Ekonomia współdzielenia – SKOK w nowoczesność

Ekonomia współdzielenia polega na możliwości korzystania z dóbr innych ludzi, na przykład poprzez wynajęcie lub wypożyczenie. Model ten stwarza szansę zrównoważonego rozwoju, w którym każdy ma swój udział i z którego każdy może korzystać. To także przejaw dążenia do jednoczenia społeczeństw oraz troski o ograniczanie zużycia zasobów naturalnych potrzebnych ludzkości. Dlaczego ekonomia współdzielenia jest modelem biznesowym, który znajduje coraz więcej zwolenników? Przede wszystkim dlatego, że buduje poczucie przynależności do lokalnej społeczności, wzmacnia więzi międzyludzkie oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

Koncepcję tę realizują również SKOK-i. Opierając się na zasadach współpracy i wzajemnej pomocy, pozwalają swoim członkom na wspólne korzystanie z dostępnych zasobów finansowych. Mogą oni wspierać się nawzajem i dzięki temu tworzyć silną społeczność zorientowaną na rozwój i dobrobyt całej wspólnoty. Demokracja i równość w zarządzaniu sprawiają, że każdy członek ma wpływ na funkcjonowanie SKOK, co jest esencją sharing economy. Dzięki temu modelowi SKOK-i promują wartości takie jak solidarność, wspólnota i zrównoważony rozwój, w efekcie stanowią doskonały przykład nowoczesnej ekonomii współdzielenia.

Współczesnych spółdzielni, które wpisują się w ideę współdzielenia, jest wiele. To zarówno potężne instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, sieci sprzedaży i zrzeszenia rolnicze, jak również małe, nowoczesne przedsiębiorstwa – palarnie kawy czy producenci organicznej żywności. Szczególnie spektakularne efekty spółdzielczej „pracy u podstaw” widoczne są w krajach azjatyckich, gdzie rozwinęło się pojęcie mikrokredytu. Koncepcja sharing economy cały czas zyskuje na popularności, a gospodarka oparta na tym modelu to przyszłość nowoczesnego biznesu.

