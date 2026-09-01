III Forum Bezpieczeństwa Polski. Energia, technologie dual-use, local content i rolnictwo jako filary odporności państwa

Trzecia edycja Forum obejmie trzy debaty dotyczące obszarów kluczowych dla odporności państwa i rozwoju polskiej gospodarki: technologii dual-use i local content, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska oraz znaczenia sektora rolno-spożywczego dla bezpieczeństwa Polski. Wspólnym mianownikiem rozmów będzie wzmacnianie krajowego potencjału oraz odporności państwa na kryzysy gospodarcze, technologiczne i geopolityczne. Wydarzenie poprowadzi Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego „Super Expressu”.

Technologie dual-use i polski przemysł

Pierwsza debata będzie poświęcona technologiom podwójnego zastosowania oraz roli local content w budowaniu bezpieczeństwa strategicznego Polski. Dyskusja obejmie m.in. rozwój krajowych kompetencji technologicznych, sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo, współpracę nauki z przemysłem oraz znaczenie infrastruktury – w tym dróg i mostów – dla odporności państwa.

W debacie udział wezmą m.in. prof. Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Arkadiusz Bąk, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Piotr Sadza, prezes PKP Cargo Connect, Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG, oraz Stanisław Wojtera, członek Rady ds. Strategicznych Projektów Rozwojowych przy Prezydencie RP.

Energia i środowisko – jak pogodzić bezpieczeństwo z transformacją?

Drugim obszarem Forum będzie bezpieczeństwo energetyczne. Debatę poprzedzi wystąpienie Miłosza Motyki, ministra energii. Uczestnicy będą rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie dostaw energii, transformacji energetycznej, ochronie środowiska, infrastrukturze krytycznej, nowych źródłach energii oraz bezpieczeństwie surowcowym.

Do dyskusji, obok ministra energii, zaproszeni zostali Urszula Pasławska, przewodnicząca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Józef Matysiak, zastępca prezesa NFOŚiGW, oraz Bartosz Kublik, prezes Banku Ochrony Środowiska.

Autor: Forum Bezpieczeństwa Polski 2026/ Materiały prasowe

Bez bezpieczeństwa żywnościowego nie ma bezpieczeństwa państwa

Trzecia debata skoncentruje się na znaczeniu branży rolno-spożywczej. Jej uczestnicy podejmą temat odporności produkcji rolnej, ciągłości dostaw żywności, eksportu, cyfryzacji i nowych technologii oraz bezpieczeństwa pracy i zabezpieczenia społecznego w rolnictwie.

Wśród uczestników znajdą się m.in. dr Jacek Janiszewski, były minister rolnictwa, Waldemar Dubaniowski z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dział w Brukseli), Marcin Roszczyk, prezes Elewarr, oraz prof. Konrad Marciniuk z Wydziału Prawa i Administracji UW, Konsul Honorowy Republiki Singapuru.

Forum, które łączy administrację, naukę i biznes

Forum Bezpieczeństwa Polski jest cykliczną platformą dialogu łączącą przedstawicieli administracji publicznej, środowiska naukowego, biznesu oraz ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem państwa. Dwie pierwsze edycje stworzyły przestrzeń do wymiany doświadczeń i dyskusji o strategicznych kierunkach rozwoju Polski.

W poprzednich edycjach uczestniczyli m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek, Marszałek Senior Marek Sawicki, europoseł Michał Szczerba, Grzegorz Wrona (Ministerstwo Aktywów Państwowych), Adam Nowak (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i Konrad Wojnarowski (Ministerstwo Energii).

III Forum Bezpieczeństwa Polski odbędzie się 2 września 2026 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja FAPA, współorganizatorami Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Europejskiego i Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, a partnerem instytucjonalnym Uniwersytet Warszawski. Partnerami wydarzenia są Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska, PKP Cargo Connect, Elewarr oraz STRABAG.

Partnerami medialnymi są Super Express, Super Biznes i kanał WhatApp Barometr – Dzień w Liczbach.