GAZ-SYSTEM łączy z dobrą energią

W 15. edycji Raportu Zrównoważonego Rozwoju Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. za 2022 r. znajdują się wyniki i podsumowanie działalności spółki w obszarze biznesowym, środowiskowym i społecznym. Firma stawia na dialog i współpracę z interesariuszami, we wszystkich działaniach kieruje się profesjonalizmem, wiarygodnością i bezpieczeństwem.

Ład korporacyjny

GAZ-SYSTEM to spółka skarbu państwa z centralą w Warszawie. Kierują nią Zarząd, z Prezesem Zarządu Marcinem Chludzińskim na czele. Spółka ma udokumentowaną politykę zarządzania ryzykiem na poziomie korporacyjnym (Enterprise Risk Management). Stosuje też procedury w zakresie zarządzania ryzykami operacyjnymi. W firmie panują przyjazne, szanujące różnorodność stosunki regulowane przez Kodeks etyki. Sprawy związane z jego naruszeniem są zgłaszane do Rzecznika ds. Etyki. W GAZ-SYSTEM obowiązuje także procedura antykorupcyjna, której celem jest kształtowanie pożądanych postaw i zachowań wśród pracowników oraz partnerów biznesowych.

Otoczenie biznesowe

Firma zapewnia stabilne i atrakcyjne warunki pracy, działają w niej trzy organizacje związkowe. W 2022 r. w GAZ-SYSTEM pracowały 3 272 osoby z rotacją na poziomie zaledwie 8-proc. Firma stawia na rozwój, w ub.r. pracownicy skorzystali z prawie 92 tys. godzin szkoleniowych. Wynagrodzenia są przyznawane w oparciu o Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Stanowiska poddaje się ocenie ryzyka zawodowego, a pracownicy przechodzą szkolenia BHP. W 2022 r. w GAZ-SYSTEM nie doszło do żadnego wypadku śmiertelnego. W ramach realizacji umów przesyłowych GAZ-SYSTEM wykorzystuje autorską Platformę GSA, umożliwiającą udział w aukcjach i rynku wtórnym. W Badaniu satysfakcji klienta GAZ-SYSTEM uzyskał 4,53/5. Dla klientów firma organizuje spotkania na Forum i webinaria. Do komunikacji biznesowej wykorzystuje m.in. System Wymiany Informacji. Spółka należy do wielu organizacji branżowych: krajowych, regionalnych i międzynarodowych.

Eksploatacja sieci przesyłowej

Priorytetem GAZ-SYSTEM jest bezpieczeństwo infrastruktury, dlatego spółka w sposób zorganizowany dba o właściwy stan techniczny gazociągów i pozostałych obiektów krajowego systemu przesyłowego. Za koordynowanie i nadzorowanie ruchu sieci gazowej odpowiada Krajowa Dyspozycja Gazu. Kluczową rolę w tym procesie pełnią nowoczesne systemy informatyczne, dzięki którym gaz ziemny jest przesyłany do odbiorców w sposób ciągły i bezpieczny. Nad bezpieczeństwem pracy sieci czuwa całodobowo gazowe pogotowie techniczne. W 2022 r. w systemie przesyłowym zgłoszono 17 awarii, żadna z nich nie spowodowała przerw w dostawie.

Inwestycje

Najważniejszą inwestycją spółki, ukończoną w 2022 roku, było uruchomienie Baltic-Pipe, podmorskiego połączenia gazowego Polski przez Danię z Norwegią. Kolejną - ukończenie Korytarza Północ-Południe, łączącego Terminal LNG w Świnoujściu oraz połączeń transgranicznych z Litwą i Słowacją. W trakcie realizacji są:

rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu,

budowa pływającego Terminalu LNG w Zatoce Gdańskiej,

budowa Korytarza Centrum-Wschód (połączy infrastrukturę w środkowej Polsce z Korytarzem Północ-Południe),

program Coal to Gas (gazociągi zasilające Śląsk i Podbeskidzie),

projekt Nowa Koncepcja Zasilania Warszawy.

Działalność badawcza

Firma stale usprawnia procesy technologiczne i prowadzi prace badawczo-rozwojowe, także we współpracy z naukowcami i instytucjami badawczymi. Ma też własne laboratoria: Pomiarów Jakości Gazu (Pogórska Wola i Świnoujście), Badań Materiałowych (Pogórska Wola) i Wzorcowania Gazomierzy (Hołowczyce). Spółka opracowuje wytyczne dla infrastruktury przesyłowej paliw gazowych z domieszką wodoru. W 2022 r. uzyskała złoty standard w raportowaniu emisji metanu w ramach inicjatywy Oil and Gas Methane Partnership oraz podpisała umowę o współpracy w ramach projektu transgranicznego Nordic-Baltic Hydrogen Corridor w zakresie rozwoju infrastruktury wodorowej.

Ochrona środowiska

Spółka w swojej działalności biznesowej stara się minimalizować oddziaływanie na przyrodę. Projekty inwestycyjne są realizowane po uzyskaniu decyzji środowiskowych i przy udziale nadzoru przyrodniczego. W czasie budowy miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych są omijane, a realizacja inwestycji odbywa się z uwzględnieniem okresów lęgowych ptaków i migracji zwierząt. GAZ-SYSTEM chroni bioróżnorodność, monitoruje wielkość emisji do powietrza, redukuje ilość powstających odpadów oraz prowadzi gospodarkę wodno-ściekową zgodnie z posiadanymi pozwoleniami.

Odpowiedzialność społeczna

GAZ-SYSTEM buduje stałe relacje z lokalną społecznością, na terenie której znajduje się infrastruktura spółki lub prowadzone są inwestycje. Firma regularnie rozmawia z interesariuszami i wspiera ich w różnych aktywnościach. Realizując zadania, stara się jak najmniej ingerować w nieruchomości właścicieli. Wszystkie dane są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej www.gaz-system.pl. Spółka prowadzi też działalność sponsoringową i dobroczynną m.in. przekazując niezbędny sprzęt operatorowi gazociągów na Ukrainie.

Projekty społeczne i edukacyjne

Spółka realizuje takie projekty jak:

GAZ-SYSTEM dla Edukacji – wsparcie finansowe placówek oświatowych w gminach, gdzie spółka prowadzi inwestycje, na wyposażenie klas, zakup sprzętu sportowego, pomoc psychologiczną dla dzieci;

– wsparcie finansowe placówek oświatowych w gminach, gdzie spółka prowadzi inwestycje, na wyposażenie klas, zakup sprzętu sportowego, pomoc psychologiczną dla dzieci; Szkoła z Energią – wsparcie finansowe dla szkół na doposażenie pracowni, organizację warsztatów i stypendia w celu kształcenia młodzieży w branży gazowniczej;

– wsparcie finansowe dla szkół na doposażenie pracowni, organizację warsztatów i stypendia w celu kształcenia młodzieży w branży gazowniczej; Fundusz Naturalnej Energii – program grantowy popularyzujący działania na rzecz ochrony środowiska.

