Huawei Digital Power prezentuje innowacje wspierające zieloną transformację Europy

Zrównoważona energia w praktyce – przegląd najnowszych rozwiązań Huawei Digital Power

W strefie wystawienniczej uczestnicy mogli poznać kompleksowy ekosystem inteligentnych rozwiązań energetycznych Huawei, obejmujący systemy fotowoltaiczne, magazyny energii oraz ultraszybkie ładowarki do pojazdów elektrycznych. Zaprezentowane technologie pokazały, w jaki sposób innowacje Huawei Digital Power wspiera stabilność sieci energetycznych i rozwój zrównoważonej mobilności, wpisując się w hasło wydarzenia: „Wspólnie zasilamy drogę ku przyszłości”.

Jednym z kluczowych punktów ekspozycji było nowe rozwiązanie C&I One-fits-all, stworzone z myślą o instalacjach małej, średniej i dużej skali – dostępne w seriach Lite, Pro i Max. System łączy cztery kluczowe wartości: proaktywne bezpieczeństwo, najwyższą jakość, wyższą rentowność oraz uniwersalność zastosowania. Dzięki integracji technologii fotowoltaicznych (PV), magazynowania energii (ESS) i ładowania pojazdów elektrycznych tworzy on spójny, bezpieczny i efektywny ekosystem energetyczny.

Wśród flagowych rozwiązań znalazła się również seria LUNA2000-215 – pierwszy w branży system magazynowania energii dla sektora C&I z inteligentnym, hybrydowym systemem chłodzenia. Zastosowana architektura bezpieczeństwa „Cell-to-Consumption”, certyfikat TÜV Prime Safety oraz algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiają inteligentne zarządzanie i maksymalizację zwrotów z inwestycji, wyznaczając nowy standard efektywności i niezawodności w magazynowaniu energii.

i Autor: Huawei/ Materiały prasowe

Huawei zaprezentował również nową generację falowników SUN2000-150K-MG0 oraz SUN2000-30–50K-MC0, które wyróżniają się wysoką wydajnością, proaktywnymi zabezpieczeniami i inteligentnym zarządzaniem eksploatacją (O&M). Model SUN2000-150K osiąga wiodącą w branży wydajność na poziomie 98,8%, oferując 7 niezależnych ścieżek MPPT oraz autorskie technologie Smart String-Level Disconnect (SSLD) i Intelligent PV Ground-Fault Protection, które wykrywają i izolują zwarcia uziemienia w zaledwie 15 milisekund. Z kolei seria SUN2000-30–50K-MC0 wyposażona jest w zabezpieczenie L4 Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) o zasięgu do 450 metrów, pozwalające na zdalne wykrywanie i precyzyjną diagnostykę usterek, co przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa i łatwiejszą obsługę systemów.

Energia, mobilność i dialog o przyszłości na Forum FusionCharge

Równolegle ze szczytem partnerów FusionSolar odbyło się Forum FusionCharge, poświęcone przyszłości inteligentnej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Liderzy branży dyskutowali o technologiach ultraszybkiego ładowania z zastosowaniem chłodzenia cieczą, rozwiązaniach reagujących na obciążenie sieci oraz skalowalnych modelach infrastruktury ładowania. Forum stało się ważną platformą wymiany doświadczeń między sektorami energetyki i mobilności, koncentrującą się na wspólnych działaniach na rzecz niskoemisyjnej Europy.

Jednym z kluczowych punktów programu była wizyta w pierwszej w Madrycie pokazowej stacji Huawei FusionCharge, wyposażonej w jednostkę zasilającą FusionCharge Liquid-Cooled Power oraz moduły ładowania. Pomimo ograniczonej mocy przyłączeniowej wynoszącej jedynie 70 kVA, stacja jest w stanie dostarczać ponad 400 kW energii dzięki zastosowaniu systemu magazynowania energii.

i Autor: Huawei/ Materiały prasowe

Uczestnicy odwiedzili również lokalną instalację demonstracyjną, łączącą systemy fotowoltaiczne, magazynowanie energii i infrastrukturę ładowania – zrealizowaną w oparciu o rozwiązania Huawei Digital Power. Wizyta pokazała, jak rozwiązanie One-fits-all oraz magazyn energii LUNA2000 wspierają tworzenie wydajnych, inteligentnych i przyjaznych sieciom energetycznym systemów dla sektora komercyjnego i przemysłowego w całej Europie.

Na zakończenie Huawei podkreślił swoje konsekwentne zaangażowanie w budowanie partnerstw opartych na innowacjach, zaufaniu i zrównoważonym rozwoju. Firma zapowiedziała dalsze działania na rzecz wspierania transformacji energetycznej i rozwoju bardziej ekologicznej, inteligentnej Europy we współpracy z partnerami z całego kontynentu.