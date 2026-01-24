FAME MMA 29: gdzie oglądać na żywo? Transmisja, cena PPV

FAME MMA 29: gdzie oglądać na żywo?

Gdzie i jak oglądać galę FAME MMA 29? Transmisja na żywo odbędzie się w systemie Pay-Per-View. Dzięki nam możesz odebrać dostęp za darmo, korzystając z wyjątkowej akcji promocyjnej przygotowanej przez Superbet.

Wystarczy wypełnić formularz z TEGO LINKU, dokonać rejestracji i weryfikacji konta, wpłaty minimum 29 PLN.i za symboliczne 2 PLN obstawić dowolny kupon zawierający zdarzenia z oferty na FAME 29. Na podany adres e-mail przyjdzie wiadomość z kodem dostępu, który należy wykorzystać na stronie https://famemma.tv.

Z instrukcji dowiesz się jak krok po kroku odebrać dostęp do transmisji z FAME MMA 29:

Rejestracja - koniecznie przez TEN FORMULARZ - otrzymasz unikalny link rejestracyjny. Weryfikacja konta i depozyt - min. 29 PLN. Zagraj kupon z dowolnym zdarzeniem na FAME MMA 29 za min. 2 PLN.

PAMIĘTAJCIE! Po rejestracji i weryfikacji konta pierwszy kupon musi zawierać zdarzenia z oferty na FAME 29. Stawka musi wynosić min. 2 PLN. Akcja promocyjna trwa do wyczerpania zapasów. Poniżej znajdziecie przykładowy kupon:

i Autor: FAME/ Materiały prasowe

FAME MMA 29: transmisja

Gala FAME MMA 29 odbędzie się w sobotę, 24 stycznia o godzinie 19:00. Na kibiców czeka szereg pojedynków z udziałem zarówno gwiazd Internetu, jak i zawodowych sportowców. Kolejne walki stoczą bowiem tacy wojownicy, jak niepokonany mistrz GROMDY Mateusz “Don Diego” Kubiszyn, wybitny kickbokser Tomasz Sarara, znany z KSW i bokserskich ringów Izu Ugonoh, czy uzbecka gwiazda OKTAGON MMA z przeszłością w UFC, Makhmud Muradov.

Wymienieni powyżej to część uczestników S-Class Tournament. FAME MMA kontynuuje trend z zawodami o wysoką stawkę. Tym razem uczestnicy zmierzą się o Mercedesa S-Class o wartości ponad 800 tysięcy złotych. Oprócz tego zwycięzca turnieju będzie mógł zmierzyć się z “Final Bossem”, Denisem Labrygą, na kolejnej gali.

Podczas FAME MMA 29 do akcji powróci też Dawid Załęcki. Pochodzący z Torunia ulubieniec publiczności stanie w obronie dobrego imienia swojej rodziny i zmierzy się z dawnym przyjacielem syna, Denisa - Bartoszem Szachtą. Panowie niejednokrotnie sparowali ze sobą na sali treningowej, toteż bardzo ciężko będzie im zaskoczyć rywala. Czy “Crazy” da lekcję młodszemu oponentowi? Czy młody freak fighter zaskoczy starego lisa? Przekonamy się już niebawem. Emocje sięgają zenitu!

Pamiętajcie, że najtańszy dostęp do gali uzyskacie dzięki akcji Superbet. Wystarczy kliknąć w poniższy baner, założyć i zweryfikować nowe konto, wpłacić min. 29 PLN i za jedyne 2 PLN obstawić dowolny kupon ze zdarzeniami z oferty na FAME 29.

FAME MMA 29: karta walk, walki, zawodnicy

Poniżej pełna karta walk gali FAME MMA 29. Gala odbędzie się w sobotę 24 stycznia 2026 r. w Tarnowie.

TURNIEJ S-CLASS TOURNAMENT

FINAŁ:

Ugonoh/„Don Diego”/Silva/Sarara vs. Muradov/Sianos/Alberto/Szmyd

PÓŁFINAŁY:

Ugonoh/„Don Diego” vs. Silva/Sarara

Muradov/Sianos vs. Alberto/Szmyd

ĆWIERĆFINAŁY:

Izu Ugonoh vs Mateusz „Don Diego” Kubiszyn

Jay Silva vs Tomasz Sarara

Makhmud Muradov vs Marcin „Thanos” Sianos

Alberto Simao vs Mateusz Szmyd

Superfighty FAME 29

Dawid Załęcki vs Bartosz Szachta

Paweł „Scarface” Bomba vs Łukasz „Cameraboy” Pawłowski

Natalia Chereta vs Natalia Magical

Koziołek & Sequento vs Kamil Minda

Rado vs. Karabin

Hazard może uzależniać. Graj tylko u legalnych bukmacherów. Gra u nielegalnych jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi. Superbet to legalny polski bukmacher.