Igrzyska Gladiatorów - zasady i uczestnicy. Kolejna edycja ekscytującego turnieju

Po sukcesie Igrzysk Gladiatorów na poprzedniej gali PRIME MMA, czas na drugą edycję! Już 13 kwietnia na gali PRIME MMA 8 odbędą się drugie Igrzyska Gladiatorów. Na ich starcie stanie 8 wyjątkowych freak-fighterów, z których wygra tylko jeden. W poniższym artykule dowiesz się, jakie są zasady Igrzysk Gladiatorów na PRIME 8. Poznasz też zawodników turnieju i zobaczysz, kto walczy w jedynych takich igrzyskach.

Igrzyska Gladiatorów po raz pierwszy odbyły się na ostatniej gali PRIME MMA 7. Wówczas o zwycięstwo rywalizowali: „Puszbarber”, Tomek Olejnik, „Dredziasty”, „Stary Wiewiór”, „Magical Jr.”, „Harnaś”, „Lasik” i „Czarny Polak”. Najlepszy ostatecznie okazał się pierwszy z nich, ale już na PRIME MMA 8 dojdzie do kolejnych Igrzysk Gladiatorów. 13 kwietnia ośmiu śmiałków ponownie skrzyżuje rękawice, choć tym razem zasady będą nieco inne. Cały turniej na gali PRIME 8 odbędzie się w formule boksu w małych rękawicach bez limitu czasowego. Ośmiu zawodników zostanie rozdzielonych na cztery pary, a w półfinale odbędą się dwie walki 2 na 2. Nie będzie w nich przypisanych przeciwników, a do tego dozwolone będzie atakowanie 2 na 1. Zwycięska para z obu walk awansuje do finału.

Finał Igrzysk Gladiatorów PRIME 8 także odbędzie się w boksie w małych rękawicach bez limitu czasowego. Wystąpi w nim czterech zawodników ze zwycięskich par w formule każdy na każdego. Zwycięzca będzie tylko jeden! Na starcie turnieju pojawią się m.in.: „Wujek Samo Zło”, „Robalini”, „Czarny Polak”, „Kamerzysta” i „Magical Jr.”. W wyniku losowania zostaną podzieleni na cztery pary, które wezmą udział w półfinale. Pełne kursy na Igrzyska Gladiatorów PRIME MMA 8 znajdziesz na stronie totalbet.pl.