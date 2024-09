GLAR – dyskretny urok luksusu w sercu Wyspy Wolin

Stwórz z nami kolekcję niezapomnianych doświadczeń

Hotel GLAR Conference & SPA odnaleźć można w kameralnej Wisełce, około 10 kilometrów od gwarnych Międzyzdrojów, niecałe 100 kilometrów od wielkomiejskiego Szczecina.

Intrygująca nazwa hotelu pochodzi od imienia świętego konia plemion zamieszkujących tereny Wyspy Wolin i oznacza „świetlisty”.

Jest to symbol tradycji oraz ogromnej dumy z regionalnego dziedzictwa, widocznego w każdym aspekcie działalności Hotelu.

Warto bowiem skorzystać z zabiegów opartych na autorskich rytuałach światłem, zrelaksować się w strefie saun, tężni solankowej albo w siłowni, z której rozpościera się panoramiczny widok na Jezioro Wisełka.

Na najmłodszych czeka bawialnia, która idealnie koresponduje drewnianym wykończeniem i kreatywnymi, ekologicznymi zabawkami, z całym konceptem Hotelu. A na spragnionych odpoczynku rodziców czekają tam także wygodne pufy oraz sakwy.

W bawialni cyklicznie organizowane są warsztaty artystyczne oraz spotkania ze sztuką aktorską.

Cisza, Glar i czas

Chwile spędzone w komfortowych wnętrzach Hotelu GLAR Conference & SPA to czas na poznanie siebie, celebrowanie drobnych przyjemności, jak również zapatrzenie się na artyzm otaczającej natury.

Każdy z 91 pokoi zaprojektowany jest w całej palecie kolorystycznej brązów i gwarantuje przestronność, a także wyrafinowaną estetykę.

W pokojach odnaleźć można rzeźbione stoliki nocne, wykute w kamieniach umywalki bądź monumentalne drewniane totemy, które nawiązują do tradycji Wyspy Wolin. Dodatkowo, subtelne tkaniny, drewniane dekoracje, nastrojowe oświetlenie tworzą atmosferę idealną do odpoczynku i odzwierciedlają wysoki standardu Hotelu. Co więcej, w klimatyzowanych pokojach oprócz minilodówek, ekspresów kapsułkowych Nespresso, czajników z zestawem wybornych herbat, szlafroków i jednorazowych kapci znajdują się wysokiej klasy kosmetyki marki Rituals.

Celebrowanie ulotności chwil na wyciągnięcie Twojej dłoni

W otoczeniu leśnej fauny i flory istnieje miejsce, w którym błogi relaks idealnie współgra z aktywną formą spędzania wolnego czasu (eksplorowanie bogatej różnorodności Wysypy Wolin).

Zaledwie 1,8 kilometra od spokojnej i kameralnej plaży Morza Bałtyckiego, można nie tylko naładować akumulatory, lecz także delektować się upragnionym odpoczynkiem.

Lokalność produktów cenią sobie również w sercu hotelu GLAR, mianowicie: wysokiej na dwie kondygnacje restauracji z widokiem na leśne połacie oraz jezioro.

W związku z tym podczas śniadania w formie bogatego bufetu otrzymujemy niebiański widok na mieniące się we wszystkich kolorach tęczy wschodzące bądź zachodzące słońce.

Najświeższe składniki, wyrafinowane przepisy i pasja kucharzy oraz obsługi kelnerskiej sprawiają, że każdy posiłek pozostaje w pamięci naszych kubków smakowych przez długi czas, na zawsze.

Do restauracji prowadzą okrągłe schody z litego drewna. A na dzieci czekają urocze ministoliki, a także specjalne drewniane krzesełka.

Nieopodal recepcji znajduje się również specjalny pokój, w którym znajduje się fotel dla karmiących mam, a także przewijak.

Niezapomniany komfort, wymarzone momenty, luksusowy relaks

Hotel GLAR idealnie sprawdza się również jako przestrzeń do konferencji, spotkań biznesowych bądź wesel. Do dyspozycji Gości oddano 3 multifunkcjonalne, nowoczesne sale konferencyjne, które pomieścić mogą nawet do 200 osób.

Każda z sal wyposażona jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny, taki jak: projektory, doskonałe nagłośnienie, mikrofony i mobilny układ stołów oraz krzeseł.

Co najważniejsze, zaplecze konferencyjne to przede wszystkim profesjonalna załoga, która jest zawsze gotowa do pomocy techniczno-organizacyjnej.

Komfortowy luksus zintegrowany z pięknem natury

Wybierając Hotel GLAR oddajecie Państwo swój wypoczynek w dłonie specjalistów, ludzi z pasją, którzy sprawią, że każda chwila będzie niezapomniana a odpoczynek stanie się w wyjątkowym doświadczeniem. O takim wypoczynku naprawdę warto śnić.

ul. Sosnowa 15 72-513 Wisełka, Wyspa Wolin

tel. +48 91 327 55 00

e-mail: [email protected]

