ministerstwo Zdrowia. Hasco-Lek posiada inne międzynarodowe certyfikaty, w tym od 2007 r. NCAGE – NATO Commercial and Government Entity, który pozwala nam na dostarczanie rozwiązań dla wojsk wchodzących w skład Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W moim odczuciu przełomowym momentem w rozwoju Hasco-Lek S.A. było zacieśnienie współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym NOVASOME Sp. z o.o., które stało się ogromnym wsparciem przy realizowaniu badań naukowych, wprowadzaniu nowej aparatury badawczej, pracy nad nowymi rejestrami oraz wdrożeniu na rynek kolejnych produktów. Spółka ma także status jednostki naukowej, a aktualnie kluczową inwestycją są nowe linie syntezy API (ang. Active Pharmaceutical Ingredients), czyli aktywnych substancji farmaceutycznych, niezbędnych do produkcji leków. Myślę, że to w znacznym stopniu wpłynie na zapewnienie bezpieczeństwa lekowego dla polskich pacjentów.

W naszej codziennej pracy czujemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo i jakość naszych produktów. Pacjenci, którzy kupują nasze leki, często nie zdają sobie sprawy z działań, które są przez nas podejmowane oraz ilości pracy, jaka jest wykonywana, aby wytworzyć bezpieczny produkt. Naszym priorytetem jest rozwijanie laboratoriów i linii produkcyjnych, tak by tworzyć coraz bardziej zaawansowane produkty zabezpieczające szereg obszarów terapeutycznych. Bardzo istotną rolę odgrywa dla nas dostępność produktów dla wszystkich grup konsumentów.

Wprowadzamy udoskonalenia w różnych obszarach działalności firmy. Opracowujemy obecnie nowy model obsługi zamówień i zabezpieczenia potrzeb rynkowych klientów. Jest on oparty na nowoczesnych inteligentnych modelach prognostycznych ze wsparciem sztucznej inteligencji. Wdrażamy najnowsze systemy do zarządzania stanami zapasów i magazynami. Jest to kluczowy projekt z punktu widzenia naszej odpowiedzi na zapotrzebowania na produkty i jednocześnie dbałości o bezpieczeństwo pacjentów. Automatyzujemy i modernizujemy również linie produkcyjne, stosując m.in. rozwiązania w zakresie robotyki.

Hasco-Lek S.A. jest Partnerem Strategicznym i Członkiem Kapituły XIII edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”. Spółka jest także laureatem X edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii wolontariat.