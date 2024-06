Dzień rabatów na zakup paliwa na stacjach Circle K już 20 czerwca!

W ramach podziękowania klientom, sieć stacji i sklepów Circle K już po raz kolejny uruchamia promocję na paliwo. Już w najbliższy czwartek, 20 czerwca, na dotychczasowych oraz nowych uczestników programu lojalnościowego EXTRA będzie czekać rabat na paliwa miles® oraz milesPLUS® w wysokości 50 gr/l. Jest to część ogólnoeuropejskiej akcji sieci pod nazwą „Fuel Day”, w której bierze udział ponad 1 600 stacji w całej Europie.

– W Circle K każdego dnia dokładamy starań, aby życie naszych klientów było łatwiejsze, dlatego po raz kolejny postanowiliśmy im zaoferować ograniczony czasowo, atrakcyjny rabat. Chcemy w ten sposób wyrazić wdzięczność kierowcom, którzy odwiedzają nasze stacje. W ramach organizacji Circle K ten dzień jest również szczególny. W czasie trwania promocji pracownicy warszawskiego biura, podobnie jak innych w całej Europie, będą obecni na stacjach, aby wesprzeć koleżanki i kolegów z terenu w obsłudze klientów, ale również spotkać się i wspólnie celebrować „Fuel Day” – mówi Aleksander Wasiura, dyrektor działu paliw i myjni w Circle K Polska.

W Polsce akcja promocyjna w dniu 20 czerwca będzie obowiązywać na blisko 400 stacjach Circle K. Z oferty będą mogli skorzystać wszyscy posiadacze karty lojalnościowej Circle K EXTRA – również osoby, które tego samego dnia postanowią dołączyć do programu. Rabat zostanie naliczony do maksymalnie 50 l. Sieć przygotowała jeszcze jedną niespodziankę. Wszyscy, którzy 20 czerwca (nie tylko w godzinach „Fuel Day”) zatankują paliwo na stacji Circle K i przystąpią do programu lojalnościowego EXTRA, otrzymają voucher z rabatem 20 gr/l na kolejne tankowanie z kartą EXTRA. Voucher zostanie dodany do konta lojalnościowego i będzie widoczny w aplikacji mobilnej lub serwisie internetowym, a rabat będzie obowiązywać do maksymalnie 50 litrów.

Szczegóły, regulamin promocji oraz lista stacji biorących udział w akcji są dostępne na stronie: https://www.circlek.pl/fuel-day.