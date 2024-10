Historie z dobrym zakończeniem

Klienci Pani Karoliny i Pana Pawła także mieli swoje pragnienia lub zamierzali pomóc w ich realizacji swoim bliskim. W materiale przytoczono prawdziwe sytuacje z życia klientów Provident Polska S.A. Informacje zostały zebrane i zweryfikowane podczas rozmów z klientami i Doradcami Klienta, którzy wyrazili zgodę na publikację swoich historii, opinii oraz wizerunku.

Warto pomyśleć też o sobie

Pani Karolina jest Doradczynią Klienta w Providencie. Jedna z jej klientek to mama i babcia, choć jeszcze nie emerytka. Wychowując potomstwo, zajmowała się domem. Dzieci dorosły i opuściły rodzinne gniazdko, pozostał w nim tylko syn. Kobieta teraz pomaga także wnuczkom. Jej marzeniem były wakacje w ciepłym kraju i zobaczenie prawdziwych palm, zwłaszcza, że nigdy nie była za granicą. Do tej pory stawiała potrzeby innych ponad własne. Tym razem postanowiła inaczej!

– Marzyła o chwili dla siebie – o relaksie pod palmą. Postanowiła spełnić to pragnienie i wyjechać do Hiszpanii. Skorzystała z oferty Providenta. Z radością kupiła i założyła nowe bikini, ciesząc się chwilą, która w końcu była tylko dla niej. To był przełomowy moment, w którym odkryła, jak ważne jest, by czasem pomyśleć o sobie – opowiada Pani Karolina.

i Autor: materiały prasowe Pani Karolina

W trosce o bliskich

Kolejny klient Pani Karoliny to mężczyzna, który tuż po ukończeniu szkoły średniej zaczął pracować, fizycznie. Wciąż mieszka z rodzicami i młodszym bratem. Chłopiec właśnie rozpoczął edukację w szkole podstawowej i potrzebował komputera do nauki. W domu się nie przelewało. Klient Pani Karoliny odczuł to na własnej skórze. Gdy uczęszczał do szkoły, nigdy nie mógł sobie pozwolić na więcej. Nowe buty, lepsze ubranie czy telefon były poza jego zasięgiem. Słuchając opowieści młodszego brata o tym, że jego rówieśnicy mają komputery, na których grają i uczą się, postanowił, że za wszelką cenę kupi mu komputer, by zapewnić chłopcu lepszy start. Zaraz po pracy umówił się na spotkanie z Panią Karoliną, przyjechał jeszcze w roboczym ubraniu. Był zdecydowany, a jednocześnie z ogromną czułością wypowiadał się o młodszym bracie.

– Bez zastanowienia postanowił pomóc. Zwrócił się do mnie i po skorzystaniu z oferty Providenta, kupił bratu komputer. Pokazał, jak bardzo dba o rodzinę, mimo że sam dopiero zaczął dorosłe życie – opowiada Doradczyni Klienta. Mężczyzna po spotkaniu natychmiast ruszył do sklepu z komputerami.

i Autor: materiały prasowe Pan Paweł

Nigdy nie jest za późno na realizację marzeń

Klientka Pana Pawła, prawie 70-letnia kobieta, marzyła o zakupie nowej szafy dla siebie i łóżka dla 8-letniej wnuczki. Podczas spotkania z Doradcą seniorka bardzo zaniepokoiła się faktem, że jej dowód tożsamości stracił ważność, a to jeden z warunków uzyskania akceptacji wniosku. Dojrzały wiek, problemy zdrowotne i lęk przed wyrobieniem dokumentu nie powstrzymały jej przed osiągnięciem celu!

– Razem wybraliśmy ofertę, która najlepiej odpowiadała jej potrzebom. Ta historia pokazała, jak bardzo klientka troszczy się o bliskich i z jaką wytrwałością dąży do realizacji swoich planów – komentuje Pan Paweł.

Provident Polska działa od 1997 r. i jest liderem na rynku pożyczek gotówkowych. Dostarcza klientom prostych i rzetelnych produktów finansowych. Indywidualne podejście do potrzeb Klienta i sieć Doradców Klienta pozwala dotrzeć do potencjalnych pożyczkobiorców na terenie całego kraju. Z usług firmy skorzystały już ponad 4 mln Klientów, a poziom satysfakcji z jakości obsługi wynosi ponad 90 proc.

