i Autor: materiały prasowe

O tym warto wiedzieć

Elektryczna hulajnoga czy rower? Ubezpieczenie OC to podstawa!

LINK4 0:01 Materiał sponsorowany Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Elektryczne hulajnogi zyskują na popularności i coraz częściej stają się alternatywą dla samochodów. W miastach to nie tylko rekreacja, ale również sprytny sposób na omijanie korków. Kiedy tylko dopisuje pogoda, przejażdżka jednośladem to sama przyjemność. Może jednak szybko się skończyć, kiedy dojdzie do wypadku. Jeśli jesteś sprawcą, bez ubezpieczenia zostaniesz sam z wielkim kłopotem. Ale nie musi tak być. Już teraz możesz skorzystać z OC dla Ekocyklistów w LINK4.

Najnowsze z działu Zacznij oszczędzać W twoim domu czają się prądożercy Warto wiedzieć „To było katastrofalne lato, a kolejne mogą być jeszcze gorsze” - strażacy wyjaśniają dlaczego Polska na ucho Odór towarzyszy im codziennie. "Gdyby nie smród, byłoby idealnie" Warto wiedzieć W sezonie grzewczym możesz czuć się bezpiecznie Wsparcie w nagłych wypadkach Zalane mieszkanie? Pre-pensja pomoże ci uporać się z najpilniejszymi potrzebami Wraz z dynamicznym rozwojem mobilnej rewolucji przepisy starają się nadążyć za nowoczesnymi środkami transportu. Od 30 marca 2021 roku, obowiązuje prawo regulujące status oraz zasady korzystania z elektrycznych hulajnóg. Co musisz wiedzieć? Aby korzystać z hulajnogi, nie musisz mieć żadnych uprawnień, ale w przypadku dzieci w wieku 10-18 lat wymagana jest karta rowerowa. Pamiętaj, że hulajnoga to pojazd jednoosobowy. Jeśli nie chcesz zapłacić 300 zł mandatu, nie przewoź pasażerów ani zwierząt. Ważna jest też postawa – co najmniej jedna ręka musi być zawsze na kierownicy. Inaczej policjant może wręczyć mandat 50 zł. Taka sama kara grozi za jazdę obok innego uczestnika ruchu. Którędy można jechać? Hulajnogą można poruszać się po ścieżce rowerowej, a w przypadku jej braku możesz używać jezdni. Ale tu uwaga na prędkość. Na ścieżce limit wynosi 20 km/h, a na drodze nie możesz przekraczać 30 km/h. Nie wolno jeździć po drodze, gdzie nie ma takiego ograniczenia. Natomiast jeśli zjedziesz na chodnik, musisz poruszać się tempem zbliżonym do pieszych, czyli około 4-6 km/h. A co kiedy policjant złapie Cię na radar? Mandat wynosi 300 zł. Promile Jadąc hulajnogą, podobnie jak każdym innym pojazdem, trzeba być trzeźwym. Inaczej zapłacisz mandat. Kara, podobnie jak w przypadku rowerzysty, uzależniona jest od stężenia alkoholu: powyżej 0,5 promila – 2500 zł, a kiedy znajdujesz się w tzw. stanie po użyciu (0,2 - 0,5 promila) – zapłacisz 1000 zł. Czy powinienem mieć ubezpieczenie? W Polsce, na chwilę obecną, obowiązkowe ubezpieczenie na hulajnogi nie jest wymagane, choć wielu ekspertów zgodnie twierdzi, że to tylko kwestia czasu. Inne kraje także myślą o takich regulacjach. Przykładem są nasi południowi sąsiedzi. Władze Czech rozważają nowelizację prawa ubezpieczeniowego, która wkrótce mogłaby sprawić, że hulajnogi elektryczne, segwaye, skutery śnieżne oraz wózki golfowe zostaną objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Lepiej nie ryzykuj Niestety, jak pokazuje życie, wypadki z udziałem elektrycznych hulajnóg zdarzają się stosunkowo często i nierzadko mają poważne konsekwencje. W trakcie jazdy na hulajnodze różne niespodziewane sytuacje mogą się nam łatwo przydarzyć – od potrącenia przechodnia do uszkodzenia cudzego pojazdu. Warto zdawać sobie sprawę, że brak ubezpieczenia OC może wtedy skutkować poważnymi kosztami, które będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni. Koszty naprawy urwanego lusterka czy wgniecionej karoserii czyjegoś auta to jedno. Dużo poważniejsze mogą być wydatki związane z leczeniem lub rehabilitacją osoby, która w wypadku doznała obrażeń. Jeżeli posiadasz dobrowolne OC, nie musisz obawiać się niespodziewanych wydatków. Możesz liczyć na pokrycie takich kosztów przez ubezpieczyciela. Co obejmuje OC w LINK4? OC dla Ekocylistów w LINK4 dostępne jest wraz w pakietem z OC lub OC/AC na samochód. Obejmuje ochroną szkody spowodowane użytkowaniem nie tylko hulajnóg elektrycznych, ale także hulajnóg zwykłych oraz rowerów – również tych ze wspomaganiem elektrycznym, jeśli prędkość jazdy jest ograniczona do 25 km/h. Szkody wyrządzone z Twojej winy, które pokryje LINK4, można podzielić na dwie główne kategorie: ● rzeczowe (np. uszkodzenie czyjegoś pojazdu) – nie tylko, gdy jesteś sprawcą kolizji, ale także wtedy, gdy zarysujesz lub w inny sposób uszkodzisz np. pojazd na parkingu. Wówczas firma pokryje koszt wymiany, naprawy czy też lakierowania danego elementu karoserii; ● o sobowe (np. uszkodzenie ciała osoby trzeciej) – podczas jazdy po ścieżkach rowerowych może się zdarzyć, że najedziesz, potrącisz lub wpadniesz w pieszego, w wyniku czego odniesie on obrażenia. Warto dodać, że ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na terenie Europy, więc jesteś chroniony także np. na wakacjach za granicą. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC wyznacza maksymalny limit odpowiedzialności. Suma ta dla ekocyklisty w LINK4 wynosi 25 tysięcy zł. OC dla ekocyklistów chroni konkretną, wskazaną imiennie osobę, ale nie ogranicza się do jednego pojazdu. Ubezpieczony może się poruszać dowolnym urządzeniem spełniającym warunki określone w OWU. Nie tylko własnym, ale także wypożyczonym. Ile kosztuje OC dla Ekocyklisty? Koszt ubezpieczenia dla ekocyklistów jest bardzo niewielki. Jeżeli jesteś ciekawy, ile może wynieść Twoja składka, zadzwoń do LINK4 pod numer 22 444 44 44. Możesz także skorzystać z kalkulatora OC online na stronie link4.pl lub udać się do agenta współpracującego z LINK4. W taki sposób dowiesz się wszystkiego na temat wysokości składki, sposobu zapłaty oraz szczegółowego zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.