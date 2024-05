Groźne przepięcia podczas burzy. Jak zapobiec uszkodzeniom domowego sprzętu?

Kiedy nagle przychodzi do nas SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) z ostrzeżeniem przed gwałtownymi burzami, nie da się ukryć, że odczuwamy pewien niepokój. Pytania mnożą się w głowie: Czy mój dom jest odpowiednio zabezpieczony? Jakie szkody może wyrządzić uderzenie pioruna? Czy powinienem wyłączyć sprzęty z kontaktu?

Jak powstają przepięcia?

Przepięcia powstają w momencie, gdy nagle występuje skok napięcia elektrycznego, przewyższający standardowe wartości w sieci zasilającej. Najczęściej zdarza się to właśnie podczas burz, gdy piorun uderza w linie energetyczne. Wysoka energia wyładowania atmosferycznego przemieszcza się wzdłuż przewodów, co skutkuje gwałtownym wzrostem napięcia. Dodatkowo, przyczyną mogą być również zwarcia, nagłe włączanie i wyłączanie urządzeń o dużym poborze mocy lub awarie w sieci energetycznej.

Przepięcia są groźne ze względu na ryzyko poważnych uszkodzeń urządzeń elektrycznych. Skok napięcia może przeciążyć i przegrzać elementy elektroniczne, co prowadzi do ich trwałego uszkodzenia lub nawet spalenia. Szczególnie narażone są telewizory, lodówki, konsole do gier, komputery oraz inne urządzenia domowe. Naprawa lub wymiana takiego sprzętu może być kosztowna, a utrata danych na komputerze – często nieodwracalna.

Uważaj na kable od anteny i internetu

Podczas burzy wyłączanie urządzeń z gniazdek jest najlepszym sposobem na minimalizację ryzyka uszkodzeń. Listwa zasilająca z wyłącznikiem może dodatkowo ochraniać urządzenia, odcinając je od sieci elektrycznej. Wyłączając listwę, szybko odłączysz zasilanie wszystkich podłączonych do niej sprzętów. Ważne jednak, aby upewnić się, że używana listwa jest odpowiednio zaprojektowana i spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa.

Należy jednak pamiętać, że przepięcia mogą wystąpić nawet przez kabel antenowy lub internetowy, co może być zaskakujące dla użytkowników. Takie kable prowadzą bezpośrednio do urządzeń z gniazdka i nie są objęte ochroną listwy przepięciowej, dlatego w wielu przypadkach to właśnie one stanowią największe ryzyko uszkodzeń sprzętu.

LINK4 Dom to pomoc na już

Ubezpieczając się w LINK4 Dom, zabezpieczasz się przed różnorodnymi ryzykami i nieprzewidzianymi zdarzeniami, takimi jak kradzież, pożar, zalanie, czy też właśnie uderzenie pioruna. Dzięki ubezpieczeniu nie tylko chronisz swoje mienie, w tym cenny sprzęt RTV/AGD, ale także zapewniasz sobie spokój ducha, bo w razie awarii możesz liczyć na pomoc fachowca na miejscu, także elektryka.

Jeżeli wybrałeś wariant ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, możesz ubezpieczyć dodatkowo: sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny i komputerowy oraz sprzęt zmechanizowany i urządzenia gospodarstwa domowego od przepięcia.

Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest, aby sprzęt znajdował się w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu w użytkowaniu. W ramach ubezpieczenia otrzymasz odszkodowanie za szkody – do wskazanej w polisie sumy ubezpieczenia – powstałe w wyniku przepięcia, a także koszty usunięcia pozostałości po szkodzie.

Dodatkowe korzyści

Ubezpieczenie LINK4 Dom to nie tylko odszkodowanie za zniszczone mienie. Bardzo praktycznym dodatkiem jest ochrona Assistance. Umożliwia ona skorzystanie z usług fachowców, którzy pomogą w naprawie m.in. instalacji elektrycznej. Jeśli piorun wyrządził więcej szkód, konieczne może być zlokalizowanie problemu przez specjalistów. Dzięki Assistance wystarczy zgłosić telefonicznie problem do LINK4, żeby skorzystać z profesjonalnej pomocy odpowiedniego fachowca – elektryka, hydraulika czy ślusarza, w zależności od problemu, z jakim się mierzysz. Fachowiec przyjedzie na miejsce i pomoże w usunięciu nagłej szkody.

Chronisz nie tylko dom

Ubezpieczenie Dom w LINK4 obejmuje ochroną różne typy nieruchomości. Może to być zarówno dom w zabudowie jednorodzinnej, mieszkanie, jak i dom letniskowy. W LINK4 możesz ubezpieczyć nawet nieruchomość, która jest dopiero w budowie. Polisa chroni nie tylko budynek mieszkalny, ale i pomieszczenia przynależne do niej – np. piwnicę, strych, garaż.

Dopasuj swoją ochronę

Ubezpieczenie domu i mieszkania zawsze dobierane jest indywidualnie. W związku z tym cena polisy również będzie dopasowana do lokalu, który ubezpieczasz. Zależy ona m.in. od takich czynników jak wartość domu czy położenie mieszkania. Sam też określasz sumę, do jakiej chcesz ubezpieczyć od kradzieży elementy stałe czy ruchome. Należy pamiętać, że suma powinna odpowiadać wartości ubezpieczanych domowych sprzętów, ponieważ podana kwota będzie maksymalną wysokością odszkodowania, jaką firma wypłaci za szkodę.

Czy można ubezpieczyć dom, nie będąc właścicielem?

Jeżeli wynajmujesz dany lokal lub nieruchomość, to nie możesz ubezpieczyć go w takim samym zakresie jak jego właściciel. Dlatego też LINK4 ma w swojej ofercie także polisy dla najemców. W ich ramach możesz zabezpieczyć mienie ruchome na wypadek kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia. Warto o tym pamiętać.

Jak kupić ubezpieczenie?

Ubezpieczenie LINK4 DOM dostępne jest w LINK4. Szczegóły i wyłączenia odpowiedzialności należy sprawdzić w OWU DOM dostępnym na www.link4.pl.

Warto też zasięgnąć fachowej porady doradców na infolinii 22 444 44 44 lub zapytać o szczegóły agenta ubezpieczeniowego współpracującego z LINK4.

Artykuł powstał przy współpracy z Grupą PZU.